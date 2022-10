InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 30

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / September 30, 2022 / The Company announces that on 29 September 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 29 September 2022 Aggregate number of ordinary shares purchased: 30,000 Lowest price paid per share: £ 43.2200 Highest price paid per share: £ 44.4400 Average price paid per share: £ 43.6848

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 7,652,095 of its ordinary shares in treasury and has 180,065,625 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 30,000 GB

Date of purchases: 29 September 2022

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 30,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 44.4400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 43.2200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 43.6848

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 29/09/2022 11:25:30 BST 7 44.1200 XLON 626584868400886 29/09/2022 11:25:30 BST 161 44.1200 XLON 626584868400885 29/09/2022 11:35:28 BST 12 44.1600 XLON 626584868402407 29/09/2022 11:35:28 BST 156 44.1600 XLON 626584868402406 29/09/2022 11:36:33 BST 78 44.2000 XLON 626584868402520 29/09/2022 11:40:31 BST 10 44.1900 XLON 626584868402965 29/09/2022 11:40:31 BST 50 44.1900 XLON 626584868402966 29/09/2022 11:40:31 BST 60 44.1900 XLON 626584868402964 29/09/2022 11:41:38 BST 123 44.1600 XLON 626584868403072 29/09/2022 11:42:42 BST 117 44.1900 XLON 626584868403158 29/09/2022 11:44:00 BST 98 44.2200 XLON 626584868403403 29/09/2022 11:45:12 BST 111 44.1500 XLON 626584868403550 29/09/2022 11:47:20 BST 81 44.1600 XLON 626584868403798 29/09/2022 11:49:25 BST 222 44.1200 XLON 626584868404074 29/09/2022 11:53:51 BST 90 44.1900 XLON 626584868404612 29/09/2022 11:55:29 BST 83 44.2300 XLON 626584868404893 29/09/2022 11:58:41 BST 73 44.2800 XLON 626584868405316 29/09/2022 12:01:03 BST 160 44.2200 XLON 626584868405698 29/09/2022 12:03:12 BST 35 44.2000 XLON 626584868406058 29/09/2022 12:03:12 BST 45 44.2000 XLON 626584868406059 29/09/2022 12:05:54 BST 68 44.2500 XLON 626584868406331 29/09/2022 12:08:22 BST 74 44.2900 XLON 626584868406550 29/09/2022 12:15:04 BST 107 44.3100 XLON 626584868407661 29/09/2022 12:15:04 BST 109 44.3100 XLON 626584868407666 29/09/2022 12:17:55 BST 132 44.3200 XLON 626584868408002 29/09/2022 12:21:47 BST 34 44.3900 XLON 626584868408484 29/09/2022 12:21:47 BST 37 44.3900 XLON 626584868408483 29/09/2022 12:23:51 BST 67 44.3800 XLON 626584868408695 29/09/2022 12:27:37 BST 148 44.4000 XLON 626584868409197 29/09/2022 12:30:00 BST 112 44.4200 XLON 626584868409467 29/09/2022 12:30:49 BST 67 44.4400 XLON 626584868409660 29/09/2022 12:33:59 BST 105 44.3800 XLON 626584868409955 29/09/2022 12:36:12 BST 82 44.3000 XLON 626584868410310 29/09/2022 12:39:33 BST 75 44.2300 XLON 626584868410885 29/09/2022 12:42:05 BST 76 44.2400 XLON 626584868411441 29/09/2022 12:42:39 BST 96 44.2600 XLON 626584868411531 29/09/2022 12:45:30 BST 111 44.2200 XLON 626584868411898 29/09/2022 12:47:11 BST 64 44.2100 XLON 626584868412146 29/09/2022 12:49:52 BST 90 44.2000 XLON 626584868412573 29/09/2022 12:51:25 BST 85 44.2700 XLON 626584868412847 29/09/2022 12:55:17 BST 88 44.2700 XLON 626584868413420 29/09/2022 12:57:04 BST 91 44.1800 XLON 626584868414026 29/09/2022 12:58:52 BST 64 44.1500 XLON 626584868414213 29/09/2022 13:01:07 BST 64 44.1300 XLON 626584868414622 29/09/2022 13:03:05 BST 94 44.0900 XLON 626584868415145 29/09/2022 13:05:53 BST 116 44.1200 XLON 626584868415668 29/09/2022 13:09:10 BST 77 44.1700 XLON 626584868416214 29/09/2022 13:10:52 BST 97 44.1200 XLON 626584868416550 29/09/2022 13:12:24 BST 80 44.1000 XLON 626584868416971 29/09/2022 13:15:02 BST 18 44.0400 XLON 626584868417215 29/09/2022 13:15:02 BST 46 44.0400 XLON 626584868417214 29/09/2022 13:16:48 BST 89 43.9700 XLON 626584868417450 29/09/2022 13:19:09 BST 84 44.0500 XLON 626584868417801 29/09/2022 13:22:19 BST 46 44.0600 XLON 626584868418311 29/09/2022 13:22:19 BST 56 44.0600 XLON 626584868418312 29/09/2022 13:22:48 BST 69 44.0400 XLON 626584868418373 29/09/2022 13:25:35 BST 82 44.0700 XLON 626584868418620 29/09/2022 13:30:00 BST 195 44.1200 XLON 626584868418978 29/09/2022 13:32:32 BST 33 44.0500 XLON 626584868419561 29/09/2022 13:32:32 BST 99 44.0500 XLON 626584868419562 29/09/2022 13:33:29 BST 89 44.0000 XLON 626584868419714 29/09/2022 13:35:32 BST 127 43.9300 XLON 626584868420192 29/09/2022 13:36:34 BST 100 43.9200 XLON 626584868420485 29/09/2022 13:38:02 BST 6 43.9200 XLON 626584868420811 29/09/2022 13:38:02 BST 68 43.9200 XLON 626584868420810 29/09/2022 13:40:03 BST 100 43.9900 XLON 626584868421205 29/09/2022 13:40:47 BST 70 43.9500 XLON 626584868421286 29/09/2022 13:43:27 BST 28 43.9500 XLON 626584868421690 29/09/2022 13:43:27 BST 62 43.9500 XLON 626584868421689 29/09/2022 13:45:03 BST 124 44.0100 XLON 626584868421869 29/09/2022 13:45:46 BST 71 44.0000 XLON 626584868421980 29/09/2022 13:46:09 BST 72 43.9600 XLON 626584868422055 29/09/2022 13:48:35 BST 126 43.9300 XLON 626584868422481 29/09/2022 13:48:50 BST 90 43.9200 XLON 626584868422511 29/09/2022 13:51:35 BST 143 43.9200 XLON 626584868422798 29/09/2022 13:53:03 BST 193 43.9400 XLON 626584868423046 29/09/2022 13:54:17 BST 75 43.9000 XLON 626584868423174 29/09/2022 13:54:51 BST 18 43.9100 XLON 626584868423266 29/09/2022 13:54:51 BST 58 43.9100 XLON 626584868423265 29/09/2022 13:56:00 BST 64 43.8800 XLON 626584868423426 29/09/2022 13:57:09 BST 35 43.9000 XLON 626584868423589 29/09/2022 13:57:09 BST 39 43.9000 XLON 626584868423588 29/09/2022 13:58:42 BST 83 43.8700 XLON 626584868423761 29/09/2022 13:58:44 BST 73 43.8700 XLON 626584868423765 29/09/2022 14:00:01 BST 73 43.8700 XLON 626584868423920 29/09/2022 14:00:43 BST 102 43.8900 XLON 626584868424139 29/09/2022 14:03:00 BST 50 43.9400 XLON 626584868424525 29/09/2022 14:03:00 BST 60 43.9400 XLON 626584868424524 29/09/2022 14:06:03 BST 13 44.0200 XLON 626584868424967 29/09/2022 14:06:03 BST 187 44.0200 XLON 626584868424969 29/09/2022 14:08:20 BST 30 44.1900 XLON 626584868425690 29/09/2022 14:08:20 BST 146 44.1900 XLON 626584868425689 29/09/2022 14:08:43 BST 122 44.1900 XLON 626584868425795 29/09/2022 14:10:49 BST 162 44.1800 XLON 626584868426153 29/09/2022 14:12:42 BST 107 44.0900 XLON 626584868426477 29/09/2022 14:14:19 BST 127 43.9900 XLON 626584868426876 29/09/2022 14:15:39 BST 33 44.0000 XLON 626584868427247 29/09/2022 14:15:39 BST 108 44.0000 XLON 626584868427246 29/09/2022 14:17:12 BST 110 44.0000 XLON 626584868427535 29/09/2022 14:18:18 BST 83 44.0000 XLON 626584868427684 29/09/2022 14:19:19 BST 79 44.0000 XLON 626584868427900 29/09/2022 14:21:08 BST 71 43.9400 XLON 626584868428219 29/09/2022 14:21:34 BST 76 43.9300 XLON 626584868428295 29/09/2022 14:22:37 BST 92 43.9000 XLON 626584868428460 29/09/2022 14:23:36 BST 64 43.9400 XLON 626584868428640 29/09/2022 14:23:47 BST 78 43.9200 XLON 626584868428663 29/09/2022 14:25:13 BST 82 43.8700 XLON 626584868428866 29/09/2022 14:26:40 BST 96 43.8400 XLON 626584868429127 29/09/2022 14:27:07 BST 83 43.7900 XLON 626584868429221 29/09/2022 14:28:01 BST 69 43.8400 XLON 626584868429368 29/09/2022 14:29:00 BST 77 43.8400 XLON 626584868429610 29/09/2022 14:30:00 BST 103 43.8400 XLON 626584868430023 29/09/2022 14:30:51 BST 91 43.7700 XLON 626584868430790 29/09/2022 14:31:07 BST 110 43.7500 XLON 626584868430950 29/09/2022 14:32:32 BST 1 43.9100 XLON 626584868431681 29/09/2022 14:32:32 BST 75 43.9100 XLON 626584868431680 29/09/2022 14:32:59 BST 277 43.8300 XLON 626584868431889 29/09/2022 14:33:43 BST 21 43.8000 XLON 626584868432177 29/09/2022 14:33:43 BST 76 43.8000 XLON 626584868432176 29/09/2022 14:34:17 BST 31 43.8000 XLON 626584868432357 29/09/2022 14:34:17 BST 55 43.8000 XLON 626584868432354 29/09/2022 14:35:01 BST 137 43.6900 XLON 626584868432628 29/09/2022 14:35:37 BST 44 43.6900 XLON 626584868432902 29/09/2022 14:35:37 BST 80 43.6900 XLON 626584868432901 29/09/2022 14:35:54 BST 97 43.6700 XLON 626584868432983 29/09/2022 14:36:21 BST 65 43.6300 XLON 626584868433230 29/09/2022 14:36:43 BST 66 43.6200 XLON 626584868433357 29/09/2022 14:37:12 BST 128 43.6200 XLON 626584868433568 29/09/2022 14:37:31 BST 100 43.5700 XLON 626584868433717 29/09/2022 14:37:56 BST 104 43.5800 XLON 626584868433837 29/09/2022 14:38:15 BST 75 43.5800 XLON 626584868433899 29/09/2022 14:39:08 BST 19 43.5200 XLON 626584868434162 29/09/2022 14:39:08 BST 58 43.5200 XLON 626584868434163 29/09/2022 14:40:03 BST 112 43.6100 XLON 626584868434625 29/09/2022 14:40:12 BST 50 43.5800 XLON 626584868434776 29/09/2022 14:40:12 BST 79 43.5900 XLON 626584868434773 29/09/2022 14:40:12 BST 100 43.5900 XLON 626584868434775 29/09/2022 14:40:33 BST 109 43.5700 XLON 626584868434908 29/09/2022 14:41:00 BST 116 43.5200 XLON 626584868435072 29/09/2022 14:42:02 BST 50 43.5200 XLON 626584868435488 29/09/2022 14:42:02 BST 78 43.5200 XLON 626584868435490 29/09/2022 14:42:19 BST 151 43.5400 XLON 626584868435653 29/09/2022 14:42:38 BST 65 43.5400 XLON 626584868435725 29/09/2022 14:43:39 BST 134 43.4600 XLON 626584868436103 29/09/2022 14:43:39 BST 175 43.5100 XLON 626584868436043 29/09/2022 14:44:43 BST 154 43.4000 XLON 626584868436552 29/09/2022 14:45:08 BST 116 43.3800 XLON 626584868436698 29/09/2022 14:45:46 BST 117 43.3900 XLON 626584868436963 29/09/2022 14:46:01 BST 67 43.4000 XLON 626584868437071 29/09/2022 14:46:54 BST 191 43.4100 XLON 626584868437378 29/09/2022 14:47:17 BST 76 43.3500 XLON 626584868437581 29/09/2022 14:48:02 BST 97 43.3200 XLON 626584868438225 29/09/2022 14:48:44 BST 27 43.3200 XLON 626584868438518 29/09/2022 14:49:21 BST 155 43.3800 XLON 626584868438808 29/09/2022 14:49:21 BST 214 43.4000 XLON 626584868438801 29/09/2022 14:50:01 BST 87 43.3800 XLON 626584868438975 29/09/2022 14:50:34 BST 7 43.3900 XLON 626584868439157 29/09/2022 14:50:46 BST 96 43.4000 XLON 626584868439192 29/09/2022 14:52:32 BST 144 43.4900 XLON 626584868439757 29/09/2022 14:53:05 BST 64 43.5100 XLON 626584868439885 29/09/2022 14:53:05 BST 64 43.5100 XLON 626584868439887 29/09/2022 14:53:05 BST 88 43.5100 XLON 626584868439888 29/09/2022 14:53:17 BST 175 43.5000 XLON 626584868439931 29/09/2022 14:54:20 BST 235 43.4300 XLON 626584868440155 29/09/2022 14:55:32 BST 112 43.4400 XLON 626584868440448 29/09/2022 14:55:42 BST 92 43.4300 XLON 626584868440488 29/09/2022 14:55:56 BST 29 43.4100 XLON 626584868440543 29/09/2022 14:55:56 BST 52 43.4100 XLON 626584868440544 29/09/2022 14:57:06 BST 21 43.4200 XLON 626584868440874 29/09/2022 14:57:06 BST 37 43.4200 XLON 626584868440877 29/09/2022 14:57:06 BST 76 43.4200 XLON 626584868440876 29/09/2022 14:57:06 BST 78 43.4200 XLON 626584868440873 29/09/2022 14:58:01 BST 12 43.4000 XLON 626584868441097 29/09/2022 14:58:01 BST 75 43.4000 XLON 626584868441096 29/09/2022 14:58:01 BST 89 43.4000 XLON 626584868441095 29/09/2022 14:59:04 BST 52 43.3300 XLON 626584868441409 29/09/2022 14:59:04 BST 71 43.3300 XLON 626584868441410 29/09/2022 14:59:50 BST 15 43.3800 XLON 626584868441586 29/09/2022 14:59:50 BST 72 43.3800 XLON 626584868441583 29/09/2022 14:59:50 BST 76 43.3800 XLON 626584868441585 29/09/2022 15:00:00 BST 86 43.3400 XLON 626584868441623 29/09/2022 15:00:41 BST 63 43.3600 XLON 626584868441832 29/09/2022 15:00:41 BST 106 43.3700 XLON 626584868441816 29/09/2022 15:01:22 BST 1 43.3400 XLON 626584868442104 29/09/2022 15:01:22 BST 99 43.3400 XLON 626584868442103 29/09/2022 15:01:51 BST 71 43.3700 XLON 626584868442192 29/09/2022 15:02:11 BST 67 43.3600 XLON 626584868442248 29/09/2022 15:03:19 BST 141 43.3500 XLON 626584868442696 29/09/2022 15:03:38 BST 140 43.3300 XLON 626584868442747 29/09/2022 15:04:45 BST 214 43.3300 XLON 626584868442940 29/09/2022 15:05:37 BST 122 43.3600 XLON 626584868443226 29/09/2022 15:06:04 BST 77 43.3700 XLON 626584868443380 29/09/2022 15:07:05 BST 29 43.3500 XLON 626584868443874 29/09/2022 15:07:05 BST 137 43.3500 XLON 626584868443873 29/09/2022 15:07:55 BST 71 43.4000 XLON 626584868444178 29/09/2022 15:08:08 BST 70 43.3900 XLON 626584868444221 29/09/2022 15:08:08 BST 72 43.3900 XLON 626584868444222 29/09/2022 15:08:38 BST 69 43.3800 XLON 626584868444362 29/09/2022 15:09:13 BST 67 43.3500 XLON 626584868444557 29/09/2022 15:09:42 BST 80 43.3600 XLON 626584868444683 29/09/2022 15:10:00 BST 80 43.3400 XLON 626584868444775 29/09/2022 15:11:02 BST 115 43.3600 XLON 626584868445075 29/09/2022 15:11:53 BST 26 43.3800 XLON 626584868445396 29/09/2022 15:11:56 BST 65 43.3800 XLON 626584868445425 29/09/2022 15:12:02 BST 125 43.3800 XLON 626584868445440 29/09/2022 15:12:45 BST 137 43.3900 XLON 626584868445584 29/09/2022 15:13:30 BST 7 43.3700 XLON 626584868445842 29/09/2022 15:13:30 BST 158 43.3700 XLON 626584868445840 29/09/2022 15:14:09 BST 75 43.3200 XLON 626584868446133 29/09/2022 15:15:12 BST 66 43.3400 XLON 626584868446550 29/09/2022 15:15:12 BST 118 43.3400 XLON 626584868446551 29/09/2022 15:16:00 BST 25 43.2900 XLON 626584868446808 29/09/2022 15:16:00 BST 86 43.2900 XLON 626584868446807 29/09/2022 15:17:19 BST 145 43.3400 XLON 626584868447277 29/09/2022 15:17:25 BST 75 43.3300 XLON 626584868447333 29/09/2022 15:18:06 BST 2 43.3200 XLON 626584868447447 29/09/2022 15:18:06 BST 146 43.3200 XLON 626584868447455 29/09/2022 15:18:31 BST 80 43.2600 XLON 626584868447674 29/09/2022 15:19:30 BST 100 43.3200 XLON 626584868448007 29/09/2022 15:20:45 BST 36 43.3300 XLON 626584868448364 29/09/2022 15:20:45 BST 180 43.3300 XLON 626584868448365 29/09/2022 15:21:57 BST 246 43.4300 XLON 626584868448844 29/09/2022 15:22:37 BST 78 43.3800 XLON 626584868449071 29/09/2022 15:23:18 BST 102 43.4000 XLON 626584868449242 29/09/2022 15:23:50 BST 103 43.3800 XLON 626584868449337 29/09/2022 15:24:36 BST 148 43.3900 XLON 626584868449511 29/09/2022 15:25:40 BST 139 43.3800 XLON 626584868449780 29/09/2022 15:27:06 BST 64 43.3900 XLON 626584868450160 29/09/2022 15:27:58 BST 9 43.4200 XLON 626584868450392 29/09/2022 15:28:28 BST 57 43.4400 XLON 626584868450516 29/09/2022 15:28:28 BST 60 43.4400 XLON 626584868450514 29/09/2022 15:28:28 BST 76 43.4400 XLON 626584868450515 29/09/2022 15:28:31 BST 140 43.4200 XLON 626584868450540 29/09/2022 15:28:46 BST 102 43.3900 XLON 626584868450610 29/09/2022 15:30:04 BST 108 43.4000 XLON 626584868450891 29/09/2022 15:30:38 BST 115 43.3600 XLON 626584868451027 29/09/2022 15:32:10 BST 119 43.3700 XLON 626584868451523 29/09/2022 15:32:13 BST 76 43.3600 XLON 626584868451536 29/09/2022 15:33:38 BST 61 43.3700 XLON 626584868451879 29/09/2022 15:33:38 BST 159 43.3700 XLON 626584868451878 29/09/2022 15:33:51 BST 94 43.3200 XLON 626584868451942 29/09/2022 15:35:08 BST 10 43.2800 XLON 626584868452399 29/09/2022 15:35:08 BST 99 43.2800 XLON 626584868452400 29/09/2022 15:35:23 BST 129 43.3100 XLON 626584868452489 29/09/2022 15:36:42 BST 76 43.2400 XLON 626584868453042 29/09/2022 15:36:54 BST 125 43.2500 XLON 626584868453077 29/09/2022 15:38:01 BST 134 43.2200 XLON 626584868453397 29/09/2022 15:38:48 BST 111 43.2800 XLON 626584868453789 29/09/2022 15:39:47 BST 75 43.3200 XLON 626584868454064 29/09/2022 15:39:48 BST 123 43.3100 XLON 626584868454069 29/09/2022 15:41:11 BST 8 43.3600 XLON 626584868454489 29/09/2022 15:41:11 BST 16 43.3600 XLON 626584868454487 29/09/2022 15:41:11 BST 40 43.3600 XLON 626584868454488 29/09/2022 15:41:17 BST 60 43.3400 XLON 626584868454505 29/09/2022 15:41:17 BST 122 43.3400 XLON 626584868454504 29/09/2022 15:41:54 BST 71 43.3400 XLON 626584868454710 29/09/2022 15:43:30 BST 163 43.3700 XLON 626584868455213 29/09/2022 15:43:38 BST 66 43.3500 XLON 626584868455262 29/09/2022 15:44:12 BST 82 43.3400 XLON 626584868455442 29/09/2022 15:44:51 BST 104 43.3500 XLON 626584868455587 29/09/2022 15:46:00 BST 162 43.3500 XLON 626584868456082 29/09/2022 15:46:59 BST 117 43.3800 XLON 626584868456475 29/09/2022 15:47:53 BST 114 43.4100 XLON 626584868456962 29/09/2022 15:48:36 BST 48 43.3900 XLON 626584868457287 29/09/2022 15:48:36 BST 120 43.3900 XLON 626584868457288 29/09/2022 15:49:24 BST 71 43.3600 XLON 626584868457507 29/09/2022 15:49:24 BST 75 43.3600 XLON 626584868457506 29/09/2022 15:50:02 BST 98 43.3800 XLON 626584868457753 29/09/2022 15:51:14 BST 179 43.4200 XLON 626584868458150 29/09/2022 15:52:07 BST 124 43.4200 XLON 626584868458454 29/09/2022 15:53:54 BST 288 43.4900 XLON 626584868458931 29/09/2022 15:54:43 BST 138 43.5000 XLON 626584868459105 29/09/2022 15:56:00 BST 135 43.5000 XLON 626584868459465 29/09/2022 15:56:37 BST 97 43.5100 XLON 626584868459625 29/09/2022 15:57:15 BST 75 43.5100 XLON 626584868459869 29/09/2022 15:58:05 BST 86 43.5500 XLON 626584868460177 29/09/2022 15:58:08 BST 37 43.5500 XLON 626584868460206 29/09/2022 15:58:08 BST 55 43.5500 XLON 626584868460207 29/09/2022 15:59:13 BST 109 43.5200 XLON 626584868460427 29/09/2022 16:00:00 BST 156 43.5400 XLON 626584868460703 29/09/2022 16:00:25 BST 81 43.5500 XLON 626584868460946 29/09/2022 16:01:45 BST 248 43.6300 XLON 626584868461522 29/09/2022 16:02:39 BST 74 43.6400 XLON 626584868461812 29/09/2022 16:03:16 BST 72 43.6500 XLON 626584868462035 29/09/2022 16:03:34 BST 111 43.6600 XLON 626584868462079 29/09/2022 16:04:01 BST 84 43.6700 XLON 626584868462225 29/09/2022 16:04:54 BST 67 43.6500 XLON 626584868462495 29/09/2022 16:04:54 BST 67 43.6500 XLON 626584868462497 29/09/2022 16:05:13 BST 83 43.6400 XLON 626584868462589 29/09/2022 16:05:38 BST 64 43.6600 XLON 626584868462752 29/09/2022 16:06:20 BST 82 43.6700 XLON 626584868463037 29/09/2022 16:06:39 BST 83 43.6900 XLON 626584868463144 29/09/2022 16:07:26 BST 66 43.7600 XLON 626584868463572 29/09/2022 16:07:51 BST 63 43.7700 XLON 626584868463820 29/09/2022 16:07:53 BST 40 43.7700 XLON 626584868463836 29/09/2022 16:07:53 BST 101 43.7700 XLON 626584868463833 29/09/2022 16:08:29 BST 64 43.7600 XLON 626584868463997 29/09/2022 16:08:38 BST 71 43.7800 XLON 626584868464042 29/09/2022 16:09:11 BST 25 43.7800 XLON 626584868464151 29/09/2022 16:09:16 BST 18 43.8000 XLON 626584868464190 29/09/2022 16:09:16 BST 73 43.8000 XLON 626584868464189 29/09/2022 16:09:58 BST 90 43.7800 XLON 626584868464409 29/09/2022 16:10:23 BST 101 43.7900 XLON 626584868464540 29/09/2022 16:11:48 BST 79 43.7800 XLON 626584868464983 29/09/2022 16:11:48 BST 134 43.7800 XLON 626584868464984 29/09/2022 16:12:51 BST 21 43.7700 XLON 626584868465322 29/09/2022 16:12:51 BST 60 43.7700 XLON 626584868465321 29/09/2022 16:12:51 BST 165 43.8000 XLON 626584868465300 29/09/2022 16:13:33 BST 71 43.7000 XLON 626584868465713 29/09/2022 16:14:07 BST 104 43.6700 XLON 626584868465934 29/09/2022 16:15:00 BST 106 43.6700 XLON 626584868466144 29/09/2022 16:15:26 BST 82 43.6600 XLON 626584868466348 29/09/2022 16:16:44 BST 164 43.6400 XLON 626584868466765 29/09/2022 16:17:22 BST 25 43.6600 XLON 626584868466968 29/09/2022 16:17:22 BST 90 43.6600 XLON 626584868466969 29/09/2022 16:17:57 BST 74 43.7000 XLON 626584868467147 29/09/2022 16:18:15 BST 91 43.7000 XLON 626584868467248 29/09/2022 16:20:20 BST 6 43.7000 XLON 626584868468065 29/09/2022 16:20:20 BST 80 43.7000 XLON 626584868468066 29/09/2022 16:20:21 BST 12 43.7000 XLON 626584868468096 29/09/2022 16:20:21 BST 51 43.7000 XLON 626584868468095 29/09/2022 16:20:38 BST 230 43.7000 XLON 626584868468174 29/09/2022 16:21:31 BST 66 43.6900 XLON 626584868468725 29/09/2022 16:21:59 BST 69 43.7000 XLON 626584868468841 29/09/2022 16:23:29 BST 75 43.7500 XLON 626584868469355 29/09/2022 16:24:00 BST 288 43.7500 XLON 626584868469587 29/09/2022 16:24:59 BST 72 43.7000 XLON 626584868470067 29/09/2022 16:25:28 BST 193 43.7200 XLON 626584868470421 29/09/2022 16:26:35 BST 108 43.7000 XLON 626584868470887 29/09/2022 16:26:35 BST 115 43.7000 XLON 626584868470888 29/09/2022 16:27:20 BST 73 43.7000 XLON 626584868471191 29/09/2022 16:27:51 BST 69 43.7200 XLON 626584868471423 29/09/2022 16:28:52 BST 124 43.7000 XLON 626584868472113 29/09/2022 16:29:26 BST 31 43.7100 XLON 626584868472366 29/09/2022 16:29:26 BST 62 43.7100 XLON 626584868472365 29/09/2022 16:29:41 BST 15 43.7200 XLON 626584868472529 29/09/2022 16:29:41 BST 26 43.7200 XLON 626584868472528

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View source version on accesswire.com: