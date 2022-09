PHILIPPINES, September 28 - Press Release

September 28, 2022 SPEECH OF SENATOR MANUEL "LITO" M. LAPID

ON P.S. RES. NO. 161 RESOLUTION

CONGRATULATING AND COMMENDING THE ENTIRE PHILIPPINE DELEGATION ON THEIR OUTSTANDING PERFORMANCE IN SKATE ASIA 2022, HELD FROM AUGUST 6 TO AUGUST 14, 2022 IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA Mga kagalang galang na mga kasama sa bulwagang ito, Ginoong Tagapangulo, ngayong araw, ating bibigyan ng pagkilala at pagpupugay ang ating mahuhusay at batang-batang mga figure skaters, na bahagi ng Philippine Delegation sa Skate Asia 2022. Napakalaking karangalan po ang naiuwi nila sapagkat hindi lamang kaunting panalo kundi napakalaking panalo po ang kanilang natamo sa kompetisyon na dinaluhan ng pinakamagagaling na ice skaters mula sa buong Asya. Sa kabuuan po ay humakot sila ng apatnapu't limang (45) medalya, kabilang ang dalawampu't walong (28) ginto, labing tatlo (13) na pilak, at apat (4) na tansong medalya. Ang mga nagkamit ng mga medalya ay sina: Name Medals Erphy Claire Mackenzie 6 Gold medals Dawn Jasmine Gothong 5 Gold medals, 1 Silver medal Stacia Katherine Lee 3 Gold medals Jodi Catherine Dino 2 Gold medals, 2 Silver medals Anicka Shanel Tan 2 Gold medals, 1 Silver medal,

1 Bronze medal Eriana Ericka Tan 2 Gold medals, 1 Silver medal Shekinah Vianne Angeles 2 Gold medals, 1 Silver medal Caitlin Geci Cos 2 Gold medals, 1 Bronze medal Sophia Vielle Triste: 1 Gold medal, 2 Silver medals,

1 Bronze medal Nadine Adrianna How Ong 1 Gold medal, 2 Silver medals Nicole Alessandra How Ong 1 Gold medal, 2 Silver medals Elisha Rae Villanueva 1 Gold medal, 1 Bronze medal Natasha Alisson How Ong 1 Silver medal Hindi po gaanong prestihiyoso ang ice skating sa ating bansa dala marahil na tayo po ay walang winter season at kakaunti lamang ang mga ice skating rink sa atin. Subalit nais ko lang pong gamitin ang pagkakataong ito upang sabihin sa ating magigiting na skaters na nakikita po kayo ng inyong Senado at kinikilala po natin ang inyong tagumpay. Nararapat lamang na bigyan ng Senado ng pagkilala at pagpupugay ang delegasyon ng Pilipinas sa Skate Asia 2022, na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Agosto 6 hanggang Agosto 14, 2022. Maraming salamat po.