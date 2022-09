PHILIPPINES, September 28 - Press Release

September 28, 2022 SPEECH OF SENATOR MANUEL "LITO" M. LAPID

ON P.S. RES. NO. 146 RESOLUTION

CONGRATULATING AND COMMENDING THE PHILIPPINE NATIONAL WEIGHTLIFTING TEAM ON ITS OUTSTANDING PERFORMANCE IN THE 2022 ASIAN YOUTH AND JUNIOR WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS HELD LAST JULY 15-25, 2022 IN TASHKENT CITY, UZBEKISTAN Magandang hapon po muli sa ating lahat. Narito po ako ngayon para i-sponsor ang isang resolusyon upang bigyang pagkilala ang ating National Weightlifting Team na nag-uwi po ng karangalan sa ating bayan mula po sa 2022 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships na ginanap noong July 15-25, 2022 sa Tashkent City, Uzbekistan. Hindi po maliit na karangalan ang kanilang natamo. Ang ating delegasyon po ay nakapag-uwi ng 15 ginto, dalawang pilak, at tatlong medalyang tanso mula sa nasabing torneo. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nasa ikapitong pwesto sa youth category at nagtala ng summary score na 549/8 , samanatalang nasa ika-siyam na pwesto naman sa Junior category na nagtala ng summary score na 421/6 ang pinakamataas na pwesto na nakamit ng bansa sa kasaysayan ng continental meet na nabanggit sa kabila ng limitasyon sa training dahil sa pandemya. Kaya naman ganun na lamang ang ating pananabik sa kanilang pagsabak sa mga darating na kompetisyon na South East Asian Games at Asian games sa 2023 at sa Paris Olympics sa 2024. Ang delegasyon na ating pinadala sa nabanggit na paligsahan ay binubuo ng mga kabataan na produkto ng grassroots sports program, na kumukuha ng inspirasyon mula sa tagumpay na nakamit ng ating weightlifting champion at Olympic Gold medalist na si Hydilyn Diaz. Si Angeline L. Colonia ay nagtala ng bagong world at Asian records matapos niyang buhatin ang 62 kilograms sa snatch na bumasag sa kasalukuyang world at Asian youth record na 61kgs para sa women's 40kg category samantalang ang kanyang pinagsanib na winning lift na nagtala ng 134 kgs ay nagtakda ng bagong continental youth record. Ang mga nagkamit ng mga medalya ay sina: NAME MEDAL CATEGORY Prince Keil B. delos Santos 2 bronzes Youth Men's 49 kg Angeline L. Colonia 2 golds, 1 silver Youth Women's 40kg Rose Jean A. Ramos 3 golds Youth Women's 45 kg Rosalinda B. Faustino 3 golds Youth Women's 49 kg Rose Jean A. Ramos 1 gold, 1 silver, 1 bronze Junior Women's 45 kg Rosegie A. Ramos 3 golds Junior Women's 49 kg Vanessa P. Sarno 3 golds Junior Women's 71 kg Isang sumusulong larangan po ang weightlifting sa ating bansa. Ito po ang kaisa-isang sport kung saan tayo po ay may gold medal sa olympics mula po sa kabayanihan ni Hidilyn Diaz sa Tokyo Olympics. Dito po sa Senado, dapat po nating i-encourage ang mga atleta natin sa sports na ito sapagkat sila po ay magbibigay ng karangalan sa ating bansa sa marami pa pong pagkakataon. Kaya po ngayong hapon ay ini-sponsor ko po ang resolusyong ito upang kilalanin ng Senado ang tagumpay ng ating weightlifting team sa 2022 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan. Maraming salamat.