Werke der Künstler Dodo Newman, Hendrik Hackl, Inez Froehlich und Thomas Steyer bei All-in-Line

HAMBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN, GERMANY, September 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Der Abschnitt "Kunstausstellung" von All-in-Line, der mit der Philosophie "Kunst heilt, Kunst verschönert" geschaffen wurde, bietet seinen Besuchern eine angenehme Kunst tour. In der Abteilung mit Werken von Künstlern aus verschiedenen europäischen Ländern wie Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien und der Türkei findet unser Publikum Gemälde, die in verschiedenen Techniken wie Ölmalerei, Acryl oder gemischt auf Leinwand hergestellt wurden, sowie Skulpturen, die die Grenzen des Materials in unserer Kunstausstellung Abteilung ausdehnen. Dodo Newman, Hendrik Hackl, Inez Froehlich und Thomas Steyer gehören zu den Künstlern, deren Werke in der Kunstabteilung ausgestellt werden, die sich mit dem Konzept einer Kunstmesse, die 365 Tage im Jahr geöffnet ist, täglich erneuert.Dodo Newman wurde 1974 in Budapest, Ungarn, geboren. Im Jahr 2008 hatte sie die Gelegenheit, Länder mit gegensätzlichen Polaritäten wie Indien, Iran, Italien, England und Ungarn kennen zulernen. Danach verspürte sie den starken Wunsch, im energiegeladenen Berlin zu leben. Ihre Bilder fertigt sie mit großer Liebe in der Tradition des Abstrakten Expressionismus. Kräftige Farben und Formen, der Einsatz von Raum und Licht sind in ihren Kunstwerken sehr auffällig.In seiner Workshop, die an ein Mannheimer Naturkundemuseum erinnert, verwandelt Hendrik Hackl Millionen Jahre alte Fossilien in Schmuck, Wandobjekte und Skulpturen und gibt ihnen eine zweite Chance. Hendrik Hackl arbeitet seit über 30 Jahren mit Millionen Jahre alten Fossilien, Meteoriten und Mineralien.Inez Froehlich wurde in Reichenbach im Vogtland geboren und wuchs in einer kunstaffin Familie auf, die schon früh den Grundstein für ihr späteres kreatives Schaffen legte. Inez Froehlich malt vor allem abstrakte, großformatige und strukturierte Bilder in Acryl. Im Mittelpunkt aller Arbeiten steht die Erzeugung einer Spannung zwischen Farbe und Textur, zwischen Sehen und Fühlen und zwischen Entstehen und Vergehen.Thomas Steyer studierte an der HdK Berlin und zog nach London, um seinen BA an der Chelsea School of Art abzuschließen. Nach einer zehnjährigen Karriere als Kunstmaler entschied er sich für eine freiberufliche Tätigkeit als Illustrator und emigrierte von London nach Sydney. Siebenundzwanzig Jahre später, nach zahlreichen Ausstellungen und unzähligen Illustrationen, kehrte er nach Deutschland zurück. Er malt nicht, um das Leben zu genießen, er malt aus einer Leidenschaft heraus, die dem Leben die nötige Würze verleiht. Er ist ein abstrakter Expressionist. Sich auf irgendeine Weise auszudrücken, gibt seinem Dasein in dieser Welt einen Sinn.Über die Schaltfläche "Meeting with the Artist" ist es außerdem sehr einfach, mit den in der All-in-Line vertretenen Künstlern in Kontakt zu treten. Wer könnte ein Kunstwerk besser beschreiben als jene Person, die es selbst geschaffen hat? Unsere Künstlerinnen und Künstler vereinbaren gerne einen Termin mit unseren Besucherinnen und Besuchern, um ihnen mehr über all die Emotionen und Geschichten zu erzählen, die sie während des Entstehungsprozesses der Kunstwerke, welches sie auf unserer Website sehen, erlebt haben.Es ist auch möglich, detailliertere Informationen über den künstlerischen Werdegang der von uns vertretenen Künstler zu erhalten, dank der Interviews, die wir in den Blog-Abschnitt unserer Website aufgenommen haben.