Salesfunnel.works käivitas Tube majamudelite müügiks google reklaamid Eestis ja Soomes.

Tube elementmajade turunduse eesmärgiks on sissetulevate päringute mahu kasvatamine ja elementmajade huvilistele tutvustamine.

Tube majaga jõudsime esimese projekti müügini 5 kuuga pärast google reklaamide käivitamist.” — Andres Seeman

TALLINN, HARJUMAA, ESTONIA, November 7, 2022 / EINPresswire.com / -- Element- ja moodulmaju otsitakse Eestis igakuiselt läbi Google otsingu ca. 10 - 11 000 korda. Tube elementmajad projekt on loodud arhitekt Tiit Silla poolt ning need on klientide poolt hinnatud kui avarad, valgusküllased ning hea ruumilahendusega majamudelid."Google tasuline otsing võimaldab leida üles inimesed, kes unistavad oma kodust ja kellel on majamudelite vastu konkreetne huvi, ütles Andres Seeman. Esimese sammuna Tube elementmajade turunduses käivitati tasuline google reklaam Eestis. Päringute kvaliteedi tõstmise nimel tehti majamudelitest virtuaaltuurid ning võeti videomaterjalidena linti 21 korduma kippuvat küsimust. Huvilistel on Tube maja kodulehel võimalik kõndida majades ringi, ning ühtlasi viiakse nad kurssi sammudega, mis oma maja ehitamiseks läbida tuleb."Inimesed peavad kiirelt kätte saama AHAA momendi ehk selle väärtuspakkumise, mida Tube elementmaja pakub. Vastasel juhul on Google reklaamidest vähe kasu, sest inimeste tähelepanu hajub kiirelt. Kuna majamudeleid ei osteta üle öö ning kogu maja ostmise protsess on pikk, siis oli oluline kohe hakata inimesi harima. Põhjalikud korduma kippuvad küsimused aitavad müügiinimestel kokku hoida palju aega, ning aitavad arhitektil positsioneerida ennast kui oma ala eksperti, " kommenteeris Andres Seeman.Olulist tähelpanu pöörati sissetulevate päringute kvaliteedi tõstmisele, katsetades erinevate päringu vormidega, et aru saada, mis staadiumis majahuviline oma unistusega on. Huvilised saavad omale sobiva majamudeli ise kokku panna veebilehe konfiguraatoris, ning saavad seal reaalajas kätte ka ligikaudse majamudeli hinna. Inimestele, kelle on juba krunt olemas, saavad välja valitud Tube elementmajamudeli lasta tasuta paigutada oma maatüki plaanile, et saada aru, kuidas maja ümbrusega kokku sobib. Avarus ja valgusküllasus on olnud kaheks olulisemaks ostuargumendiks juba Tube elementmaja ostnud klientide seas.Tube majamudelite turundustegevuste puhul jätkatakse Google reklaamide ja kogu turundusahela optimeerimist, toomaks reklaamikulud alla, suurendada turunduseelarve kasumlikkust, aidates ühtlasi arhitektile rohkem kliente."Soome turule sisenemine eeldab sealsete arhitektuursete eelistuste tundmist ning veidi teistsuguste majamudelite valikut kui seda Eesti turule. Soome otsingutes ei domineeri element- ja moodulmajade märksõnade otsingud, vaid sealne lähenemine on teine", ütles Andres Seeman.Eksport.Salefunnel.works pakub oma klientidele järgmiseid teenuseid: äriklientide leidmine, positsioneerimine ning turuosa kasvatamine, growth hackingu teenused, google ads koolitus ning sisutootmine eksporditurgudele laienemiseks.