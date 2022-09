SAUNOAGA A LE SUI PALEMIA: FAAIUGA A LE KAPENETA I LANA FONOTAGA, 21 SETEMA, 2022

SAMOA, September 22 - E muamua ona o tatou sii le viiga ma le fa’ane’etaga i lo tatou Tama oi le lagi, ona o lana pule fa’asoifua ua mafua ona outou maleifua mai ai i fanuga lelei, ma o matou alafa’i mai ai i lenei taeao fou, i le fiafia ma le manuia. Ia fa’atumauina pea lona viiga ma le mamalu Silisili Ese o le Atua soifua e ou mea uma.

O le a taoto ia fa’agalu e le fati ou paia sausau gata Samoa, i ou lumāfatutoto ma ou papa tuloto. O le maota ua so’o lona taiao. O le sami foi e le so’ona fagotaina e se tautai. Ua ta’oto alao’o ona upu popo, e le toe tapuvaela’aina pe utuvai tofo i ai se tasi, ile Malama mai Saua, e pau mai le ataata o le la goto i le Alatua, le papa lē gae’e o tupu, ma le falalese’e o faleupolu o tofiga.

O paia fa’ale-malo, aua le afio lau afioga i le Ao Mamalu o le Malo o Samoa ma lau Masiofo, e ui ina toesea i atunu’u mamao, ona o le auai atu i le tu’umalo o le Tupu Tamaitai o le malo tele o Peretania, o Elisapeta II. Afio lau afioga i le Sui o le Fono a Sui Tofia ma lou faletua. Afio lau afioga i le Tamaitai Palemia o Samoa, lau afioga Fiame Naomi Mataafa II, o lo’o autova’a atu i atunu’u i fafo, ona o nisi o fonotaga fa’ale-malo. Afifio Minisita o le Kapeneta, afio lau afioga i le Fofoga Fetalai o le Maota Fono o Samoa, fa’apea le mamalu o Sui usufono uma o le Palemene o Samoa. Susū susuga i Fa’afeagaiga taulagi, o paia fa’a-le-Talalelei, o auauna a le Atua o lo’o nonomanū aua se manuia o Samoa mo a taeao. Afifio ma susū fa’auluuluga o Fa’alapotopotoga ma Pisinisi tumaoti, fa’auluuluga uma o Matagaluega a le malo, aemaise Samoa atoa o loo fa’afogafoga mai i lenei taeao matagofie.

O paia lava ia aua Aiga ma Tama, o Tama foi ma Aiga, Tumua ma Pule, Ituau am Alataua, Aiga i le Tai ma le Vaa o Fonoti, Fofō ma Itulagi, Sa’ole ma Saleaumua ma le launiu na saelua, fa’apea tootoo o le Manu’atele.

Avea ia lenei laolao, e taumafai atu ai sa matou fa’amatagala, e tusa ai o nisi o mataupu na soalaupule, ma ua iai se fa’atofalaiga i finagalo o le mamalu i afioga i Minisita o le Kapeneta, i lana fonotaga i le aso ananafi, Aso Lulu, 21 Setema, 2022.

O mataupu masani lava sa talanoaina e le Kapeneta mamlu i le aso ananafi e tusa ai ma ana fonotaga masani. Ae e lua ni mataupu taua tele, e ao lava ona silafia e lo tatou atunuu.

O le asō, aso Tofi, 22 o Setema, 2022 o le a faataunuuina ai le malaga i Niusila a i latou o loo ua maua avanoa e faigaluega ai i galuega fa’avaitaimi i fa’atoaga ma lafumanu i Niusila. E fa’afetaia ai pea a tatou paaga ona o le maua pea o ia avanoa mo le atinaeina o aiga, o nuu, Ekalesia aemaise foi o lo tatou Malo. Peitai, ina ia mautinoa e lava pea o tagata i aiga ma nuu, e faia le fatu aiga tausi, o le ala lea o le fa’aauau pea ona fa’atonutonu atu e le Kapeneta faigamalaga mo ia avanoa. O le iugafono o loo taoto ai nei, e na o le TASI lava le faigamalaga i le masina – tasi mo Niusila, tasi mo Ausetalia. O loo maitauina le tele o Kamupani o loo nanau mai i o tatou tagata e fa’afaigaluega i nei avanoa. Ae o le a fa’aauau pea ona iloilo e le Kapeneta nei faigamalaga ina ia mautinoa e le ave’esea uma ai le fa’amoemoega o o tatou aiga, ekalesia, nuu ma le atunu’u.

E iai foi nisi o suiga ua faia e le Kapeneta, ina ia mautinoa ai le lelei ona tapena o a tatou aumalaga mo atunu’u mamao. Ua iai nei le Komiti Fa’alekapeneta ua galulue ma le Matagaluega o Laipa, latou te mataituina ma fautuaina le gasologa o nei tapenaga uma ina ia aua nei toe tilofia lona fa’atinoga, ia tutusa le avanoa mo tagata uma, ma ia faasoasoa lelei le avanoa mo tagata uma o Samoa, ae le na o se vaega toaitiiti.

O le aso foi ananafi Aso Lulu, 21 Setema, 2022 na fa’amaonia ai e le Kapeneta le suiga o a tatou aiaiga o le faimalaga mai i Samoa. I le tuanai atu o le fa’amanatuga o le Tutoatasi sa toatele ai tagata e faimalaga mai ai i atunuu mamao, ua matauina ai le malu ma le saogalemu lautele o lo tatou atunuu, ona o le maualuga o le numera o i latou ua maea tui puipuia.

E 94 pasene i latou ua maea uma tui e lua o i latou e 18 tausaga agai i luga;

93 pasene o i latou e 12 – 17 tausaga le matutua;

ae 92 pasene o i latou e i le va o le 5 ma le 11 tausaga le matutua.

O le ala lea ua fa’aiugafonoina ai e le Kapeneta e fa’apea:

Le aveesea uma o le manaomia o siaki fa’afomai (PCR, RAT ma isi) sa moomia ona faia e ulufale mai ai i Samoa; Le aveesea foi o le manaomia o le fa’aalia o se Pepa Tui e mafai ai ona ulufale mai i Samoa; Le le toe iai o ni siaki faafomai e faia pe a taunuu mai i Samoa; Le fa’amalosia o le fa’amaoni o tagata e fa’atumu le Pepa Fa’atumu a le Soifua Maloloina o loo tufatufaina i totonu o le va’alele poo vaa foi; Le fa’asalaina ma molia o le tagata i le taufaasese, pe a le fa’amaoni i le fa’atumuina sao o lea Pepa Fa’atumu. E fautuaina pea le tausisia o puipuiga faasoifua maloloina lautele e aofia ai ma le faia o pupuni fofoga; O nei suiga e amatalia i le asō, Aso Tofi, 22 Setema, 2022.

O lona uiga, ua tatala a tatou tuā’oi e aunoa ma ni aiaiga e toe noatia ai le malaga mai a o tatou tagata aemaise malo asiasi mai.

O le a le toe iai foi se tuai e fa’agasolo ai le taunuu mai o tagata i malaeva’alele pea taunu’u mai.

O le a fa’aauau pea ona mataitu e le Matagaluega o le Soifua Maloloina le Koviti ma nisi fa’amai e ono ofi mai i le atunuu.

A o tatou folau pea i le fa’atuatua, tatou te fa’amoemoe pea i le agalelei o le Atua e fa’aauaau ai ona puipuia ma malutia Samoa ma ona tagata mai ni faafitauli o loo fotuai mai. Ia manuia tele outou faiva alofilima ma lavasiga eseese, o le a feagai ai i lenei aso. Manuia foi lau fa’afofoga’aga Samoa i so’o se tafa o lenei lalolagi atoa.

Soifua ma ia manuia

________________________________________________________________

Greetings Samoa on this morning of Thursday, 22nd September, 2022

A brief update from Cabinet for your information this morning; Cabinet at its meeting yesterday continued with the business of Government as usual. This included reemphasising its decision with regards to the RSE and related overseas employment schemes.

Cabinet again reiterated that despite the pressure from employers for more workers from Samoa, we will only allow a single flight to New Zealand and one to Australia every month. A Cabinet subcommittee was set up last week to look into issues and concerns arising from the schemes and to support and provide insights on the necessary improvements needed to continue its successful implementation of the scheme.

In addition, Cabinet today as per advice from the Ministry of Health and analysis of available information endorses the following with regards to Travel Advisory to Samoa.

Cabinet at its meeting of the 21 September, 2022, has decided to remove all restrictions and related conditions from its current Travel Advisory to allow for the full opening of its borders. These include:

Removing of mandatory PCR or RAT results for COVID 19 as criteria to travel to Samoa; Removing of the need to present evidence of vaccination such as vaccination card as criteria to travel to Samoa; Ceasing of testing on arrival at Faleolo International Airport or any other port of entry into Samoa; Enforcing the completion of health arrival cards and the full applying of its related penalties and fees for false declaration. Encouraging complying with general health hygiene practices including wearing of face masks when necessary; and For this Travel Advisory to be effective from Thursday, 22nd September, 2022.

We continue to pray for our country and therefore wish everyone a blessed day today.

Soifua.