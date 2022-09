Changements au niveau de la direction du recrutement en santé et de l'éducation et du développement de la petite enfance

CANADA, September 21 - De nouveaux dirigeants sont mis en place à l'Office du recrutement des professionnels de la santé et au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

La Dre Nicole Boutilier, vice-présidente des services médicaux de Santé Nouvelle-Écosse, et Craig Beaton, sous-ministre délégué du ministère de la Santé et du Mieux-être, seront responsables de l'Office du recrutement des professionnels de la santé. Cette approche d'équipe unira les efforts de recrutement des deux organismes afin d'obtenir les meilleurs résultats possible.

Le Dr Kevin Orrell, ancien sous-ministre et directeur général de l'Office du recrutement, est maintenant conseiller spécial au président de l'Université Cape Breton. Le Dr Orrell concentrera ses efforts sur l'initiative stratégique en matière de santé de l'université, particulièrement sur l'expansion des facultés d'études en santé.

« L'amélioration des soins de santé débute par un plus grand nombre de médecins, d'infirmières et d'autres travailleurs de la santé, et par le soutien des travailleurs de la santé qui sont déjà dans notre système, affirme le premier ministre Tim Houston. Je remercie la Dre Boutilier et M. Beaton d'avoir accepté d'entreprendre ce travail important. L'expérience du Dr Orrell aidera également l'Université Cape Breton à former un plus grand nombre de professionnels de la santé qui pourront travailler au Cap-Breton et partout en Nouvelle-Écosse. »

Rosalind Penfound, ancienne sous-ministre provinciale, sera sous-ministre par intérim de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Le recrutement pour le poste de sous-ministre aura lieu bientôt, puisque la sous-ministre actuelle Cathy Montreuil quitte la fonction publique.

Elwin LeRoux sera le nouveau sous-ministre délégué du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. M. LeRoux dirige le plus grand centre régional pour l'éducation de la province depuis 2013 et compte plusieurs décennies d'expérience à titre d'enseignant, de directeur d'école et d'administrateur.

« Donner le meilleur départ à nos plus jeunes enfants et préparer les élèves pour leur succès sont des éléments essentiels pour leur qualité de vie et pour la croissance économique de la Nouvelle-Écosse, souligne le premier ministre Houston. Je sais que Mme Penfound et M. LeRoux pourront faire avancer ce travail, et je remercie la sous-ministre Montreuil pour son service dévoué, particulièrement dans le domaine de l'éducation inclusive, alors qu'elle retourne en Ontario, sa province d'origine. »

Faits en bref Les nominations de la Dre Boutilier, de M. Beaton et de M. LeRoux sont en vigueur le 26 septembre. La nomination de Mme Penfound est en vigueur le 1er octobre.

Mme Penfound a été sous-ministre de différents ministères du gouvernement provincial de 2004 à 2013, y compris le ministère de l'Éducation de 2010 à 2012. Plus récemment, elle a été vice-présidente du Nova Scotia Community College.

Steven Gallagher deviendra directeur général régional du Centre régional pour l'éducation d'Halifax jusqu'à ce que les activités de recrutement puissent avoir lieu.

Le gouvernement a annoncé en mars un financement de cinq millions de dollars pour l'initiative stratégique en matière de santé de l'Université Cape Breton.

