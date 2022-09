Un nuevo libro ilustrado utiliza el arte y la repetición para educar a los niños de primaria sobre la cadena alimenticia

Este es el Sol estará disponible el 4 de octubre de 2022 Este libro estará disponible en inglés como This Is the Sun al mismo tiempo Maravillosas ilustraciones de collage presentan la cadena alimenticia

Una editorial de D.C. publica, en inglés y español, un libro de ciencias biológicas sobre la energía, el ciclo de la vida y el Sol en el centro de todo

Con sus vívidas ilustraciones, Este es el Sol ofrece una maravillosa y divertida introducción a la energía del sol, que alimenta a todos los seres que habitan la Tierra.” — Alexandra Roosenburg, fundadora/directora, Capitol Learning Academy

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, September 21, 2022 / EINPresswire.com / -- ¡ Este es el Sol que hace girar el mundo! Science Naturally tiene el agrado de presentar Este es el Sol, el primer libro infantil de Elizabeth Everett. Se lanzará en simultáneo con la edición en inglés: This Is the Sun Desde el animal más pequeño hasta el árbol más alto, todo en la Tierra está relacionado con el ciclo de la vida. Este bonito libro ilustrado, que se puede leer en voz alta con niños de edad preescolar o utilizar como actividad de lectura individual con estudiantes de primaria, utiliza la repetición rítmica para presentar a los más pequeños la brillante estrella que suministra energía a todos los seres que habitan la Tierra.Los lectores siguen la cautivadora historia en la que un joven árbol utiliza la luz del Sol para producir su propio alimento, y luego pasa su energía al resto de la cadena alimenticia… ¡hasta que da toda la vuelta a un nuevo brote que crece hacia el Sol! Diviértase leyendo cómo cada ser vivo de la cadena alimenticia aporta energía al que le sigue, una y otra vez.“Con sus vívidas ilustraciones, Este es el Sol ofrece una maravillosa y divertida introducción a la energía del sol, que alimenta a todos los seres que habitan la Tierra”, señala Alexandra Roosenburg, fundadora y directora de la Capitol Learning Academy de Washington, D.C. “Este libro abre las mentes curiosas de los jóvenes lectores, los amantes de animales y los científicos en ciernes por igual. Como educadora, sé que a los niños les entusiasmará “leer” los dibujos mientras escuchan la historia”.Este es el Sol fue ilustrada por la artista indonesia Evelline Andrya, cuyo singular y vibrante arte en forma de collage va creciendo junto con la historia, que cada vez se desarrolla en más niveles. En sus ilustraciones, los lectores podrán buscar al bicho, a la araña, al lagarto, al zorro y a otros animales a medida que avanzan por cada una de las páginas y construyen un ecosistema completo.Este libro ofrece a los lectores una visión de cómo todos los seres vivos están conectados entre sí en el ciclo de la vida, y del papel que desempeña el Sol para hacerlo posible. Más que un libro ilustrado divertido que invita a los niños a engancharse con el patrón repetitivo, Este es el Sol estimula la curiosidad por las plantas y los animales que vemos a nuestro alrededor.La edición en inglés, This Is the Sun, también será publicada en octubre junto con la edición en español. Science Naturally mantiene su compromiso de crear materiales de lectura accesibles y disponibles para todos los lectores. Este libro, al igual que todas las ediciones en otros idiomas que publica Science Naturally, busca que tanto los hablantes no nativos de inglés como los estudiantes de español se sientan entusiasmados con los temas relacionados con la naturaleza y se sientan motivados a seguir aprendiendo.También se publicará una Guía para el Maestro en inglés, que podrá ser descargado gratuitamente del sitio web de la editorial. Esta Guía ofrece preguntas para debatir, actividades prácticas y experimentos para ampliar los contenidos del libre y crear oportunidades para que los padres, educadores y bibliotecarios puedan hacer participar a los niños.La autora, Elizabeth Everett, dedicó 16 años a la docencia antes de emprender su camino como escritora. Vive en Colorado con su marido y su hijo, donde pasan mucho tiempo al aire libre bajo el sol del Oeste. Este es su primer libro; sus próximos libros, Twinkle, Twinkle, Daytime Star y Spheres All Year, serán publicados en 2023. Para contactarse con ella, envíe un correo electrónico a: Elizabeth.Everett@ScienceNaturally.com.La artista, Evelline Andrya, nació en Sumatra, Indonesia. Fue criada con las culturas china y javanesa. Su pasión por la ilustración surgió a una edad muy temprana. Su estilo de ilustración fue influenciado por las tarjetas de felicitación vintage que encontró en el cajón de su abuela, los cómics, los libros ilustrados antiguos y las películas de animación. Se trata de una combinación de medios tradicionales y collage digital. Vive en Yakarta con su marido y sus tres hijos. Puede encontrarla en Instagram: @evellineandrya.Science Naturally es una pequeña imprenta independiente de Washington, D.C. Nuestros libros son distribuidos al mercado por la National Book Network [NBNbooks.com (nacional) y NBNi.co.uk (internacional)]. Comuníquese con nosotros si desea recibir más información sobre nuestras publicaciones, coordinar entrevistas con los autores, solicitar precios de compra directa o al por mayor, o solicitar un ejemplar para reseña. Las imágenes de portada y las muestras de contenido se encuentran disponibles en ScienceNaturally.com.This Is the SunEscrito por Elizabeth Everett • Ilustrado por Evelline AndryaInglés • Edad 4-7 • 10 x 8” • 32 páginasTapa dura ($14.95) ISBN: 978-938492-81-5Tapa blanda ($12.95) ISBN: 978-1-938492-82-2Libro digital ($11.99) ISBN: 978-1-938492-83-9Este es el SolEscrito por Elizabeth Everett • Ilustrado por Evelline AndryaEspañol • Edad 4-7 • 10 x 8” • 32 páginasTapa blanda ($12.95) ISBN: 978-1-938492-84-6Libro digital ($11.99) ISBN: 978-1-938492-85-3