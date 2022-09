Apprendre l’anglais efficacement et de manière nomade devient enfin possible, grâce aux cours Speakingathome en ligne !

PARIS, FRANCE, September 20, 2022 / EINPresswire.com / -- En dépit d’un apprentissage de l’anglais dès le plus jeune âge, l’assimilation de la langue demeure complexe en France. Pour permettre à chacun d’atteindre ses objectifs, aussi bien professionnels que personnels, Speakingathome a ainsi inauguré l’ouverture d’une toute nouvelle plateforme. Proposant des cours en ligne personnalisés, en interaction directe avec des professeurs anglophones et accessibles depuis n’importe où, elle apparaît comme un support stratégique…Pourquoi apprendre l’anglais aujourd’huiBien que l’anglais soit la langue étrangère la plus étudiée en France, les résultats sont assez peu probants. En effet, seuls 13 % de la population considèrent très bien la maîtriser. À ce niveau-là, nous atteignons même le fond du classement européen !Pourtant, si l’anglais est nécessaire pour postuler de très nombreux emplois, il est également omniprésent dans nos vies. Ainsi donc, que ce soit pour évoluer professionnellement, envisager des mutations ou simplement concrétiser ses projets personnels, il constitue une véritable corde à votre arc.C’est justement pour ouvrir à chacun de nouvelles perspectives, que Speakingathome a vu le jour. Le concept ? Permettre une montée en compétences rapide, dans des conditions d’apprentissage optimales et sans contraintes.Les points forts de SpeakingathomeSi Speakingathome se singularise et frappe si fort, c’est bien pour la personnalisation et la flexibilité qu’il propose. Avec des tarifs attractifs et un cours d'essai gratuit, c'est l'occasion de se lancer sans engagement. Voici les forces de cette plateforme innovante et prometteuse !Un parcours personnaliséNous n’apprenons pas tous l’anglais pour les mêmes raisons. Tandis que certains envisagent de passer des examens, d’autres ont besoin de se préparer à un entretien d’embauche dans la langue de Shakespeare. Speakingathome s’adapte justement aux exigences de ses apprenants, proposant un parcours non seulement aligné sur les objectifs, mais aussi en adéquation avec le niveau de départ. Sujets, vitesse de progression, durée du cours : tout est ajustable.Des horaires flexiblesFace à des activités professionnelles prenantes, des cours chronophages ou des plannings surchargés, suivre une formation en anglais à temps plein est impossible dans bien des cas. Grâce aux horaires flexibles proposés par Speakingathome, combiner ses obligations personnelles et ses objectifs d’apprentissage devient envisageable.Des professeurs anglophonesParce que la prononciation est cruciale pour apprendre une langue étrangère, rien n’est plus efficace que d’échanger avec un anglophone natif. Outre une approche naturelle, complète et juste, c’est aussi un moyen d’enrichir son vocabulaire et de partir sur une base fiable. Qui plus est, les leçons en face à face favorisent l’expression et la pratique !Finalement, les versions audio des cours sont disponibles et écoutables sans limite.Un apprentissage nomade, pour le bonheur de l’apprenantContrairement à un cours classique en présentiel, Speakingathome propose à ses apprenants des leçons via Skype. Autrement dit, il est inutile de se déplacer jusqu’à un point de rendez-vous quelconque. Peu importent l’emplacement et les contraintes de l’étudiant, apprendre une langue avec un professeur n’aura jamais été aussi simple.Pour tous ceux qui souhaitent maîtriser l’anglais sur le bout des doigts, de manière efficace et personnalisée, Speakingathome est donc une option à envisager !