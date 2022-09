Stocker-Ranger décolle en proximité de l'aéroport de Beauvais

Cette nouvelle économique est également un véritable défi logistique. Nous avons décidé d'agrandir considérablement la surface de nos box de stockage. Une première dans la région!” — Mr Serge Rubin, gérant de la société Stocker Ranger

BEAUVAIS, L'OISE, FRANCE, September 20, 2022 / EINPresswire.com / -- La compagnie aérienne EasyJet qui propose depuis de nombreuses années des vols à bas prix a récemment installé une nouvelle base d'opérations au sein de l'aéroport de Beauvais. L’attractivité de l’aéroport et du territoire de l'Oise est dans une phase de forte reprise du trafic aérien.Cette nouvelle relation commerciale est une excellente nouvelle pour le développement de milliers d’emplois sur Beauvais qui est proche des grandes villes du sud de l’Oise ainsi que la demande en espace logistique de stockage sur du court et long terme.Mr Serge Rubin, gérant de la société Stocker Ranger , dont l'un des centres de self stockage est récemment installé à Beauvais, a donc ouvert ses portes aux petits et grands box (jusqu'à 100m²). Une véritable innovation dans le secteur du self stockage! Jusqu'à maintenant, la plupart des sociétés proposaient uniquement des petites et moyennes surfaces.Mr Serge Rubin s'est récemment exprimé à la nouvelle de l'arrivée d' Easyjet au mois de Novembre 2022."Nous sommes ravis d'accueillir EasyJet à Beauvais. Cette nouvelle économique est également un véritable défi logistique. Nous avons décidé d'agrandir considérablement la surface de nos box de stockage. Une première dans la région"Mlle Rouer directrice du centre Stocker Ranger à Beauvais a ajoutée: " Notre centre étant situé à proximité de l'aéroport, à 200 mètres à vol d'oiseau, nous avons l'habitude de répondre aux besoins du personnel aérien et des voyageurs en matière de stockage. Notre centre se prépare à l'arrivée d'EasyJet et nous sommes déjà en mesure de proposer des box de stockage pouvant aller jusqu'à 100m².Stocker Ranger s'agrandit dans l'Île-de-France! L'ouverture de nouveaux centres est prévue très prochainement! Face à cette expansion rapide, la société recherche activement des nouveaux partenaires dans toute la région.Les avantages des box Stocker Ranger à Beauvais sont:- Un service rapide et serviable- Proximité de l'aéroport- Box fermés et sécurisés- Box modulables en fonction des besoins- Accessibles 24/24 et 7/7Pour plus de renseignements veuillez nous rencontrer au centre de stockage situé au 11 Rue du Calvaire, 60000 Tillé ou contacter beauvais@stocker-ranger.frTél : +33 (0)3-44-52-34-31