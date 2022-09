Hoe voorkom je witwassen en fraude effectiever als regelgever

Meverly Adjhei Benjamin Consultancy Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah

Inzicht in de regelgeving tegen het witwassen van geld is noodzakelijk als het gaat om het beheer van jouw persoonlijke en zakelijke financiën.

Als jouw bedrijf niet groot genoeg is om een voltijdse Compliance Officer aan te stellen, kan je het best een Compliance consultant inhuren.” — Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, September 20, 2022 / EINPresswire.com / -- Organisaties, bedrijven en personen die zich niet bewust zijn van deze voorschriften, bevinden zich vaak in de slechtste juridische en ethische omstandigheden.Volgens Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah , juridisch adviseur van topniveau, kan het inhuren van een bedrijfs- en financieel adviseur een haalbare oplossing zijn als jouw bedrijf niet over een fulltime interne compliance officer beschikt. Meverly's adviesbureau heeft een bewezen track record van uitmuntendheid in alle soorten financiële ingewikkeldheden en regelgeving en helpt ontelbare klanten naleving problemen op te lossen.In de snel veranderende wereld van vandaag ondervinden grote banken en financiële instellingen zoals Deutsche Bank, Credit Suisse en ABN Amro moeilijkheden als het gaat om fraudepreventie en naleving van de nieuwste voorschriften tegen witwaspraktijken. Het onvermogen om aan deze voorschriften te voldoen, vormt voor de organisaties een bedreiging voor de detentie. Onlangs is Deutsche Bank AG schuldig bevonden aan het overtreden van de regels ter voorkoming van het witwassen van geld in een rechtszaak die werd beslecht in 7,01 miljoen euro (7,1 miljoen dollar) aan boetes. Credit Suisse en een van de ex-werknemers zijn door het Federale Strafhof van Zwitserland om dezelfde reden als de Deutsche Bank als schuldig aangemerkt en een boete van 2 miljoen Zwitserse frank (2,1 miljoen dollar) ten laste gelegd.Gewapend met uitzonderlijk juridisch talent en expertise, een doorgewinterde business en ontwikkeling Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah, consultant en auteur, adviseert bedrijven en organisaties over de beste aanpak om de nieuwste AML-regels en -voorschriften na te leven en boetes te vermijden. Meverly's ervaring strekt zich uit over meerdere jurisdicties, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk, Ghana en Nederland.Volgens mevrouw Twum-Barimah is de meest essentiële verdedigingsmethode tegen het witwassen van geld die elke financiële instelling of non-profit organisatie kan toepassen, KYC (Know Your Customer). Dit proces helpt de ware identiteit van een potentiële klant te onthullen en helpt te begrijpen of het toewijzen van een account aan die persoon al dan niet een risico voor de organisatie inhoudt. Voordat je een nieuwe klant aan boord neemt, is het belangrijk te weten wat zijn of haar kredietscore is.KYC helpt frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen dat deze plaatsvinden. De grootste uitdaging waarmee banken tegenwoordig worden geconfronteerd, is het vinden van deskundig personeel dat gekwalificeerd is om deze audits uit te voeren. Veel internet- en mobiele banken maken actief gebruik van automatisering en encryptie, die dankzij hun geavanceerde protocollen menselijke fouten en het risico op fraude en inbreuken aanzienlijk beperken.Bovendien heeft de pandemie de digitalisering in een stroomversnelling gebracht waardoor klanten rekeningen kunnen openen met hun smartphone en toegang hebben tot talloze beleggingsinstrumenten en -mogelijkheden. Traditionele banken bleken minder goed in staat zich aan te passen aan diverse sociaal-economische veranderingen en deden er langer over om hun technische infrastructuur te moderniseren.Onlangs kondigde het Nederlandse kantoor van de ING Bank aan dat het niet langer nieuwe rekening aanvragen van stichtingen en non-profitorganisaties kan accepteren vanwege personeelstekort. Dit personeelstekort wordt op zijn beurt veroorzaakt door massale ontslagen tijdens de pandemie. Mevrouw Twum-Barimah waarschuwt dat het niet lang zal duren voordat andere grote banken in het land soortgelijke maatregelen zullen toepassen. Volgens Meverly zal een dergelijk beleid de bevolking ertoe dwingen online of overzee naar alternatieven te zoeken, wat tot meer gevallen van witwassen zal leiden.Terwijl non-profitorganisaties en verenigingen, waaronder liefdadigheidsinstellingen, nu tijdelijk geen bankrekening bij ING mogen openen, hebben de post-pandemische inflatie en recessie ook een negatieve invloed gehad op de onderwijs- en huizenmarkten in Centraal-Europa. Als gevolg daarvan kunnen Europese jongeren niet langer in aanmerking komen voor financiering van hun universitaire opleiding, studieleningen en hypotheken. Dit heeft op zijn beurt het tekort aan gekwalificeerd personeel verder doen toenemen. Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah voorziet dat een van de mogelijke negatieve gevolgen van deze veranderingen met betrekking tot het witwassen van geld de toename is van illegale activiteiten onder jongeren die worden afgesneden van de toegang tot sociale voorzieningen, carrièremogelijkheden en huisvesting.Stichtingen die al een actieve rekening bij ING hebben, kunnen hun bank procedures voortzetten tegen een verhoogd tarief. Rabobank heeft aangekondigd dat zij actief aan het werven is voor nieuwe KYC-functies om nieuwe klanten te screenen op verdachte of illegale activiteiten. Meer dan 4.000 werknemers vervullen momenteel deze functies, wat niet genoeg is gezien de toenemende vraag.Bij wet zijn de banken verplicht de richtlijnen ter voorkoming van het witwassen van geld na te leven. Als een voetbalclub bijvoorbeeld een rekening aanvraagt bij een willekeurige bank, moet de bank de houder van de aanvraag om aanvullende informatie vragen, zoals het doel van de rekening en de gegevens over de begunstigde. Om fraude te voorkomen kunnen onder meer de herkomst van het geld en gegevens over de verwerking van de transactie worden opgevraagd. Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah stelt voor dat regelgevende instanties zoals de Europese Raad en financiële instellingen zoals de Bank of England het voorbeeld volgen van hedendaagse digitale banken om aan de anti-witwas vereisten te voldoen. De basisstappen die deze organisaties kunnen nemen, zijn onder meer: het uitbesteden van AML/KYC-onderzoeken, het toepassen van automatisering en het invoeren van de nieuwste fintech-oplossingen en protocollen, zoals encryptie.Gezien de complexiteit van bedrijfsfinanciering en de sluwheid van criminelen kan geen enkele internetbron volledig advies geven. Om inzicht te krijgen in het witwasrisico en de operationele zwakke punten van jouw organisatie is een grondig overleg vereist. Als jouw bedrijf niet groot genoeg is om een voltijdse Compliance Officer aan te stellen, kan je het best een Compliance consultant inhuren, zoals Meverly Adjhei Benjamin Consultancy Firm. Het bedrijf beschikt over geavanceerde expertise, een educatieve achtergrond en ervaring met het in de praktijk beperken van witwas risico's. Neem vandaag nog contact op met Meverly Adjhei Benjamin voor een gratis eerste consult.Over Meverly Adjhei Benjamin Cosultancy Meverly Adjhei Benjamin Consultancy Firm B.V. helpt bedrijven succesvol te voldoen aan de nieuwste AML/KYC-protocollen.