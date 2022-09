SALON DU LIVRE RARE ET DES ARTS GRAPHIQUES / 23-25 SEPT / GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE

PARIS, FRANCE, September 20, 2022 /EINPresswire.com/ -- SALON INTERNATIONAL DU LIVRE RARE

& DES ARTS GRAPHIQUES

GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE, PARIS, CHAMP-DE-MARS

23 - 25 septembre 2022

Un salon international, des ouvrages uniques

et des animations autour de la bibliophilie



Le Salon du Livre rare & des Arts Graphiques ouvre ses portes au Grand Palais Éphémère, lieu magique au cœur de Paris pour un rendez-vous unique placé sous le signe de la bibliophilie et des arts graphiques.

Evénement culturel incontournable de la rentrée et première manifestation du genre au monde, il permet d’acquérir des pièces rares et se découvre au fil des allées, telle une vaste librairie, en suscitant l’intérêt et le désir des collectionneurs avertis et des amateurs les plus novices. Il présente à la fois des pièces exceptionnelles de libraires : manuscrits et autographes, arts graphiques, et pour la première fois, deux collections privées de bibliophiles seront exposées.

Pendant 3 jours, ce sont 150 libraires et galeristes, français et étrangers, qui partageront leur passion et leur expertise avec le public dans un espace de rencontres, convivial et accueillant, autour de documents inédits :

Invitée d’honneur, la Bibliothèque municipale de Versailles est un réseau de neuf bibliothèques, parmi lesquelles la bibliothèque centrale, la bibliothèque de l’Heure Joyeuse dédiée à la jeunesse, ou encore l’Atelier numérique. Bibliothèque municipale classée, elle conserve des fonds patrimoniaux majeurs provenant de confiscations révolutionnaires, de dons et d’acquisitions. La bibliothèque centrale est installée dans le bâtiment de l’ancien hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV, construit en 1761-1762. La Galerie des Affaires étrangères, haut lieu de la diplomatie française jusqu’à la Révolution, conserve aujourd’hui plus de 55 000 ouvrages anciens et présente un décor admirablement préservé.

Des collections privées pour la première fois au salon :

Interlocuteurs privilégiés des libraires, les collectionneurs ont à cœur de partager leur passion. Un nouvel espace est désormais réservé aux collections particulières et l’occasion est ici donnée à deux bibliophiles qui ont accepté de prêter quelques pièces majeures de leur bibliothèque personnelle. Une quarantaine de livres et manuscrits seront ainsi exposés, avec un choix qui s’est porté sur la littérature moderne au travers de textes et manuscrits qui reflètent les affinités avec les auteurs et les périodes qu’affectionnent ces bibliophiles.

Un salon ponctué d’animations :

- L’atelier d’Arts Appliqués du Vésinet assurera des démonstrations de toutes les étapes de la reliure, de la restauration du livre et d’arts graphiques.

- L’atelier du livre d’art et de l’estampe de l’Imprimerie nationale présentera son savoir-faire avec des démonstrations de fonte de caractères de composition typographique.

- L’Association culturelle des Bquinistes de Paris, symboles de notre capitale présentera le métier de bouquiniste à travers une exposition photographique.



Informations pratiques :

Grand Palais Éphémère - Place Joffre (face à l’École Militaire) - 75007 Paris

23 et 24 septembre : 11h - 20h / 25 septembre : 11h - 18h / Entrée : 10€

https://salondulivrerare.paris