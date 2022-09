Axxel annonce la prise de contrôle de RB&C Maintenance de Voies Inc. par son équipe de gestion

Axxel annonce la finalisation de la transaction de prise de contrôle de RB&C Maintenance de Voies Inc. (“RB&C”) par son équipe de gestion.

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, September 16, 2022 /EINPresswire.com/ -- Axxel annonce la finalisation de la transaction de prise de contrôle de RB&C Maintenance de Voies Inc. (“RB&C”) par son équipe de gestion.

Donald Cassivi, Président et actionnaire de contrôle de RB&C, désirant poursuivre d’autres projets, a considéré l’option de procéder à la vente de ses actions dans la compagnie à son équipe de gestion qui avait toutes les capacités, connaissances et expertise pour reprendre le flambeau.

Le groupe a fait appel aux services d’Axxel afin de structurer l'acquisition par l'équipe de gestion, obtenir le financement et concrétiser ce projet. “L’ambition de Donald de s’assurer que la compagnie demeure dans les mains de l’équipe qui a été à ses côtés pour bâtir RB&C et en faire LA compagnie de référence en maintenance de voie au lieu de céder à des étrangers a été un élément crucial pour le succès de la transaction” a prononcé Jean-Michel Zakhour, partenaire associé chez Axxel. “Le futur de RB&C dans les mains de Daniel Montigny, Dany Cassivi, Johnny Cassivi et André Cassivi est très prometteur et la compagnie demeure sous contrôle Québécois et conjugue parfaitement chef de file avec entreprise familiale”.

''RB&C a pu ces dernières années devenir un joueur majeur dans la maintenance des voies ferrées. Cet accomplissement a été en bonne partie dû au dévouement et à l'acharnement à réussir de mon équipe de gestion. L'acquisition par eux de RB&C était la conséquence logique de leurs efforts et leur appartenance à la compagnie'' affirme M. Donald Cassivi. ''Ceci dit, les services rendus par Axxel dans ce processus d'acquisition ont été cruciaux à la réussite de la transaction. Toujours à l'écoute et présent en tout temps, nous a facilité grandement toutes les étapes du processus'' renchérit M. Cassivi.

''L'acquisition de RB&C représente pour nous une opportunité unique de devenir propriétaire d'entreprise. Nous sommes confiants que notre engagement, expertise et connaissance du marché nous aideront grandement à réussir dans notre quête de croître la compagnie, de développer et d'élargir ses services. Nous tenons à remercier M. Donald Cassivi pour sa confiance en notre capacité de garder le nom de RB&C comme une référence dans la maintenance de voies ferrées et de veiller à sa réussite. Finalement, nous remercions l'équipe d'Axxel pour son professionnalisme, son soutien et son expertise. Nous sommes convaincus que sans leur présence, la transaction aurait pu être pas mal plus compliquée.'' a statué l'équipe de gestion de RB&C.

Axxel :

Depuis 1999, Axxel, une entreprise familiale, est devenue une société de conseil multidisciplinaire spécialisée dans les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise et les ressources humaines. Nous visons l’excellence, des relations honnêtes avec les personnes que nous respectons et les produits en lesquels nous croyons.

www.axxel.ca

RB&C, une entreprise familiale québécoise en pleine croissance. Nous innovons sans cesse nos méthodes de travail afin de répondre aux attentes et aux besoins de notre clientèle. Fort d’une solide expérience combinée de plus de 300 ans au sein du transport ferroviaire, notre personnel cadre et notre équipe technique regroupe des superviseurs, des agents de voies, des opérateurs et des mécaniciens dont la renommée n’est plus à faire. Nous mettons un point d’honneur à transmettre nos connaissances à nos nouveaux employés pour leur assurer une excellente formation.

RB&C jouie d’une excellente réputation. Sa gestion efficace du travail axée sur la productivité et sur le rendement assure à la clientèle de bénéficier de service de première qualité et démontre bien la compétence de nos équipes.