Governor Cooper Proclaims September 15 - October 15, 2022 as Hispanic Heritage Month

NORTH CAROLINA, September 15 - Governor Cooper has proclaimed September 15 – October 15 as Hispanic Heritage Month to honor and celebrate the history, culture and achievements of the Hispanic, Latino and Latinx communities across North Carolina. This year’s theme is Unidos: Inclusivity for a Stronger Nation.

“Thanks to the countless contributions from generations of Hispanic, Latino and Latinx people, our state is a stronger place to live and work,” Governor Cooper said. “As we celebrate their achievements, we must continue working to make North Carolina more just and equitable for all.”

Hispanic Heritage Month is celebrated between September 15 – October 15 when seven Latin American countries celebrate their independence days.

Governor Cooper is committed to uplifting and supporting the inclusion and equitable access of resources for our diverse Hispanic, Latino, and Latinx communities, which represent an important and growing demographic in North Carolina. In 2017, Gov. Cooper signed Executive Order No. 23, establishing the Governor’s Advisory Council on Hispanic/Latino/Latinx Affairs to advise the Governor on issues related to the Hispanic, Latino and Latinx population and how North Carolina can better support the communities.

As the state emerges from the pandemic, the North Carolina Department of Health and Human Services (NCDHHS) remains committed to supporting the Hispanic, Latino and Latinx communities. NCDHHS translated COVID-19 information in Spanish and worked to ensure that access to vaccines was equitable across the state. In June 2020, NCDHHS awarded a total of $500,000 in grants to five local North Carolina organizations to help address the disparate impact of COVID-19 among the state’s Hispanic, Latino and Latinx communities.

Governor Cooper’s administration is committed to ensuring that Spanish-speaking communities have access to information across state government agencies with translators and language access plans.

Read the Proclamation.

El Gobernador Cooper Proclama desde el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2022 como el Mes de la Herencia Hispana

Leer Proclamación

RALEIGH: El Gobernador Cooper ha proclamado del 15 de septiembre al 15 de octubre como el Mes de la Herencia Hispana para honrar y celebrar la historia, la cultura y los logros de las comunidades hispanas, latinas y latinx de Carolina del Norte. El tema de este año es: Unidos: Inclusividad para una Nación más fuerte.

"Gracias a las innumerables contribuciones de generaciones de Hispanos, Latinos, Latinas y Latinx, nuestro estado se fortalece y es un mejor lugar para vivir y trabajar," dijo el gobernador Cooper. "Mientras celebramos sus logros, debemos seguir trabajando para que Carolina del Norte sea más justa y equitativa para todos".

El Mes de la Herencia Hispana se celebra desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, periodo en el que siete países latinoamericanos celebran sus días de independencia.

El Gobernador Cooper se ha comprometido a elevar y apoyar la inclusión y el acceso equitativo de recursos para nuestras diversas comunidades Hispanas, Latinas y Latinx, que representan un importante y creciente demográfico en Carolina del Norte. En 2017, el Gobernador Cooper firmó La Órden Ejecutiva No. 23, estableciendo el Consejo Asesor del Gobernador sobre Asuntos Hispanos/Latinos/Latinx para asesorar al Gobernador sobre cuestiones relacionadas con la población Hispana, Latina y Latinx y sobre cómo Carolina del Norte puede apoyar mejor a las comunidades.

A medida que el estado emerge de la pandemia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades Hispanas, Latinas y Latinx. En este sentido, NCDHHS tradujo información en español sobre COVID-19 y trabajó para garantizar que el acceso a las vacunas fuera equitativo en todo el estado. En junio de 2020, NCDHHS concedió un total de $500.000 en subvenciones a cinco organizaciones locales de Carolina del Norte para ayudar a hacer frente a la disparidad del impacto del COVID-19 sobre las comunidades Hispanas, Latinas y Latinx en el estado.

La administración del Gobernador Cooper se ha comprometido a garantizar que las comunidades de habla hispana tengan acceso a la información en todas las agencias del Gobierno Estatal a través de planes de acceso al idioma y traducciones.

Leer Proclamación.

