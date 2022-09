MONO INC. lanza el sencillo “Princess of the Night” y llega al mercado latino

La referencia del metal gótico alemán lanza música inédita que estará en el próximo álbum de estudio, Ravenblack

LOS ANGELES, CA, ESTADOS UNIDOS, September 15, 2022 / EINPresswire.com / --La reconocida banda alemana de gothic metal MONO INC. que ha estado creciendo mucho en el mercado europeo en los últimos años, ha lanzado el primer sencillo de su próximo álbum, Ravenblack. El tema “Princess of the Night” impresiona con llamativos riffs de guitarra y melodías memorables, como siempre esperan los fanáticos de la banda.La canción habla del amor infinito por una mujer, por la que uno incluso caminaría por el fuego. La canción es una oda épica a su sabiduría, gracia y belleza, y con ella, MONO INC. una vez más se supera a sí mismo con una obra oscura y atractiva.Escucha el sencillo “Princess of the Night”: https://open.spotify.com/album/3gifO98xgoWejhXIyxVKMI Con guitarras más pesadas que nunca, y producido por el prestigioso Martin Engler, MONO INC. llega al mercado latinoamericano y presenta un adelanto especial del próximo álbum de estudio, Ravenblack. Se está preparando un nuevo sencillo para su lanzamiento en un futuro próximo. El grupo alemán está formado por los músicos Martin Engler (voz), Katha Mia (batería), Carl Fornia (guitarra) y la recién integrado Val Perun (bajo).El álbum Ravenblack, el duodécimo de la carrera del grupo, será el sucesor del aclamado The Book of Fire, que generó una inmensa gira mundial y alcanzó el número uno en las listas alemanas. El nuevo álbum llega a las tiendas el 20 de enero de 2023 y se puede reservar -en formato CD, vinilo y box - aquí: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack El nombre de la banda es un acrónimo de dos términos abreviados. Mono deriva de Monomania (en alemán, "Monomanie"), un término de la teoría de la enfermedad psiquiátrica del siglo XIX, una forma de locura parcial concebida como una preocupación patológica única en una mente sana. El término "Monomania Incorporated" significa "Compañía de los parcialmente locos" y su abreviatura dio como resultado el nombre de la banda alemana: Mono Inc.GiraEL MONO INC. también anunció las primeras fechas del Ravenblack Tour 2023, que se llevará a cabo en Europa. En los espectáculos participan las bandas invitadas Storm Seeker y SANZ. MONO INC. ya está trabajando en una gira sudamericana el próximo año.28.04.2023 – Köln / Carlswerk Victoria29.04.2023 – Oberhausen / Turbinenhalle30.04.2023 – Hamburgo / Sporthalle05.05.2023 – Berlin / Columbiahalle06.05.2023 – Leipzig / Haus Auensee12.05.2023 – München / Zenith13.05.2023 – Dresden / Alter Schlachthof19.05.2023 – Frankfurt / Jahrhunderthalle20.05.2023 – Hannover / Swiss Life Hall26.05.2023 – Fürth / Stadthalle27.05.2023 – Stuttgart / Porsche Arena28.05.2023 – Bielefeld / Ringlokschuppen

MONO INC. - Princess of the Night (Official Video)