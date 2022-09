Järjekordne 360 vaatega klaasist grillmaja püstitati erakliendile Põltsamaale

grillmaja grillmaja müük klaasist grilmaja

Pronksi tooniga klaasist grillmaja loob aias huvitava visuaalse kogemuse.

Tänu kuppelgrillmaja läbipaistvusele jääb hoov avatuks.” — Andres Seeman

HAAPSALU, LääNEMAA, ESTONIA, September 20, 2022 / EINPresswire.com / -- Septembri alguses püstitati järjekordne klaasist grillmaja erakliendile Põltsamaal. "Kuppelkujuga grillmaja müük kogub populaarsust, sest sellel on lihtne ja avatud ebamaine joon, millel silm puhkab. Seda ostavad inimesed, kes tahavad oma aias näha stiilset disaini ja saada teistsugust kogemust, mida klassikalised peenpalgist grillmajad ei paku." ütles ekspordimüügijuht Andres Seeman, " kuppelgrillmaja sobib pea kõikjale, nii eraaeda kui ka seiklusparkidesse. Ei ole halba ilma, mis segab head seltskonda. "Grillmaja ruumi suuruseks on ca. 11 m2 ja sinna mahub sisse panna 10 tooli ning lisalaua. 360 grillmaja tuli kliendile koju kätte "võtmed kätte" täislahendusena ehk see ka paigaldati algusest lõpuni. Paigaldamine võtab aega tavaliselt ca. 6 tundi 4 liikmelisel meeskonnal, kes paneb kokku terve grillmajakomplekti ja paigaldab ära ka lõkkeaseme ning kubu. Grillmaja lõkkease komplektis on kahest detailist koosnev jalaosa, tuhasahtel, roostevabast materjalist kandiline grillimisrest, ümar pööratav roostevabast materjalist grillrest, riputuskaar koos riputusaasaga, puidust äärelaud(6tk), korstnatoru komplekt koos kubu ja riputuskettidega . Pööratavat grillresti on võimalik fikseerida kolme eri tasapinda. Lõkkease on valmistatud 2mm lehtterasest (tuharest 4mm) ja viimistletud kõrgeid temperatuure taluva kuumuskindla värviga."Kui on huvi tutvuma minna reaalse grillmajaga, siis seda võib teha näiteks Tartu Seikluspargis - see on ehitatud kõrge terrassi peale, kust on head vaated", kommenteeris Andres Seeman.

Kuppelhoone paigaldamine