Statistics Report: Global Psoriatic Arthritis Therapeutics Market Size & Share to Surpass USD 16.71 Bn by 2025

Global Psoriatic Arthritis Therapeutics Market Is Expected To Reach Around USD 16.71 Billion By 2025. at a CAGR of around 11.2% between 2019 and 2025.

Zion Market Research has published a new report titled โ€œ global Psoriatic Arthritis Therapeutics Market by Drug Class (Interleukin Inhibitors, TNF Inhibitors, PDE4 Inhibitors, and Others), by Disease Type (Asymmetric Psoriatic Arthritis, Symmetric Psoriatic Arthritis, Distal Interphalangeal Predominant (DIP) Psoriatic Arthritis, Spondylitis, and Arthritis Mutilans), and by Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Online Pharmacies, and Retail Pharmacies): Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecast, 2018โ€"2025โ€.๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฉ๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ข๐œ ๐š๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฑ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฅ๐ฒ ๐"๐'๐ƒ ๐Ÿ– ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ– ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ž ๐š๐ซ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐"๐'๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ".๐Ÿ•๐Ÿ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ", ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐' ๐จ๐Ÿ ๐š๐ซ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ% ๐›๐ž๐ญ๐ฐ๐ž๐ž๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ".Psoriatic arthritis is a condition prevalent in psoriasis patients and involves inflammatory arthropathy. This leads to swelling, stiffness, and tenderness of joints caused by the degeneration of cartilage bones in the joints. Sometimes, lesions may appear later than joints problems. This is a non-curable condition, but controlling the symptoms can prevent joint damage.Psoriatic arthritis is caused by abnormal immune responses, which leads to joint inflammation and overproduction of skin cells. Psoriatic arthritis can affect any body part and cause swollen and painful joints that feel warm when touched. The global psoriatic arthritis therapeutics market is mainly driven by the increased prevalence of psoriasis that is leading to the rise in the number of psoriatic arthritis patients. As per the National Psoriasis Foundation report, in 2018, around 10 to 30% percent of people with psoriasis developed psoriatic arthritis. Furthermore, increasing use of biologics, growing R&D activities of pipeline drugs, and rising disease awareness among people coupled with a large population with unmet needs is also expected to propel the global psoriatic arthritis therapeutics market.However, stringent regulatory approval process, high cost of drugs, and lack of proper diagnosis of psoriatic arthritis may hamper the psoriatic arthritis therapeutics market globally over the projected time period.North America is expected to dominate the psoriatic arthritis therapeutics market globally over the forecast time period, owing to the increasing adoption of biological drugs for arthritis treatment and the rising prevalence of psoriatic arthritis. The region is also among the largest consumers of psoriatic arthritis therapeutics.Additionally, the constantly rising number of new product approvals supported by increasing healthcare expenditure and advanced healthcare infrastructure is also driving this regional market. Furthermore, the presence of developed countries, such as the U.S. and Canada, is expected to further promote the regionโ€™s psoriatic arthritis therapeutics market. Europe is expected to hold the second spot in the psoriatic arthritis therapeutics market globally in the years ahead, due to the presence of advanced healthcare infrastructure, a growing number of R&D activities conducted by the leading market players, and ongoing technological advancements made in the healthcare industry.The Asia Pacific psoriatic arthritis therapeutics market is expected to grow notably in the future, due to the presence of developing economies of India and China and increasing healthcare facilities across the region. These countries have a large consumer base, which is also fuelling this regional market. Increasing disease awareness among the regional population, development of advanced healthcare infrastructure, and growing investments made by major market players is positively influencing the regional market.Latin America and the Middle East and Africa are expected to grow moderately over the estimated time period, owing to the developing healthcare infrastructure and constant improvements made in the existing healthcare facilities.๐"๐จ๐ฉ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐'๐ญ๐ฎ๐๐ฒ:1. North America (the United States, Canada and Mexico)2. Asia-Pacific (Japan, China, India, Australia etc)3. Europe (Germany, UK, France etc)4. Central and South America (Brazil, Argentina etc)5. The Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, South Africa etc) ๐'๐จ๐ฆ๐ž ๐ฆ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ข๐œ ๐š๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž-Bristol-Myers Squibb-Amgen-Celgene Corporation-Janssen Biotech-UCB-Pfizer-Biogen-Novartis AG-Eli Lilly and Company-AbbVie.This report segments the global psoriatic arthritis therapeutics market into:๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ข๐œ ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ ๐"๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐‚๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ-Interleukin Inhibitors-TNF Inhibitors-PDE4 Inhibitors-Others ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ข๐œ ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ ๐"๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ-Asymmetric Psoriatic Arthritis-Symmetric Psoriatic Arthritis-Distal Interphalangeal Predominant (DIP) Psoriatic Arthritis-Spondylitis-Arthritis Mutilans๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ข๐œ ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ ๐"๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ-Hospital Pharmacies-Online Pharmacies-Retail Pharmacies As we continue to dig further into the challenges surrounding COVID-19, we are better able to identify possible solutions. Consumer demand, purchasing habits, supply chain rerouting, current market factors, and substantial government initiatives are all examined in the report on COVID-19. In light of the impact of COVID-19 on the market, the updated study offers new insights, analyses, estimates, and projections. 