Craig、Jones 與 Wolffsohn 三位教授領導世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與愛爾康 (Alcon) 乾眼症教育計畫
Alcon
介紹乾眼症盛行狀況、診斷與控管的實證計畫ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, September 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- ) 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與愛爾康指定三位全球專家擔任全新乾眼症教育計畫的主要教員。這項全球實證計畫旨在提升眼科醫師對乾眼症病因、盛行狀況、診斷和務實控管做法的認識。
Jennifer Craig、Lyndon Jones 與 James Wolffsohn 教授會將持續增長的研究與臨床證據濃縮成容易理解的教學內容。前期將先推出一系列現場和隨選觀看活動。
Craig 教授 (PhD FCOptom、FAAO、FBCLA、FCLS) 是紐西蘭奧克蘭大學 (University of Auckland ) 眼科學系的眼球表面實驗室負責人。身為治療研究驗光師，她教授本科生與研究生課程，主持國際多中心臨床試驗，並在世界各地進行學術訪問。她的研究焦點為眼球表面，主要涉及乾眼症與淚液膜功能異常。她定期發表再教育和研究講座，並經常於科學與臨床研究出版社發表著作。她就瞼板腺功能障礙與隱形眼鏡造成之不適，在淚液膜及眼球表面學會 (TFOS) 的國際工作坊上發表作品，並擔任 TFOS 第二屆乾眼症工作坊 (DEWS) 的副主席。
Jones 教授 (DSc、FCOptom、FAAO) 是加拿大滑鐵盧大學 (University of Waterloo) 眼科與視力科學院眼睛研究與教育中心 (CORE) 主任。他的研究興趣主要在於新型與既有隱形眼鏡材質和眼球環境的互動關係、乾眼症，以及開發新型材料用於眼部給藥。他已撰寫超過 450 篇獲引用的專業論文 (包含擔任第二屆 TFOS DEWS 控管與治療報告的第一作者)、一本教科書，並受邀出席全球研討會發表超過 1,000 場演講。
Wolffsohn 教授 (BSc、MBS、PhD、FCOptom、FAAO) 是英國阿斯頓大學 (Aston University) 眼科醫學院與聽力學系主任。他的主要研究領域為開發和評估眼科儀器、近視控管、隱形眼鏡、人工水晶體與淚膜。他曾獲英國國家教學獎、出版超過 290 篇經過完整同儕審核的論文，並於眾多國際研討會上發表演講。他是英國隱形眼鏡協會的學術主席，先前曾任協會主席，並擔任過 BCLA 隱形眼鏡實證學術報告 (CLEAR) 的主席。
Craig 教授說：「對日常生活造成負面影響的慢性乾眼症一直是全球眼科最常提到的問題之一。我很榮幸能參與 WCO 與愛爾康之間的寶貴合作，抓住這個令人興奮的機會來提升大家對於這一影響重大的疾病的認識，運用可取得的最佳科學證據，支援世界各地臨床環境中的從業人員為乾眼症患者提供最佳照護。」
Jones 教授說：「乾眼症是一個全球性問題，受影響的人數持續增長，它對患者的影響也在持續加劇。資料明確顯示乾眼症影響眼睛健康、眼睛舒適度，可能引發憂鬱症，並加重患者的經濟負擔。我很高興 WCO 與愛爾康合作，讓人們更進一步注意到乾眼症不只惱人，更會帶來需要我們切實應對的影響。我非常開心能夠加入這個團隊，助力大家提高對此問題的認識。」
Wolffsohn 教授說：「罹患乾眼症的患者數量龐大，他們的生活品質深受影響。身為視力保健從業人員，我們需要整合不同的診斷方式，並在控管此慢性病時採用實證做法。WCO 與愛爾康的合作潛力十足，有望提升大家對於乾眼症的認識，並改善全球病患獲得的視力保健服務的品質。」
關於 WCO 與愛爾康乾眼症教育計畫的更多資訊，包含第一波教育課程發佈的時間，將於未來幾週公佈。 更新資訊將發佈在 www.worldcouncilofoptometry.info，以及仍在開發中的計畫專門網站。
世界眼科視光學理事會介紹
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldcouncilofoptometry.info 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
愛爾康介紹
愛爾康致力協助人們保持清晰視力。身為歷經超過 75 年發展的全球眼睛保健龍頭，我們提供最廣泛的產品系列，協助加強視力並改善人們的生活。我們的外科與視力保健產品每年銷往超過 140 個國家/地區，觸及逾 2.6 億白內障、青光眼、視網膜病變與屈光不正患者的生活。我們旗下超過 24,000 名員工透過創新產品、與眼睛保健專業人員的合作，以及推廣高品質眼睛保健服務的計畫，改善人們的生活。如需更多資訊，請參閱：www.alcon.com。
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