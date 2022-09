Craig, Jones et Wolffsohn dirigeront le WCO et l’Initiative d’éducation sur la sécheresse oculaire d’Alcon

Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn World Council of Optometry Alcon

Programme fondé sur des preuves pour présenter la prévalence, le diagnostic et la gestion de la sécheresse oculaire

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, September 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (Word Council of Optometry ou WCO) et Alcon ont nommé trois experts mondiaux comme professeurs principaux pour leur nouvelle initiative d’éducation sur la sécheresse oculaire. Le programme mondial fondé sur des données probantes est conçu pour améliorer la compréhension des optométristes de l’étiologie et de la prévalence de la sécheresse oculaire, du diagnostic et de la gestion pratique.Les professeurs Jennifer Craig, Lyndon Jones et James Wolffsohn distilleront la quantité croissante de recherches et de preuves cliniques en contenu éducatif accessible. Cela commencera par une série d’événements en direct et sur demande.Le professeur Craig, PhD FCOptom, FAAO, FBCLA, FCLS, dirige le laboratoire de surface oculaire du département d’ophtalmologie de l’université d’Auckland (Nouvelle-Zélande). En tant qu’optométriste en recherche thérapeutique, elle enseigne aux étudiants de premier cycle et de troisième cycle, dirige des essais cliniques multicentriques internationaux et occupe des postes universitaires invités dans le monde entier. La recherche se concentre sur la surface oculaire, principalement la sécheresse oculaire et le dysfonctionnement du film lacrymal. Elle donne régulièrement des conférences de formation continue et de recherche, et publie de nombreux articles dans la presse scientifique et clinique. Elle a contribué aux ateliers internationaux de la Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) sur le dysfonctionnement des glandes de Meibomius et l’inconfort des lentilles de contact, et a été vice-présidente du TFOS Dry Eye Workshop (DEWS) II.Le professeur Jones, DSc, FCOptom, FAAO, est directeur du Centre de recherche et d’éducation oculaire (Centre for Ocular Research & Education ou CORE) de l’École d’optométrie et des sciences de la vision de l’Université de Waterloo (Canada). Ses intérêts de recherche portent sur l’interaction des matériaux de lentilles de contact nouveaux et existants avec l’environnement oculaire, la sécheresse oculaire et le développement de nouveaux matériaux pour l’administration oculaire de médicaments. Il est l’auteur de plus de 450 articles avec comité de lecture et professionnels (y compris en tant qu’auteur principal du rapport sur la gestion et la thérapie TFOS DEWS II) d’un manuel et a donné plus de 1 000 conférences invitées lors de conférences dans le monde entier.Le professeur Wolffsohn, BSc, MBS, PhD, FCOptom, FAAO, est directeur de l’école d’optométrie et du département d’audiologie de l’université d’Aston (Royaume-Uni). Ses principaux domaines de recherche sont le développement et l’évaluation de l’instrumentation ophtalmique, la gestion de la myopie, les lentilles de contact, les lentilles intraoculaires et le film lacrymal. Il a reçu un prix national d’excellence en enseignement, a publié plus de 290 articles complets évalués par des pairs et a présenté de nombreuses conférences internationales. Il est le président académique de la British Contact Lens Association, après avoir été président et chaire du BCLA Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR).Le professeur Craig a déclaré : « La sécheresse oculaire chronique qui affecte négativement la vie quotidienne reste l’un des problèmes les plus fréquemment signalés dans la pratique des soins oculaires dans le monde. C’est un honneur d’être impliquée dans cette précieuse collaboration entre le WCO et Alcon, qui offre une occasion passionnante de sensibiliser à cette maladie qui a un impact et, en utilisant les meilleures preuves scientifiques disponibles, d’aider les praticiens dans n’importe quel contexte clinique à travers le monde à fournir des soins optimaux pour les patients souffrant de sécheresse oculaire. »Le professeur Jones a déclaré : « La sécheresse oculaire est un problème mondial qui continue de croître en matière du nombre de personnes qu’elle affecte et d’impact qu’elle a sur les personnes atteintes. Les données montrent assez clairement son impact sur la santé oculaire, le confort oculaire, la dépression et le fardeau économique. Je suis ravi que le WCO se soit associé à Alcon pour sensibiliser les personnes au fait que la sécheresse oculaire est plus qu’une simple gêne ; elle a un impact réel qui doit être pris en compte. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de faire partie de l’équipe qui sensibilise à ce problème. »Le professeur Wolffsohn a déclaré : « Une proportion importante de nos patients souffrent de sécheresse oculaire, ce qui a un impact sur leur qualité de vie. Comme professionnels de la vue, nous devons être unifiés dans notre diagnostic différentiel et dans nos recherches fondées sur des données probantes dans notre gestion de cette maladie chronique. Le partenariat entre le WCO et Alcon offre un grand potentiel pour rehausser le profil de la sécheresse oculaire et améliorer la qualité des soins oculaires fournis aux patients du monde entier. »De plus amples informations sur l’initiative d’éducation sur la sécheresse oculaire du WCO et d’Alcon, dont le calendrier de la première session de formation, seront disponibles dans les semaines à venir. Des mises à jour seront publiées sur www.worldcouncilofoptometry.info et sur le site Web dédié à l’initiative, qui est en cours de développement.