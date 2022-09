SPEECH OF SENATOR MANUEL "LITO" M. LAPID ON P.S. RES. NO. 165

RESOLUTION

CONGRATULATING AND COMMENDING THE BAGSIK TEAM OF THE MUAYTHAI ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES FOR BAGGING EIGHT GOLD, SIX SILVER, AND ONE BRONZE MEDALS IN THE INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI ASSOCIATIONS (IFMA) WORLD YOUTH CHAMPIONSHIPS HELD IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA, ON AUGUST 29, 2022

Ginoong Tagapangulo, mga kagalang galang na mga kasama sa bulwagang ito. Hayaan ninyo akong bigyan ng pagkilala at pagpupugay ang kakila-kilabot, kinakatakutan at kinikilalang Muaythai association na nag-uwi ng walong (8) ginto, anim (6) na pilak, and isang (1) tansong medalya, sa kakatapos lang na International Federation of Muaythai Associations (IFMA) World Youth Championships na ginanap sa Kuala Lumpur Malaysia, ang Team Bagsik ng Muaythai Association of the Philippines.

Ang delegasyon na ating pinadala sa nabanggit na paligsahan ay binubuo ng mga kabataang produkto ng grassroots sports program, kung saan kalakhan sa kanila ay unang beses lamang nakalahok sa naturang antas ng paligsahan. Lalo pang kabibiliban ang kanilang nakamit sa world championship, dahil sa tagumpay na kanilang naiuwi sa kabila ng limitasyon sa training dahil sa pandemya.

Ang mga nagkamit ng gintong medalya ay sina: Jasmine Dagame para sa 38 kilograms; Jan Brix Ramiscal, Keith Margaret Balinas, Alyssa Kylie Mallari, Edel Ali Ngina at Mara Luz Dagame para sa Waikru; At ang mga magkakatambal na sina Keith Margaret Balinas at Jan Brix Ramiscal at Clark Fatitt at Edel Ali Ngina para sa Mae Mai Muaythai. Ang mga nagkamit naman ng medalyang pilak ay sina Johnden Aldana Jr. at Alyssa Kylie Mallari para sa Mae Mai Muaythai, Mara Luz Dagame para sa (girls' 30kgs), Jan Brix Ramiscal para sa (boys' 42kgs) at Clark Fattit para sa (40kgs), samatalang si Keith Margaret Balinas ang kaisa-isang naguwi ng medalyang tanso para sa (boys' 38kgs).

Sa mga paghihirap, sakripisyo at dedikasyon ng mga kabataang naguwi ng natatanging tagumpay para sa ating bansa, nararapat lamang na bigyan ng Senado ng pagkilala at pagpupugay ang Team Bagsik ng Muaythai Association of the Philippines na nagkamit ng mga medalya, walong ginto, anim na pilak at isang tanso mula sa International Federation of Muaythai Associations (IFMA) World Youth Championships na ginanap noong ika-29 ng Agosto 2022 sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Maraming salamat.