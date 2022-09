APIXIT et Armis annoncent un partenariat pour renforcer les capacités de visibilité et de sécurité des actifs

Une nouvelle norme en France pour la cybersécurité industrielle, médicale, IoT, et bien plus encore.

PARIS, FRANCE, September 12, 2022 / EINPresswire.com / -- APIXIT , expert des services et solutions de Cybersécurité, d'Infrastructures & Cloud, annonce un nouveau partenariat avec Armis , la première plateforme unifiée d'intelligence des actifs, offrant une gestion des actifs de cybersécurité, une gestion des risques et une application automatisée pour les actifs IT, OT, ICS, IoMT, IIoT, cloud et IoT cellulaire.Solution sans agent, Armis apporte une réponse opérationnelle efficace aux problématiques de visibilité et de protection dans des domaines aussi divers que l'industrie, la santé et plus généralement pour l'entreprise.Jean Michel Tavernier, country manager Armis pour la France déclare : « L'adoption rapide des actifs connectés et de l'IoT, associée au paysage actuel des menaces, fait de la sécurité la plus grande préoccupation des entreprises françaises. Ensemble, Armis et APIXIT forment un duo parfait pour résoudre ce défi. Les capacités de visibilité des actifs et de sécurité d'Armis pour la surface d'attaque étendue, combinées à APIXIT et à leur vaste expertise en matière de cybersécurité, d'infrastructure et de cloud, établissent une nouvelle norme en France pour la cybersécurité industrielle, médicale, IoT, et bien plus encore. Ce n'est que le début d'une belle histoire. »APIXIT et Armis sécurisent les environnements en déployant une approche de sécurité opérationnelle élargie sur l'ensemble de la surface d'attaque des équipements nativement non couverts par les outils de protection traditionnels.« Notre engagement aux côtés d’Armis étend notre offre de sécurité opérationnelle et les services associés, notamment dans les environnements IoT. Il se traduit déjà par le plus haut niveau de partenariat (Summit) avec l'éditeur, mais aussi par les succès remportés auprès de nos clients dans l'environnement industriel. La solution d'Armis nous permet de compléter notre offre de sécurité pour les environnements IoT et de fournir un élément clé pour la gestion des actifs et la hiérarchisation des vulnérabilités dans les environnements industriels », explique Jean-Marc Odet, directeur commercial d'APIXIT.Jamie Andrews, directeur des partenaires d'Armis EMEA, commente : « Dans la région EMEA, notre programme de partenariat APEX a connu une croissance exponentielle au cours de l'année écoulée, notre équipe de professionnels du partenariat s'est étoffée, la distribution aussi… tout cela dans le but de fournir une flexibilité et une valeur supplémentaires à la communauté des partenaires. En France, nous sommes en bonne voie pour livrer des solutions à toutes les entreprises clientes de nos partenaires. Notre portefeuille continue de s'étendre, mais de manière très délibérée, nous voulons collaborer avec des acteurs clés du secteur comme APIXIT, avec un historique de réussite et des valeurs qui s'alignent sur les nôtres. »À propos d’APIXITDepuis 30 ans, APIXIT éclaire la cybersécurité, les infrastructures et le cloud des ETI et des Grands Comptes à travers ses 10 sites répartis sur toute la France.Expert en solutions et services du numérique, APIXIT accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. Nos équipes œuvrent au quotidien à l’étude des besoins, à l’élaboration de solutions adaptées jusqu’à leur déploiement et leur exploitation. Pour préserver les infrastructures de nos clients, nous avons élaborés des offres de services managés accessibles en 24/7 : support, supervision NOC et SOC, maintien en conditions opérationnelles, exploitation, infogérance. APIXIT s’appuie sur un riche écosystème de partenaires auprès desquels nos experts disposent des plus hautes certifications.Animés pour construire des solutions numériques responsables et innovantes au service de l’humain, nos 350 collaborateurs partagent les mêmes valeurs. Enfin, APIXIT est engagée dans une démarche RSE récompensée en 2022 par l’agrément EcoVadis Gold.À propos d'ArmisArmis est la principale plate-forme unifiée de renseignement sur les actifs conçus pour répondre au nouveau paysage de menaces créé par les appareils connectés. Les entreprises Fortune 100 font confiance à notre protection continue et en temps réel pour voir avec un contexte complet tous les actifs gérés, non gérés à travers l'informatique, le cloud, les appareils IoT, les appareils médicaux (IoMT), la technologie opérationnelle (OT), les systèmes de contrôle industriel (ICS) et la 5G. Armis fournit une gestion passive et inégalée des actifs de cybersécurité, une gestion des risques et une application automatisée. Armis est une société privée dont le siège social est situé en Californie.