Jinggoy: Gov't worker's economic relief allowance not enough amid rising oil, price increases

SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada pressed the need to double the amount of government subsidy to state workers to augment their earnings amid the continuing rise in the cost of living, aggravated by the spike in oil prices.

"Sa pagtaas ng inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng ilang pangkaraniwang serbisyo at produktong binibili ng mga konsyumer, hindi na makabuluhan ang halaga ng Personnel Economic Relief Allowance (PERA) na natatanggap ng mga manggagawa sa gobyerno," Estrada, chairperson of the Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, said.

"Napapanahon na rin na itaas ito sa P4,000 kada buwan para mapunan ang ilang gastusin ng mga manggagawa sa gobyerno na kadalasang tumutugon sa mga pampublikong tungkulin lalo na sa panahon na may krisis at kalamidad," he added.

In his Senate Bill No. 1027, Estrada proposed the grant of an additional P2,000 in the monthly PERA of government employees and rename it as Augmented Personnel Economic Relief Allowance (APERA).

Covered in the P4,000 monthly APERA are military and uniformed personnel as well as civilian government employees occupying regular, contractual, or casual positions, whether appointive or elective positions.

Those stationed abroad already receiving overseas allowances shall not be entitled to APERA, the senator said.

First granted in 1990 to all government employees to cushion the impact of price increases brought about by the Gulf War, the monthly P500 PERA was increased to P2,000 in 2009 to supplement government workers' salaries due to the rising cost of living.

"With the continued rise of prices of commodities and gasoline, the P2,000 Personnel Economic Relief Allowance is definitely not enough to help them tide over the financial difficulties," Estrada said.

Sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin, economic relief allowance ng gov't workers hindi na sapat - Jinggoy

IGINIIT ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada na doblehin ang halaga ng subsidiya ng mga manggagawa sa gobyerno upang mapunan ng kanilang buwanang pinagkakakitaan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na pinalala pa ng sumisirit na presyo ng langis.

"Sa pagtaas ng inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng ilang pangkaraniwang serbisyo't produktong binibili ng mga konsyumer, hindi na makabuluhan ang halaga ng Personnel Economic Relief Allowance (PERA) na natatanggap ng mga manggagawa sa gobyerno," ani Estrada, chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development.

"Napapanahon na rin na itaas ito sa P4,000 kada buwan para mapunan ang ilang gastusin ng mga manggagawa sa gobyerno na kadalasang tumutugon sa mga pampublikong tungkulin lalo na sa panahon na may krisis at kalamidad," dagdag pa niya.

Sa kanyang Senate Bill No. 1027, iminungkahi ni Estrada ang pagbibigay ng karagdagang P2,000 sa buwanang PERA ng mga empleyado ng gobyerno at tawagin na itong Augmented Personnel Economic Relief Allowance (APERA).

Sakop sa panukalang P4,000 na buwanang APERA ang mga sundalo at uniformer personnel, gayundin ang mga civilian government employees na regular, contractual, maging ang mga may casual positions, appointive or elective man.

Ang mga nakadestino sa ibang bansa na tumatanggap na ng overseas allowances ay hindi na sakop ng panukalang ito, sabi ng senador.

Noong 1990 unang ipinagkaloob ito sa lahat ng empleyado ng gobyerno na layong punan ang epekto ng pagtaas ng bilihin dulot ng Gulf War. Ang noon ay buwanang P500 na PERA ay itinaas sa P2,000 noong 2009 upang madagdagan ang kita ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng halaga pamumuhay.

"Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gasolina, ang P2,000 Personnel Economic Relief Allowance (PERA), ay tiyak na hindi sapat upang tulungan silang makayanan ang mga problemang pinansyal," sabi ni Estrada.

