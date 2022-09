Sen. Pia: Alex Eala, isang maningning na inspirasyon sa kabataan at bayan

Statement of Senator Pia S. Cayetano congratulating tennis ace Alex Eala for making 'HERstory' as the first Filipino to win a grand slam singles title

"With the right training and exposure, Filipino athletes can excel in the world stage."

"Salamat at mabuhay ka, Alex Eala, sa pagiging isang maningning na inspirasyon sa mga kabataan at sa ating bayan sa iyong panalo sa US Open."

"Hanggang sa mga susunod mo pang tagumpay!" #HERstory