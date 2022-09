Statement of Senator Nancy Binay congratulating Alex Eala for winning the 2022 US Open Junior Girls' Singles Tournament

Our heartfelt congratulations to Alex Eala for winning the 2022 US Open Junior Girls' Singles Tournament and bringing home the Philippines' first ever Singles Grandslam in Tennis.

Maraming salamat, Alex, sa karangalan at papuri na iyong inaani para sa bansa.

Isa kang inspirasyon sa bawat Pilipino at patunay na anumang pangarap ay kaya nating abutin basta't mayroon tayong pagsisikap, tiyaga, at pananampalataya sa sarili't at sa Maykapal.

Isang mainit na pagbati sa iyong tagumpay! Mabuhay ang atletang Pilipino!