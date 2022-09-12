89 Southbound, Richmond
State of Vermont
Department of Public Safety
Vermont State Police
WILLISTON BARRACK
News Release – Highway / Traffic Notification
VT ROUTE 89 S IN RICHMOND IS EXPERIENCING HEAVY TRAFFIC IN THE AREA OF EXIT 11 DUE TO A DISABLED VEHICLE.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTES SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Tracy Callahan
Emergency Communications Dispatcher I
Vermont State Police - Williston PSAP
2777 St George Road
Williston, VT 05495
Phone: (802)878-7111
Fax: (802)878-3173