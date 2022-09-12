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89 Southbound, Richmond

State of Vermont

Department of Public Safety

Vermont State Police

WILLISTON BARRACK

 

 

 

News Release – Highway / Traffic Notification

 

VT ROUTE 89 S IN RICHMOND IS EXPERIENCING HEAVY TRAFFIC IN THE AREA OF EXIT 11 DUE TO A DISABLED VEHICLE.

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTES SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.



Tracy Callahan

Emergency Communications Dispatcher I

Vermont State Police - Williston PSAP

2777 St George Road

Williston, VT 05495

Phone: (802)878-7111

Fax: (802)878-3173

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89 Southbound, Richmond

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