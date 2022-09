Pritzker Administration Relaunches "Opening Doors" Homebuyer Program

CHICAGO - Governor JB Pritzker announced the reopening of a homeownership program designed to help working class families and underrepresented communities of color across the state of Illinois. Offered through the Illinois Housing Development Authority (IHDA), the Opening Doors or Abriendo Puertas program is designed to aid lower-income borrowers and households of color who have historically faced steeper barriers in their path toward homeownership with $6,000 in forgivable assistance for down payment and/or closing costs. This latest round of assistance is funded through $10 million in Rebuild Illinois capital funds and is expected to assist more than 1,600 homebuyers.





"For generations, home ownership has paved a pathway to prosperity for working families," said Governor JB Pritzker. "Unfortunately, Black and Brown people who sought to achieve this, faced insurmountable odds and, because of a prejudiced system, were left behind. We are righting that wrong and breaking down barriers with this round of funding."





Originally launched in Dec. 2020, Opening Doors assisted more than 5,800 first-time and repeat homebuyers with $35 million in Rebuild Illinois capital funds. The program is designed to increase home purchase accessibility for low- and moderate-income qualified homebuyers across Illinois. This includes Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipients, who pay hundreds of millions in federal, state and local taxes, yet struggle to find mortgage lenders and programs that will work with them.





"Traditionally, buying a home has been the most common strategy for working families to put down roots in a community and build household wealth," said IHDA Executive Director Kristin Faust. "The Opening Doors program will make these opportunities possible for so many families and I want to thank the Governor for his leadership in finding new ways to invest in Illinois' people and communities."





According to the U.S. Census, 75% of white families in Illinois own their homes. In comparison, 39% of Black families and 53% of Latinx families own their homes. Illinois faces a significant homeownership gap based on race and programs like Opening Doors are utilizing Rebuild Illinois dollars to help narrow the gap. In addition to the financial assistance, the program is supported by a robust marketing and outreach campaign that engages HUD-approved housing counseling agencies, realtors, mortgage lenders and others who work with historically disinvested communities of color to increase awareness and promote homebuyer education among potential borrowers and industry professionals.





"For too long our communities were shut out of the 'American Dream', so we are once again Opening Doors for thousands of families across Illinois and providing the critical assistance necessary to acquire the home of their dreams," said Assistant Majority Leader Lisa Hernandez (D-Chicago).





Under Opening Doors, IHDA will provide a 30-year 1st mortgage with a fixed interest rate and $6,000 in down payment and/or closing cost assistance. The down payment assistance is forgiven after five years and no monthly payment is due from the borrower. Borrowers must meet all eligibility requirements established for IHDA's down payment assistance programs, and homebuyer education is required. Opening Doors is not exclusive to first-time buyers and may be used by buyers in any county in the state.





Opening Doors is funded through a portion of the $200 million appropriation to IHDA in the Rebuild Illinois capital plan (P.A. 101-0029) . IHDA has used funding from the capital bill to develop and implement various programs including reducing barriers to homeownership and revitalizing and stabilizing communities. IHDA expects to launch additional programs to help create and preserve affordable housing in the coming months.





All IHDA mortgage programs offer safe and reliable down payment assistance to first-time homebuyers, qualified veterans and non-first-time homebuyers. All mortgage products are subject to income and purchase price limits. Eligibility for each product is based on the borrower's credit profile, household income and the purchase price of the home. In 2021, IHDA allocated nearly $1.2 billion to help 7,310 households purchase a home in Illinois.





Interested homeowners can find additional information and a list of participating lenders at www.ihdamortgage.org.





























La administración Pritzker relanza el programa para compradores de vivienda "Opening Doors"





Programa de asistencia para el pago inicial para abordar las barreras clave que enfrentan las comunidades históricamente desatendidas





CHICAGO - El gobernador JB Pritzker anunció la reapertura de un programa de propiedad de vivienda diseñado para ayudar a las familias de clase trabajadora y las comunidades de color subrepresentadas en todo el estado de Illinois. Ofrecido a través de la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA), el programa Abriendo Puertas está diseñado para ayudar a prestatarios de bajos ingresos y familias de color que históricamente han enfrentado barreras más pronunciadas en su camino hacia la propiedad de vivienda con $6,000 en asistencia perdonable para el pago inicial y /o costos de cierre. Esta última ronda de asistencia está financiada a través de $10 millones en fondos de capital de Rebuild Illinois y se espera que ayude a más de 1,600 compradores de vivienda.





"Durante generaciones, la propiedad de vivienda ha allanado el camino hacia la prosperidad para las familias trabajadoras", dijo el gobernador JB Pritzker. "Desafortunadamente, las personas negras y latinas que intentaron lograr esto, enfrentaron obstáculos insuperables y, debido a un sistema prejuicioso, se quedaron atrás. Estamos corrigiendo ese error y derribando barreras con esta ronda de financiación".





Lanzado originalmente en diciembre de 2020, Opening Doors ayudó a más de 5,800 compradores de vivienda nuevos y repetidos con $35 millones en fondos de capital de Rebuild Illinois. El programa está diseñado para aumentar la accesibilidad a la compra de viviendas para compradores calificados de ingresos bajos y moderados en todo Illinois. Esto incluye a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que pagan cientos de millones en impuestos federales, estatales y locales, pero luchan por encontrar prestamistas hipotecarios y programas que funcionen con ellos.





"Tradicionalmente, comprar una casa ha sido la estrategia más común para que las familias trabajadoras echen raíces en una comunidad y generen riqueza familiar", dijo la directora ejecutiva de IHDA, Kristin Faust. "El programa Abriendo Puertas hará posibles estas oportunidades para tantas familias y quiero agradecer al Gobernador por su liderazgo en la búsqueda de nuevas formas de invertir en las personas y comunidades de Illinois".





Según el censo de EE. UU., el 75 % de las familias blancas de Illinois son propietarias de sus casas. En comparación, el 39 % de las familias negras y el 53 % de las familias latinx son dueños de sus casas. Illinois enfrenta una brecha significativa en la propiedad de vivienda basada en la raza y programas como Abriendo Puertas están utilizando los dólares de Rebuild Illinois para ayudar a reducir la brecha. Además de la asistencia financiera, el programa cuenta con el respaldo de una sólida campaña de mercadeo y divulgación que involucra a las agencias de asesoría de vivienda aprobadas por HUD, agentes inmobiliarios, prestamistas hipotecarios y otros que trabajan con comunidades de color históricamente desinvertidas para aumentar la conciencia y promover la educación para compradores de vivienda entre potenciales prestatarios y profesionales de la industria.





"Durante demasiado tiempo, nuestras comunidades estuvieron excluidas del 'sueño americano', por lo que una vez más estamos abriendo puertas para miles de familias en todo Illinois y brindando la asistencia crítica necesaria para adquirir la casa de sus sueños", dijo la líder asistente de la mayoría Lisa Hernandez (D-Chicago).





Bajo Abriendo Puertas, IHDA proporcionará una primera hipoteca a 30 años con una tasa de interés fija y $6,000 en asistencia para el pago inicial y/o costos de cierre. La asistencia para el pago inicial se perdona después de cinco años y el prestatario no adeuda ningún pago mensual. Los prestatarios deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad establecidos para los programas de asistencia para el pago inicial de IHDA, y se requiere educación para compradores de vivienda. Abriendo Puertas no es exclusivo para compradores primerizos y puede ser utilizado por compradores en cualquier condado del estado.





Abriendo Puertas se financia a través de una parte de la asignación de $200 millones a IHDA en el plan de capital Rebuild Illinois (P.A. 101-0029) . IHDA ha utilizado los fondos del proyecto de ley de capital para desarrollar e implementar varios programas, incluida la reducción de las barreras a la propiedad de vivienda y la revitalización y estabilización de las comunidades. IHDA espera lanzar programas adicionales para ayudar a crear y preservar viviendas asequibles en los próximos meses.

Todos los programas hipotecarios de IHDA ofrecen asistencia segura y confiable para el pago inicial a compradores de vivienda por primera vez, veteranos calificados y compradores de vivienda que no son por primera vez. Todos los productos hipotecarios están sujetos a límites de ingresos y precios de compra. La elegibilidad para cada producto se basa en el perfil crediticio del prestatario, los ingresos del hogar y el precio de compra de la vivienda. En 2021, IHDA asignó casi $1200 millones para ayudar a 7310 hogares a comprar una casa en Illinois.