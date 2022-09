Statistics Report: Global Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market 2019 Share with CAGR 6.7% by 2025

Global Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market Global Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market Global Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market

The global pharmacovigilance and drug safety software market is expected to generate around US$ 223 Mn by 2025, at a CAGR of around 6.7% between 2019 and 2025.

SUITE N202, NEW YORK, UNITED STATES, September 8, 2022 / EINPresswire.com / -- ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐žAccording to the report, the global pharmacovigilance and drug safety software market was valued at approximately at USD 141 million in 2018 and is expected to generate around USD 223 million by 2025, at a CAGR of around 6.7% between 2019 and 2025.According to the World Health Organization (WHO), pharmacovigilance is the science and activities related to the understanding, evaluation, detection, and prevention of adversarial reactions to medications or problems related to medicine. The scope and definition of pharmacovigilance have evolved to identify the significance of a systems approach for improving and monitoring the harmless and safe use of medicines. Pharmacovigilance and drug safety software or tools aid in classifying, reviewing, and forming pharmacovigilance data. This software also helps in the formation of repots related to adverse medical events. Additionally, the pharmacovigilance software is majorly used by biotech and pharmaceutical organizations, business process outsourcing firms (BPOs), contract research organizations (CROs), and many other pharmacovigilance service providers. Pharmacovigilance globalization with extensive availability and access of the internet is likely to fuel the global pharmacovigilance and drug safety software market in the future. Moreover, the augmenting adoption of pharmacovigilance software by numerous outsourcing companies will also serve as a huge growth opportunity for the global pharmacovigilance and drug safety software market over the forecast timespan.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐งThe global pharmacovigilance and drug safety software market is segmented on the basis of functionality, delivery mode, and end-user. Based on functionality, the market is segmented into drug safety audits software, ADR reporting software, fully integrated software, and issue tracking software. The fully integrated software segment is expected to register the highest growth over the forecast time period, owing to the increasing need to prevent errors in database management regarding medicines. By delivery mode, the market is segmented into on-premises and on-demand. The on-premises segment is anticipated to hold the largest market share, owing to its rising adoption by large pharmaceutical companies as it encompasses the installation of solutions and services on desktops within the organizational premises. Alternatively, the on-demand segment is anticipated to register the highest CAGR globally.By end-user, the market is segmented into contract research organizations (CROS), business process outsourcing (BPO) firms, pharma and biotech companies, and other pharmacovigilance service providers. The pharma and biotech companies are estimated to dominate the global pharmacovigilance and drug safety software market over the forecast timeline, owing to the high software adoption of to aid clinical trial activities and decrease medical expenditures. Contract research organizations (CRO) are anticipated to show the highest CAGR in the global pharmacovigilance and drug safety software market, owing to increasing outsourcing activities in pharmaceutical and biotech companies. North America is anticipated to lead the global pharmacovigilance and drug safety software market over the forecast period, owing to the large base of pharmaceutical and biotechnology companies in the region. The U.S. is expected to dominate the North American pharmacovigilance and drug safety software market and grow at an optimum rate over the forecast period, owing to the high adoption rate of PV software and a high number of clinical trials being conducted in the region.Europe is anticipated to hold the second most prominent position in the global pharmacovigilance and drug safety software market and show remarkable growth in the future. This regional growth can be due to the high rate of clinical trials and increasing contract research manufacturing coupled with favorable regulations. Germany accounted for a major share of the Europe pharmacovigilance and drug safety software market, due to the high acceptance of newer technologies in Germany and high disposable income. The Asia Pacific pharmacovigilance and drug safety software market is anticipated to record lucrative growth over the projected time period, owing to the increasing penetration of large and small pharmaceutical companies in the region, growing awareness about drug safety management, and rising adoption of pharmacovigilance software. India and China are expected to register a higher CAGR in this region, owing to the increasing number of clinical trials and the rising number of contract research organizations and business process outsourcing firms in the region.The Latin American market growth is expected, led by Brazil, will be driven by high unmet medical needs and increasing awareness, knowledge, and benefits of pharmacovigilance and drug safety software. 