BuyProperty lança novo leilão de imóveis em Portugal

Leilões de imóveis em Portugal

A BuyProperty.com lança a sua mais nova funcionalidade que permite aos vendedores e seus agentes leiloar a sua casa ao licitante mais alto em Portugal.

LISBOA, PORTUGAL, September 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Numa época de alta procura e pouco volume de casas para venda, corre o risco de vender a sua propriedade a um preço inferior ao que poderia alcançar, se a sua oferta fosse mais abrangente e alcançasse mais compradores. Os agentes imobiliários, na sua generalidade, assim que encontram um interessado que aceite o preço de venda estabelecido, tendem a fechar o negócio com alguma urgência, retirando de imediato a casa do mercado de venda e garantindo a sua comissão, sem considerarem a hipótese de que a propriedade pode ser vendida por um valor mais elevado e conseguirem uma comissão mais alta. Os leilões resolvem isso, permitindo que muitos corretores e seus compradores façam lances, todos competindo pelo mesmo imóvel. O preço final do leilão é o valor real da propriedade.Os licitantes são examinados durante todo o processo de licitação e começa-se por verificar o seu número de telefone quando fazem a sua primeira licitação. Uma vez que a reserva é atendida e o processo de licitação fica mais lento, os principais licitantes são examinados e a comprovação de fundos pode ser necessária. Concluída a licitação, o maior lance tem 2 dias úteis para assinar o Contrato de Promessa de Compra e Venda e apresentar o comprovativo de depósito de 10% do montante total. O não cumprimento no prazo estipulado resultará na venda do imóvel para o maior licitante seguinte.O período do leilão dura 2 semanas e é totalmente online. Para impedir os licitantes de licitar no último minuto, o leilão BuyProperty é redefinido para 24 horas se o tempo restante for menor. Isso anula quaisquer benefícios de licitar nos últimos segundos e garante a todos os potenciais licitantes uma chance igual.Este primeiro imóvel, um lindo apartamento T3 a 500m da praia em Quarteira, será colocado em leilão no dia 15 de setembro de 2022. ID da propriedade: BP2654136

Leilões de imóveis em Portugal