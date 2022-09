Le Groupe BGI Crée la Première Carte Spatio-Temporelle au Monde de la Régénération du Cerveau

Un atlas spatiotemporel à résolution unicellulaire de la régénération du télencéphale du cerveau de l'axolotl

HANGZHOU, CHINA, September 2, 2022 / EINPresswire.com / -- Une équipe de recherche multi-instituts, dirigée par BGI-Research, a utilisé la technologie Stereo-seq de BGI pour construire le premier atlas cellulaire spatio-temporel du développement et de la régénération du cerveau de l'axolotl (Ambystoma mexicanum), en montrant comment une blessure au cerveau peut se soigner d'elle-même. L'étude a été publiée dans le dernier numéro de Science L'équipe de recherche a analysé le développement et la régénération du cerveau de la salamandre, en identifiant les sous-ensembles de cellules souches neurales clés dans le processus de régénération de son cerveau et décrit la reconstruction des neurones endommagés par ces sous-ensembles de cellules souches. Dans le même temps, l'équipe a également constaté que la régénération et le développement du cerveau présentent certaines similitudes, en fournissant une aide pour la structure et le développement du cerveau cognitif et en offrant de nouvelles orientations pour la recherche en médecine régénérative et le traitement du système nerveux.Contrairement aux mammifères, certains vertébrés ont la capacité de régénérer plusieurs organes, y compris des parties du système nerveux central. Parmi eux, l'axolotl peut non seulement régénérer des organes tels que les membres, la queue, les yeux, la peau et le foie, mais aussi le cerveau. L'axolotl est plus avancé du point de vue de l'évolution que d'autres téléostéens comme le poisson zèbre et présente une plus grande similitude avec la structure du cerveau des mammifères. Cette étude a donc utilisé l'axolotl comme un organisme modèle idéal pour la recherche sur la régénération du cerveau.Les recherches précédentes n'ont que partiellement caractérisé les cellules et les mécanismes impliqués dans la régénération du cerveau. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la technologie Stereo-seq de BGI pour créer une carte spatiotemporelle à résolution unicellulaire du développement du cerveau de la salamandre sur six périodes de développement importantes, en montrant les caractéristiques moléculaires de divers neurones et les changements dynamiques dans la distribution spatiale. Les chercheurs ont découvert que les sous-types de cellules souches neurales situés dans la région de la zone ventriculaire au début du développement sont difficiles à distinguer, mais qu'ils commencent à se spécialiser avec des caractéristiques spatiales régionales à partir du stade adolescent. Cette découverte suggère que différents sous-types peuvent assumer différentes fonctions pendant la régénération.En prélevant des échantillons du cerveau à sept moments (2, 5, 10, 15, 20, 30 et 60 jours) après une blessure de la zone corticale du cerveau de la salamandre, les chercheurs ont pu analyser la régénération cellulaire.Au stade initial de la blessure, de nouveaux sous-types de cellules souches neurales ont commencé à apparaître dans la zone de la plaie et des connexions tissulaires partielles sont apparues dans la zone blessée au 15e jour. Aux jours 20 et 30, les chercheurs ont observé que la plaie avait été remplie de nouveaux tissus, mais que la composition cellulaire était sensiblement différente de celle de la zone non blessée. Au 60e jour, les types de cellules et leur répartition étaient revenus au même état que dans la zone non blessée.En comparant les changements moléculaires au cours du développement et de la régénération du cerveau de la salamandre, les chercheurs ont découvert que le processus de formation des neurones est très similaire au cours du développement et de la régénération. Ce résultat indique que les lésions cérébrales peuvent inciter les cellules souches neurales à se transformer de manière inversée en un état de développement précoce afin d'initier le processus de régénération."En utilisant l'axolotl comme organisme modèle, nous avons identifié des types de cellules clés dans le processus de régénération du cerveau. Cette découverte fournira de nouvelles idées et orientations pour la médecine régénérative dans le système nerveux des mammifères", a expliqué le Docteur Ying Gu, coauteur de l'article et directeur adjoint de BGI-Research."Le cerveau est un organe complexe composé de neurones interconnectés. Par conséquent, un objectif majeur de la médecine régénérative du système nerveux central est non seulement de reconstruire la structure spatiale des neurones, mais aussi de reconstruire les modèles spécifiques de leurs connexions intra-tissus. Pour cette raison, il est important de reconstruire la structure 3D du cerveau et de comprendre les réactions systémiques entre les régions du cerveau pendant la régénération dans les recherches futures".Outre le BGI, des chercheurs de Chine, des États-Unis et du Danemark, notamment de l'Hôpital Populaire de la Province de Guangdong, de l'Université Normale de Chine du Sud, de l'Université de Wuhan, de l'École des Sciences de la Vie de l'Université de l'Académie Chinoise des Sciences, du Laboratoire de la Baie de Shenzhen, de l'Institut Whitehead, de l'Université de Copenhague et d'autres instituts ont participé à cette étude qui a reçu une approbation éthique et a utilisé des axolotls élevés en laboratoire.