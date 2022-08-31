TRAFFIC ALERT VT RT 128 WESTFORD /NORTH BOUND LANE JUST SOUTH OF THE FAIRFAX TOWN LINE
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
VT RT 128 IN WESTFORD WILL HAVE 1 LANE (NORTH BOUND LANE) CLOSED DUE TO A CRASH. THIS WILL BE JUST SOUTH OF THE WESTFORD / FAIRFAX TOWN LINE.
TOW TRUCKS ARE ON SCENE NOW AND THE ROAD WILL REOPEN ONCE THIS IS CLEARED UP.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 8