L’inflation frappe à un taux record les OSBL de l’Ontario

TORONTO, ONTARIO, CANADA, August 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- De nouvelles données provinciales révèlent que l'inflation est un défi majeur pour 60 % des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance de l'Ontario et qu'elle entraîne une hausse des coûts pour plus de 80 % d’entre eux. En même temps, la demande de leurs services est plus élevée que jamais, les trois quarts des organismes signalant une augmentation à ce chapitre, soit un bond de près de 60 % depuis 2020. Bien que l'inflation ait un impact sur toutes les industries, lorsque les OSBL sont touchés, ce sont les communautés qui en font les frais car les Ontarien.ne.s comptent sur ces organismes pour fournir des services essentiels.

Ces nouvelles données proviennent d'un sondage bilingue mené par l'Ontario Nonprofit Network (ONN) et l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) pour comprendre l'impact de la pandémie et de la hausse de l'inflation sur le secteur sans but lucratif d'une année à l'autre. Plus de 1 500 organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance et groupes communautaires ont répondu au sondage.

Les remèdes financiers habituels destinés au secteur privé ne répondent pas nécessairement aux besoins des OSBL et des organisations caritatives. Alors que les entreprises peuvent augmenter leurs prix, de nombreux OSBL ne facturent pas leurs services ou proposent des tarifs très réduits. Ils ne disposent pas de la même flexibilité en matière de tarification et de réduction des coûts. Des changements à ce chapitre pourraient ainsi affecter l'accessibilité et la qualité des services.

Les organismes communautaires font de plus en plus face à des défis dus à la pénurie de main-d'œuvre. En effet, 65 % (73 % du côté francophone) des OSBL éprouvent des difficultés à recruter et à garder leur personnel. Également, plus de 60 % des OSBL ont perdu des bénévoles, un fondement essentiel du secteur. Deux tiers des répondants indiquent que l'épuisement et le stress du personnel ainsi que la pénurie de personnel qualifié empêchent le recrutement et la fidélisation des employé.e.s , tandis que la moitié des organisations ont identifié les disparités salariales et les régimes de rémunération non concurrentiels comme des obstacles majeurs.

Les leaders du secteur demandent des solutions de politique publique pour atténuer les défis actuels et se préparer aux urgences futures.

Les OSBL remettent les gens au travail et apportent leur soutien à des logements abordables, à des programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances ainsi qu'à des services d'établissement. Les théâtres et festivals locaux, les ligues de football mineures et les camps de jour ainsi que les lieux de culte redonnent vie aux communautés après deux ans de pandémie COVID-19.

« Les communautés dotées d'une meilleure infrastructure sociale ont plus de facilité à répondre aux urgences, à y résister et à s'en remettre. Si nous devions perdre nos organismes sans but lucratif, nous perdrions la colle communautaire qui aide les Ontariens à prospérer. Nous y risquons notre durabilité économique, sociale, culturelle et environnementale», a déclaré Cathy Taylor, directrice générale de l'ONN.

« Nos organismes et les gouvernements ont bien collaboré lors de la pandémie, ce qui a sauvé une partie importante du réseau d’organismes franco-ontariens. Aujourd’hui, nous devons tous nous retrousser les manches, car l’inflation et la pénurie de main-d'œuvre sont des obstacles pouvant nuire à l’offre de plusieurs services importants pour la population et la croissance économique de la province », a dit le président de l’AFO, Carol Jolin.

Les organisations provinciales recommandent au gouvernement de l'Ontario de :

Créer au sein de l’appareil gouvernemental un foyer administratif pouvant travailler avec les 58 000 OSBL de la province.

Soutenir le secteur en élaborant une stratégie de la main-d'œuvre sans but lucratif et un plan de développement de la main-d'œuvre.

Créer une stratégie provinciale de recrutement de bénévoles afin d'absorber les impacts négatifs de la pandémie sur le bénévolat et s'engager à annuler les frais de vérification du casier judiciaire des secteurs vulnérables.

Investir dans les OSBL et les groupes de base qui desservent les communautés défavorisées.

Pour les OSBL offrant des services au nom du gouvernement, faire la transition vers un financement opérationnel stable, à long terme et flexible qui reflète le coût réel de la prestation des services et des programmes et qui suit le rythme de l'inflation.

En tant que secteur, les 58 000 OSBL de l'Ontario reçoivent moins de la moitié de leurs revenus des gouvernements, ce qui signifie qu'ils peuvent tirer parti de ces investissements publics – par le biais d'activités commerciales, de dons et de contributions bénévoles – pour offrir des programmes et des services qui profitent directement à la population de l'Ontario.