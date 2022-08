Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah van F.I.T. Resort Foundation ondersteunt kansarme en straatkinderen in Ghana

Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah CEO F.I.T. Resort B.V. F.I.T. Resort B.V.

Het vormen en exploiteren van een succesvolle liefdadigheidsorganisatie kan net zo uitdagend zijn als het runnen van een bedrijf.

Door post pandemische stress met recessie en een ongekend hoge inflatie, verdienen veel jonge mensen hun brood liever op straat dan via hbo-opleiding en conventionele loopbaantrajecten.” — Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, August 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Je moet vanaf het begin de juiste doelen en strategieën bepalen om jou te helpen de organisatie te beheren en meer mensen aan te trekken om jouw visie te ondersteunen.Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah is een ondernemer, auteur en bedrijfs- en financieel adviseur uit Den Haag, Nederland. Ondanks haar moeilijke start in de vroege kinderjaren en opgevoed door een alleenstaande moeder die een immigrant uit Ghana is, vond ze de kracht om het pad van sociale rechtvaardigheid te volgen en begon ze een carrière in de rechten. Meverly werd een gepubliceerde auteur nadat ze haar negatieve emoties had omgezet in schrijven. Dit is na een bittere ruzie met haar ex-man, wat leidt tot een scheiding. Haar twee boeken omvatten: Mijn dromen en Chaos van Brexit: de meerderheid draagt de stem.Momenteel streeft Meverly een Ph.D. in het bankwezen, financiën en recht, gespecialiseerd in antiwitwas compliance van Wolverhampton University in het VK. Ze heeft ook een grotere missie om armoede te verlichten door middel van financiële geletterdheid, onderwijs en begeleiding van jongeren over geldbeheer. Tijdens haar financiële carrière was Meverly getuige van de verbazingwekkende populariteit van criminaliteit onder jongeren als gevolg van economische spanningen en financiële problemen thuis. “Door de combinatie van post pandemische stress met recessie en een ongekend hoge inflatie, verdienen veel jonge mensen hun brood liever op straat dan via hbo-opleiding en conventionele loopbaantrajecten. Velen hebben slechte rolmodellen om van te kopiëren”, zegt Meverly.Als gevolg van criminele activiteiten hebben jongeren vanwege hun strafblad geen toegang tot verzekeringen, huisvesting en andere essentiële zaken, wat voor de rest van hun leven negatieve gevolgen voor hen heeft. "Ik heb financiële moeilijkheden overwonnen en hard gewerkt om mezelf te vestigen in de juridische en financiële sector, die vaak gesloten is voor kansarme jongeren en nog steeds erg door mannen wordt gedomineerd," voegt Meverly toe.Meverly is tevens de oprichter en CEO van F.I.T. Resort BV , een organisatie die zich richt op het verstrekken van voedsel, onderdak, medicijnen en toegang tot betere kansen in het leven aan kansarme en straatkinderen. Ze zet zich in voor de bestrijding van armoede en werkt samen met haar man, Samuel Twum-Barimah, die een achtergrond heeft in voetbal advies, en lanceerde in 2021 een non-profitorganisatie, FIT Resort Foundation LBG in Ghana. Momenteel richt de stichting zich op het verlenen van humanitaire hulp en het organiseren van toernooien om de Ghanese gemeenschap bij elkaar te brengen. Meverly en Samuel hebben een brede visie voor FIT Resort Foundation LBT en willen deze uitbreiden naar andere landen op het Afrikaanse continent en daarbuiten.De visie dragers van FIT Resort BV geloven dat elk kind ertoe doet en niet mag worden uitgesloten van de samenleving, ongeacht de omstandigheden. Daarom is Stichting F.I.T. Resort LBG een baken van hoop voor kinderen en een bron van inspiratie voor alle generaties. Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah wil deze doelen bereiken door de waarden vast te stellen en na te leven terwijl ze haar bereik in de wereld uitbreidt. Bovendien creëert Meverly gunstige omstandigheden voor deze kinderen door hun toekomst te stimuleren en te navigeren om leiders te worden. Ze gelooft dat we hen kunnen helpen een verschil te maken in deze wereld.Hoewel Stichting F.I.T. Resort LBG zich aanvankelijk richtte op voetbal, is het doel gericht op het geven van hoop aan mensen met verschillende achtergronden door financiële hulp te bieden of talent te promoten. “We willen toernooien creëren om jonge Afrikaanse jeugdtalenten bloot te leggen door ze te socialiseren en financieel te helpen. Om F.I.T. Resort Foundation LBG te steunen, is er een link naar het crowdfundingplatform waar mensen elk gewenst bedrag kunnen doneren”, zegt Meverly. De oprichters van de F.I.T. Resort Foundation LBG hebben plannen om een groter wereldwijd publiek te bereiken om zoveel mogelijk talenten te laten groeien en te ondersteunen.###Meverly Adjhei Benjamin Twum-BarimahF.I.T. Resort BV+31618328906ceo@fitresort.co.uk