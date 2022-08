Elia Volpi e Wilhelm von Bode. Fotografia e commercio d’arte. Firenze-Berlino 1892-1927. Un Libro di Patrizia Cappellini

Copertina-Elia Volpi e Wilhelm von Bode Elia Volpi e Wilhelm von Bode Andrea della Robbia, Testa di giovane dentro una ghirlanda, Liechtenstein. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

Gli studi sul collezionismo e sul mercato dell’arte a Firenze si arricchiscono di un nuovo volume di Patrizia Cappellini pubblicato da Pontecorboli Editore.

FIRENZE, ITALIA, August 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- Un’avvincente ricerca condotta incrociando lettere inedite e fotografie storiche del collezionista e mercante Elia Volpi e che ha consentito di rintracciare molte opere vendute all’estero e capire i segreti e le strategie dell’antiquario.

Elia Volpi e Wilhelm von Bode. L’antiquario che ha legato il suo nome a quello del trecentesco Palazzo Davanzati di Firenze e l’ideatore del Kaiser Friedrich Museum, oggi conosciuto proprio come Bode Museum, che accoglie turisti da tutto il mondo sulla celebre Isola dei musei a Berlino.

A fare da sfondo a questa, ad oggi sconosciuta, quanto importante relazione commerciale è il periodo dell’Italia postunitaria che coincise con l’età d’oro per il mercato dell’arte e il collezionismo. Con le soppressioni degli enti ecclesiastici, infatti, migliaia di opere e oggetti d’arte si riversarono sul mercato, incontrando la domanda di collezionisti stranieri e curatori di importanti musei e gallerie pubblici, desiderosi di procurarsi pezzi pregiati dei maestri italiani del Rinascimento. A Firenze, popolata allora da mercanti, rigattieri, collezionisti, amatori e botteghe artigiane, l’astuto Wilhelm von Bode incontrò numerosi antiquari - noti sono oramai i contatti e le trattative intercorsi con Stefano Bardini - dai quali acquistò opere non solo per il “suo” museo ma anche per abbellire le dimore dei suoi facoltosi amici collezionisti.

La presente monografia analizza la lunga relazione commerciale tra Elia Volpi e Wilhelm von Bode, incrociando i dati delle lettere inviate dal mercante allo studioso con quelli iconici e materiali delle fotografie conservate nel Fondo fotografico Volpi e che il mercante usava quotidianamente nella sua attività. La prima parte della monografia, di carattere saggistico, indaga il contesto storico e legislativo del tempo e, sulla base di nuove fonti archivistiche, aggiorna la storia dell’attività di Elia Volpi, finora conosciuto come il mercante che ha esportato negli Stati Uniti il gusto per l’arredo fiorentino. Questa poliedrica figura viene perciò inquadrata guardando alle sue molteplici risorse come artista, restauratore e antiquario-conoscitore, nei suoi rapporti con Stefano Bardini, (soprattutto in occasione dell’asta Bardini tenutasi a New York nel 1918) e ritornando su alcuni aspetti inediti della vicenda inerente i falsi Dossena. Sempre nella prima parte del libro, l’autrice ci farà entrare in un ambiente privato, lo suo studio-bottega di Volpi, per indagarne il ruolo di “consumatore” di fotografie, indispensabili nella sua attività quotidiana di studio e promozione delle opere d’arte che vendeva.

La fotografia riveste un’importanza particolare nel libro: non solo nella sua veste iconica, quindi per il fatto di dare un’immagine alle tante opere oggetto delle trattative tra i due, ma anche nella sua veste materiale fatta di annotazioni, timbri, ritocchi e ricalchi a matita, tutti aspetti che parlano di come l’antiquario Volpi studiasse e promuovesse le opere. La seconda parte del libro rappresenta uno strumento indispensabile per gli studiosi di questa disciplina, in quanto vengono pubblicate le lettere inviate da Volpi a Bode, trascritte e annotate, dalle quali prendono vita i rapporti umani e commerciali, le trattative, le strategie di vendita, le astuzie, gli scambi di opinione che avevano per oggetto un genere di merce molto speciale.

Patrizia Cappellini, Dottore di ricerca, ha dedicato i suoi studi alla fotografia e al suo impiego da parte di storici dell’arte e antiquari. Ha collaborato con il Museo di Palazzo Davanzati per la catalogazione, mediante scheda F-ICCD, dell’archivio fotografico appartenuto al mercante Elia Volpi. Ha partecipato a convegni presso il CAA di New York, il Museo del Novecento di Firenze, il Kunsthistorisches Institut in Florenz, il Museo Calouste Gulbenkian, l’Università di Berna, Villa Vigoni, l’Università di Zagabria. Dal 2019 collabora con la Soprintendenza fiorentina al progetto “Narrando i territori della Grande Guerra”.

Angelo Pontecorboli Editore, 2022

578 pagine, 200 illustrazioni

Formato 17x24 cm.

ISBN 9788833841311

€ 40.00