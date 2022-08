Je m'appelle Raya Babayan, j'ai 37 ans et je travaille comme couturière dans l'organisation "Sewing Hope for Armenia" est une initiative sociale créée par des femmes arméniennes après la guerre d'Artsakh de 2020. Sacs pour ordinateurs portables faits main par Sewing Hope Armenia Décorations de table faites à la main par Sewing Hope Armenia

Le projet "Sewing Hope For Armenia" est né du rêve de vivre pour le bien de la vie, pour le bien de ceux qui ont tout perdu mais n'ont pas perdu l'ESPOIR.

Vivons pour la vie, et non pour la survie! Parce que la vie est plus que la survie!” — Sewing Hope for Armenia

PARIS, FRANCE, August 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Sewing Hope Armenia a aidé des familles à survivre"J'ai appris à sourire, même dans les situations les plus difficiles"Mon pays et mon peuple ont beaucoup souffert, mais mon histoire n'est pas une histoire de mort et de destruction mais bien au contraire, celle d'une renaissance qui a commencé par un grand projet et un rêve de vivre pour la vie.Je suis née en Artsakh , dans le village de Karegah à Getashen, où j'ai vécu heureuse avec mon mari et mes deux enfants. Nous ne nous sommes jamais plaints, mais après la guerre, une catastrophe s'est produite dans ma vie, ainsi que dans la vie de milliers d'Arméniens.Je n'oublierai jamais l'appel téléphonique alarmant à 6h30 le 27 septembre 2020. Tous nos hommes étaient mobilisés pour la guerre.Mon mari, malgré un cancer de stade 4, a décidé de servir la patrie et de se battre. Cependant, à cause du stress, sa santé s'est rapidement détériorée et au bout de 10 jours, il est mort, me laissant seule avec mes enfants, sans abri et sans espoir.Un jour, j'ai reçu un appel me proposant de rejoindre « Sewing Hope for Armenia ». Je n'avais aucune compétence en couture, mais ils ont proposé de tout m’apprendre . Je suis devenue membre d'un projet qui réunissait ceux qui avaient tout perdu, nous offrant un nouvel espoir vers un avenir meilleur. Ayant perdu nos êtres chers, nos maisons, notre travail et nos vies normales, nous sommes venus à "Sewing Hope for Armenia" avec le désir de reconstruire notre vie, de nous donner un avenir.Maintenant, travaillant au cœur d'Erevan et ayant l'opportunité d'aider nos familles, mes sœurs et moi à créer des sacs, des accessoires et des produits de décoration intérieure, en mettant chaque jour notre amour dans notre travail.En achetant un produit «Sewing Hope for Armenia», vous soutenez nos efforts pour vivre, vous nous montrez votre soutien et vous nous aiderez à perpétuer les riches traditions culturelles de nos ancêtres.

Sewing Hope For Armenia - Women Helping Women