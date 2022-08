Oregon receives $2 million in specialty crop block grant funds

The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Agricultural Marketing Service (AMS) today awarded over $2 million in Fiscal Year 2022 Specialty Crop Block Grant Program (SCBGP) funding to Oregon. This USDA grant will help the Oregon Department of Agriculture fund projects that enhance the competitiveness of specialty crops in the state and support specialty crop growers through marketing, education, and research.

“USDA applauds Oregon’s continued commitment to supporting our nation’s producers of fruits, vegetables, tree nuts, and nursery crops through the Specialty Crop Block Grant Program,” said USDA Under Secretary for Marketing and Regulatory Programs Jenny Lester Moffitt. “The projects funded will foster innovative research and new market opportunities within the specialty crop sector, while furthering USDA’s goals of creating a more fair and equitable food system and supporting local and regional producers.”

Through the SCBGP, the Oregon Department of Agriculture is funding 15 projects. Among the projects, is a Northwest Cider Association project to address domestic market development and access issues that will benefit up to 80 Oregon cideries. The association will host a national cider conference, in-bound buyers’ events, media events, and promote Oregon Cider Week in order to achieve their objectives. Additional funded projects focus in areas such as pest management, food safety, and youth education.

“In addition to creating a more fair and equitable food system, Oregonians will use these funds to address the effects of drought and climate change,” said Alexis Taylor, Oregon Department of Agriculture, Director. “Projects like developing climate resilient vegetables and investing in the expansion of cover crop use is essential for the future of Oregon agriculture.”

The funding to Oregon is part of a total of $72.9 million in non-competitive FY 2022 SCBGP funding awarded to 55 states, territories and the District of Columbia. The SCBGP funding supports farmers growing specialty crops, including fruits, vegetables, tree nuts, and nursery crops. USDA’s support will strengthen U.S. specialty crop production and markets, ensuring an abundant, affordable supply of highly nutritious fruits, vegetables, and other specialty crops, which are vital to the health and well-being of all Americans.

The funding for the SCBGP grants is authorized by the 2018 Farm Bill and FY2022 funding is awarded for a three-year period beginning September 30, 2022. Since 2006, USDA has invested more than $953 million through the SCBGP to fund 11,331 projects that have increased the long-term successes of producers and broadened the market for specialty crops in the U.S. and abroad.

More information and the final specialty crop project list please visit: 2022 SCBGP Awarded Grants (pdf).

For questions regarding Oregon’s SCBGP program requirements or eligibility, please contact Gabrielle Ugalde at gabrielle.ugalde@oda.oregon.gov (503) 986-6473.

Oregón recibe 2 millones de dólares en subvenciones en bloque para cultivos especializados

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha concedido hoy más de 2 millones de dólares de financiación del Programa de Subvenciones en Bloque para Cultivos Especiales (SCBGP) del año fiscal 2022 a Oregón. Esta subvención del USDA ayudará al Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) a financiar proyectos que mejoren la competitividad de los cultivos de especialidad en el estado y apoyen a los productores de cultivos de especialidad a través de la comercialización, la educación y la investigación.

“El USDA aplaude el compromiso continuo de Oregón para apoyar a los productores de frutas, verduras, frutos secos y cultivos de vivero de nuestra nación a través del Programa de Subvenciones en Bloque para Cultivos Especiales”, dijo la subsecretaria del USDA para Programas de Comercialización y Regulación, Jenny Lester Moffitt. “Los proyectos financiados fomentarán la investigación innovadora y las nuevas oportunidades de mercado dentro del sector de los cultivos especializados, al tiempo que promueven los objetivos del USDA de crear un sistema alimentario más justo y equitativo y de apoyar a los productores locales y regionales.”

A través del SCBGP, el Departamento de Agricultura de Oregón financia 15 proyectos. Entre los proyectos, se encuentra uno de la Asociación de la Sidra del Noroeste para abordar el desarrollo del mercado nacional y los problemas de acceso que beneficiarán a hasta 80 sidrerías de Oregón. La asociación organizará una conferencia nacional sobre la sidra, eventos para compradores internos, eventos para los medios de comunicación y promoverá la Semana de la Sidra de Oregón para lograr sus objetivos. Otros proyectos financiados se centran en áreas como la gestión de plagas, la seguridad alimentaria y la educación de los jóvenes.

“Además de crear un sistema alimentario más justo y equitativo, los habitantes de Oregón utilizarán estos fondos para hacer frente a los efectos de la sequía y el cambio climático”, dijo Alexis Taylor, Director del Departamento de Agricultura de Oregón. “Proyectos como el desarrollo de hortalizas resistentes al clima y la inversión en la expansión del uso de cultivos de cobertura son esenciales para el futuro de la agricultura de Oregón”.

La financiación a Oregón es parte de un total de 72,9 millones de dólares en financiación no competitiva del año fiscal 2022 del SCBGP concedida a 55 estados, territorios y el Distrito de Columbia. La financiación SCBGP apoya a los agricultores que producen cultivos especiales, incluyendo frutas, verduras, frutos secos y cultivos de vivero. El apoyo del USDA reforzará la producción y los mercados de cultivos especializados de Estados Unidos, garantizando un suministro abundante y asequible de frutas, verduras y otros cultivos especializados altamente nutritivos, que son vitales para la salud y el bienestar de todos los estadounidenses.

La financiación de las subvenciones del SCBGP está autorizada por la Ley Agrícola de 2018 y la financiación del año fiscal 2022 se otorga por un período de tres años a partir del 30 de septiembre de 2022. Desde 2006, el USDA ha invertido más de 953 millones de dólares a través del SCBGP para financiar 11.331 proyectos que han aumentado los éxitos a largo plazo de los productores y ampliado el mercado de los cultivos de especialidad en los Estados Unidos y en el extranjero.

Para más información y la lista definitiva de proyectos de cultivos especiales, visite 2022 SCBGP Awarded Grants (pdf).

Si tiene preguntas sobre los requisitos o la elegibilidad del programa SCBGP de Oregón, póngase en contacto con Gabrielle Ugalde en gabrielle.ugalde@oda.oregon.gov (503) 986-6473.