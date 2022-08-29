هايسنس تختبر منتجاتها من شاشات التشخيص في مستشفيات الشرق الأوسط قبل إطلاقها

Hisense confirms its radiology monitors and ultrasound devices are now undergoing final stage testing in hospital

*شاشات التصوير بالأشعة وأجهزة الموجات فوق الصوتية تخضع للاختبارات النهائية في مستشفيات دولة الإمارات والعراق، مع استعداد الشركة لتعزيز حضورها في المنطقة