هايسنس تختبر منتجاتها من شاشات التشخيص في مستشفيات الشرق الأوسط قبل إطلاقها
*شاشات التصوير بالأشعة وأجهزة الموجات فوق الصوتية تخضع للاختبارات النهائية في مستشفيات دولة الإمارات والعراق، مع استعداد الشركة لتعزيز حضورها في المنطقةDUBAI, UAE, August 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 22 أغسطس 2022: كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن إجراء الاختبارات النهائية على منتجاتها من شاشات التصوير بالأشعة وأجهزة الموجات فوق الصوتية في مستشفيات دولة الإمارات والعراق، بعد نجاحها بإطلاق شاشات التنظير الداخلي قياس 55 بوصة خلال مشاركتها في منتدى مشاريع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستناداً إلى شهرتها العالمية الواسعة في مجال تصنيع أجهزة التلفاز الليزرية والثلاجات والهواتف المحمولة، نجحت هايسنس بدخول قطاع الطب والرعاية الصحية خلال هذا العام، حيث قدمت منصات التصوير المتطورة التي توفر للعاملين بالمجال الطبي دقة أكبر في التشخيص من خلال شاشات التنظير/مراقبة العمليات الجراحية التي تمتاز بجودة عرض فائقة الوضوح بدقة 4K وتقنيات الاتصال فائقة التطور. وتخضع شاشات التشخيص التي تصنّعها الشركة حالياً للاختبارات النهائية في مستشفى الأهلية في أبوظبي بدولة الإمارات، بينما يتم اختبار أجهزتها للتصوير بالموجات فوق الصوتية في مستشفى ميديكانو في أربيل، بالعراق.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بوروس شيريار، المدير الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة هايسنس ميديكال سيستمز: "شهد العام الحالي دخول شركة هايسنس إلى قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، مما يتطلب إرساء أسس قوية لإظهار قدراتنا المهنية العالية وبلوغ أفضل مستويات الموثوقية. وسعياً منا لتسجيل دخول قوي إلى السوق وتقديم مساهمات نوعية في تحسين عمليات التشخيص والعمليات الجراحية، نستعد لطرح شاشات تشخيص عالية الدقة والوضوح، ما يسهم بشكل فاعل في تحسين أداء العاملين في المجال الطبي".
ويتمثل هدف هايسنس طويل الأمد من دخول قطاع الرعاية الصحية في توفير تقنيات تسهّل عمل المتخصصين بالمجال الطبي وتوفر نتائج علاجية أفضل للمرضى، حيث تسعى الشركة حالياً إلى تعيين موزعين في الأسواق، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتقديم منتجاتها في المنطقة على مراحل متعددة. وتعمل هايسنس على تحقيق أهدافها التجارية المتعلقة بأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وشاشات التشخيص بسرعة، ولكن ضمن حدود واقعية بنسبة إنجاز تبلغ 70%ـ لتضمن إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف شيريار: "يتعين على هايسنس ترسيخ حضور منتجاتها بعد تشبّع الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين بأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية، إذ تعمل بعض العلامات التجارية الرائدة على الابتكار والاستثمار في هذا القطاع منذ أكثر من 100 عام. ويتعين علينا بذل جهود حثيثة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع حتى نتمكن من تقديم ابتكاراتنا الخاصة، وضمان تعزيز حضور هايسنس كلاعب أساسي في هذا القطاع التنافسي خلال الأعوام القليلة القادمة".
وتعتزم هايسنس الاستفادة من دورها كجهةٍ راعية رسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في عرض مجموعةٍ من تقنياتها الجديدة الموجهة للشركات والأفراد. وتغطي أعمال الشركة، التي انطلقت في المنطقة في عام 2021، حالياً 12 دولة، بما فيها الإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن.
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نبذة عن هايسنس:
تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.
تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.
وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.
تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.
ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.
تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.
Arohi Beri
Action Global Communication
arohi.b@actionprgroup.com