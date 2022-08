Padilla: Paunang pananalita mula sa tagapangulo

PAUNANG PANANALITA MULA SA TAGAPANGULO

Senator Robinhood "Robin" C. Padilla

COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND REVISION OF CODES

ORGANIZATIONAL MEETING

AGOSTO 25, 2022

Sa mga miyembro ng lupon na ito, mga panauhin, mga kaibigan:

Noon at kailan pa man ay hindi natin maikakaila ang napakahalagang papel na ginagampanan ng Konstitusyon sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Ika nga po nila: ito ay nagsisilbing gulugod ng mabisang pamamahala na siyang nagtatakda ng distribusyon ng kapangyarihan at tungkulin ng pamunuan ng isang bansa, gayundin ang mga karapatang iginagawad sa mga miyembro ng isang lipunan.

Nasusulat sa aklat ng ating mayabong na kasaysayan ang ebolusyon ng Konstitusyon sa ating bansa simula nang maiproklama ang ating kalayaan noong Hunyo 12, 1898.

Nagsimula ito isang daan dalawampu't tatlong taon na ang nakalilipas, noong 1899, nang balangkasin ang pinakaunang Konstitusyon ng Pilipinas - ang Saligang Batas ng Malolos - na pinagtibay ng Unang Republika at tumagal hanggang 1901.

Napakaganda po nitong pagusapan sapagka't sa buong Asya po, ang Pilipinas po ang nagkaroon ng unang Republika at unang Konstittusyon. Pagyamanin natin yan lalo na po itong Agosto nangyari ang sunod-sunod na ganap patungkol sa Katipunan lalo po ngayon magmula yan August 19 hanggang Aug. 29, na tinatag nina Andres Bonifacio ang sigaw o Cry of Balintawak hanggang sa unang labanan sa Balintawak.

Nasundan ito ng pagkakakapasa ng Philippine Organic Act of 1902 na nagtalaga ng kapulungan na binubuo ng mga Pilipino, at ang Philippine Autonomy Act of 1916 o kilala rin bilang 1916 Jones Law na siyang nagsilbing konstitusyon ng ating bansa mula 1902 hanggang 1935.

Linawin natin ito sa ating mahal na kababayan. Noong tayo po ay nasa pangangalaga na ng Amerikano, ang sinusunod po natin ay ang Amerikano. Sila po ang gumagawa ng ating mga batas at sinusunod natin. Pero malinaw po dito na ang mga nagpapatupad nito ay mga Pilipino din. Napakaganda po niyan. Bagama't sila po ang gumagawa ng batas, ang nagpapatupad ay ang mga Pilipino.

Matapos ang lampas tatlong dekada, sa bisa ng Philippine Independence Act noong 1934, ipinag-utos po ang pagbuo ng Constitutional Convention na siyang naging daan sa pagkakaroon ng 1935 Constitution. Ang nagbigay po ng utos nito ay ang mga Amerikano uli. Sinabihan po nila tayo na bumuo kayo ng ConCon at gumawa kayo ng 1935 Constitution. Malinaw po yan. Mga Pilipino na po, hinayaan tayong gumawa ng sarili natin, at yan pagkatapos natin gawin, pinadala yan sa US at pinabasa sa Presidente nila at ito po ay in-approve ng kanilang Presidente, ibinalik sa atin, nagkaroon po tayo ng plebisito noong Mayo 14, 1935. Yan po ay na-approve. Tayo ang gumawa niyan. Nagtagumpay na po at dito pinanganak ang Commonwealth.

Pagkatapos po nitong Constitution na ito, nagkaroon poi to ng amendment. Nag-umpisa na po, nagkaroon tayo ng amendment sa unang Constitution. Ano po ba ang amendment na yan? Yan sinasabi po dito na magmula unicameral, ginagawa na pong bicameral ang Congress. Ibig pong sabihin dati iisa sila. dati unicameral iisa lang sila. Nang ginawang bicameral naging dalawa, nagkaroon ng Senado at Kongreso. Doon din po sa amendment din yan, sinabi ang termino ng Presidente na 6 taon na walang reelection ibinabago nila para magkaroon ng 4 years lang pero may reelection. Tingnan nyo mga mahal kong kababayan ang mga events.

At ang 1935 Constitution ay muling nabago noong dumating ang mga Hapon. Kasi tayo po ay sinakop at napunta sa pangangalaga ng mga Hapon, gumawa po sila ng 1943 Constitution. Ito na po, may pangalawa na po tayo. 1935 Constitution dumating ang mga Hapon, nagkaroon ng 1943 Constitution.

Bagama't nagbalik ang bisa ng 1935 Constitution matapos ang paglaya natin noong 1945, nagkaroon na naman po ng amendment dito sa 1935 Constitution noong 1947. Amendment na naman po. Ano ang bagong amendment? Sinasabi doon na magkakaroon ng equal rights ang mga US citizen sa mga Pilipino sa usapin ng pagkuha ng natural resources at pag-aari ng mga public utilities. Kailangan malinaw ito, na di mawawala ang amendments sa Constitution.

Muli pong nagkaroon ng pagrebisa ng Saligang Batas ng bansa sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Alam nyo po, mga mahal kong kababayan, bago pa lamang po nagdeklara ng Martial Law ang PFEM, 1971, may ginagawa na po silang bagong Constitution. Ang katunayan nga po niyan, meron na tayong naihalal na mga tinatawag nating ConCon at nakapabilang diyan ang mga dating Pangulo. Nandiyan po si Carlos Garcia, nandiyan din po si Diosdado Macapagal. Sila po ang gumagawa nitong bagong Constitution na ating yayakapin. At ito po dito sa Constitution na ito, mula bicameral gumawa sila ng amendment, yung unicameral ginawa nilang bicameral at itong bagong Constitution na ginagawa nila noong 1971, ginagawa nila uli na unicameral. Pinagsasama na po nila uli ang Senado at Kongreso. Ibig pong sabihin, nagkakaroon na naman po ng pag-iisa ang executive at ang legislative branch ng gobyerno sa pamamagitan ng parliamentary form of government. Yan po ang sinasabi ng 1971 Constitution na naipasa noong 1973. Yan po tandaan ninyo mga mahal kong kababayan, hindi po bago ang amendment at ang pag-revision ng Constitution. Diyan po muli ito po ang nangyari.

Pagkatapos magawa ang Constitution na ito di po maipagkakaila na nagkaroon po ng People Power. Kung nagkaroon ng People Power, obviously nailuklok po ang Pangulong Cory Aquino sa pamamagitan ng revolutionary government. At dito ginawa ang Freedom Constitution, at sinabi dito na magtatalaga ng ConCom at sila gagawa ng bagong Constitution at yan ang 1987 Constitution. At dito po sa 1987 Constitution tinatanggal po uli ang parliamentary form of government, ibinalik po nila uli ang Senado, ang Kongreso, at ang presidential form of government.

Ito po ang mga naganap, mga minamahal kong kaibigan, kababayan. Ang mga parteng ito ng kasaysayan na ika nga ay basic na mga impormasyon patungkol sa ebolusyon ng ating Konstitusyon. Napakaraming pangyayari at detalyeng pumalibot sa bawat mga kaganapan, tulad ng mga rebisyon at mga debate sa mga probisyong naging bahagi ng mga bersyon ng Konstitusyon sa mahigit isang siglo. Subalit kung aking iisa-isahin po ito, mahaba itong usapin

Gayunpaman, may isang katotohanang nanaig, nananaig, at mananaig - ito ay ang katotohanang tumutugon ang mga Pilipino sa mga pagkakataong tinatawag tayo upang paigtingin, pagbutihin o lalo pang isaayos ang ating Saligang Batas kung kinakailangan.

Bilang Tagapangulo ng Komiteng ito, kinikilala ko ang tungkuling iniatang sa aking mga balikat ng ating mga kasamahan sa Senado, lalo't higit ng bawat mamamayang Pilipino. Bukas ang ating isipan sa mga kaalaman, opinyon, at suhestyon patungkol sa mga panukalang naglalayong pagbutihin pa ang ating Saligang Batas.

Nagtitipon tayo ngayong araw sa bulwagang ito upang pag-usapan ang mga mahahalagang katanungang sasagot sa ating magiging direksyon ng mga panukalang ating sususugan sa Mataas na Kapulungan ng Kongreso.

Sa tulong ng ating mga panauhin, magiging sentro ng ating malayang talakayan ang sumusunod:

a. Una, kinakailangan bang baguhin o rebisahin ang 1987 Constitution katulad po ng mga nangyari sa mga dating Constitution?

b. Pangalawa, sa anong modality nararapat baguhin o amyendahan ang ating kasalukuyang Saligang Batas?

c. Pangatlo, sa debate patungkol sa pagboto sa mga iminumungkahing susog o pagbabago ng Konstitusyon, ano ang ating posisyon sa isyu kung ang dalawang kapulungan - ang Senado at House of Representatives - at ang mga miyembro nito ay dapat bang bumoto jointly o separately? Ito ang nagiging katanungan magmula pa noon kung paano mangyayari. Sabay ba sila boboto o magkahiwalay?

Bilang Tagapangulo ng Komite ay sisikapin natin ang isang malaya, sistematiko, at produktibong talakayan ngayong araw patungkol sa mga usaping ito.

Maraming salamat po.