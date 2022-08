PHILIPPINES, August 24 - Press Release

August 23, 2022 IMEE: PAGDUKOT AT PAGPATAY SA MGA KABATAAN, DAPAT IMBESTIGAHAN HUMIRIT si Senadora Imee Marcos na imbestigahan ang serye ng pagkawala ng ilang indibidwal, lalo na ang mga kababaehan at kabataan sa nakalipas na mga linggo. "Hinihiling ko sa PNP at NBI na agarang imbestigahan at patawan ng parusa ang sinumang salarin sa pagkawala ng mga indibidwal, lalo na ang mga kabataang babae na ginahasa na brutal pang pinatay. Dapat wala silang sasantuhin," ayon kay Sen. Marcos Ginawa ni Marcos ang kahilingan sa pamunuan ng PNP at NBI matapos mawala, matagpuang patay at ginahasa pa ang 15 anyos na dalagita sa Bustos, Bulacan kamakailan. Ang pinakahuling kaso ng rape at pagpatay sa biktimang si Lovelyann Villagomez, 20 anyos sa Malabon city nitong Lunes ng gabi. Sinabi pa ni Marcos na dapat kumilos ang mga pulis at iba pang law enforcement agencies upang matigil ang sunod-sunod na pagdukot at pagpatay sa ilang lugar. Ikinababahala ng mga magulang ang nasabing mga insidente lalo pa't balik eskwela na ang may 28 milyong mag-aaral sa buong bansa. "Dahil sa pangamba ng mga magulang, dapat mapigilan ng mga awtoridad ang serye ng pagdukot at pagpatay, lalo na ngayong nagbalik eskwela na ang mga anak nila," diin pa ni Marcos.