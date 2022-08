De effecten van hypnotherapie op de behandeling en preventie van auto-immuunziekten

Hypnotherapie coach Olga Willemsen Den Haag The New Empowered You transformationele hypnotherapie praktijk Den Haag

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt hypnose in de wetenschap en de geneeskunde aangeduid als een staat van intense focus onder ontspanning.

DEN HAAG, ZUID HOLLAND, NEDERLAND, August 23, 2022 / EINPresswire.com / -- Hypnotherapie wordt op grote schaal toegepast, niet alleen voor de behandeling van geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor ernstige gevallen van chronische en auto-immuunziekten. Een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland deelt optimistische resultaten met behulp van een innovatieve combinatie van transformationele hypnotherapie met coaching die cliënten helpt doorbraken te bereiken in hun auto-immuun- en chronische ziekte behandeling.Dankzij hypnotherapeut Olga Willemsen hebben mensen die lijden aan auto-immuunziekten, zoals de ziekte van Hashimoto, en soortgelijke kwalen eindelijk de kans op de verlichting die ze verdienen. Olga Willemsen, Ph.D., en haar praktijk, New Empowered You, maken effectieve behandelingen toegankelijk voor cliënten met chronische en auto-immuunziekten.Olga legt uit dat auto-immuunziekten grotendeels het gevolg zijn van twee factoren: genetische aanleg en levensstijl gebonden aanleg. Omdat ziekten zoals thyreoïditis van Hashimoto genetisch met elkaar verbonden zijn, is de medische gemeenschap al lang van mening dat ze ongeneeslijk zijn. Olga Willemsen heeft ontdekt dat gerichte therapieën, zoals hypnotherapie en neuro-linguïstisch programmeren (NLP), de frustrerende symptomen van een breed scala aan ziekten kunnen verlichten door de factoren aan te pakken die iemand onder controle heeft - leefstijlfactoren zoals slaap, voeding en het milieu - op manieren die voorheen voor onmogelijk werden gehouden.Hypnotherapeut Olga Willemsen ontdekte dat cliënten, door leefstijlfactoren en psychische problemen aan te pakken, giftige stress kunnen verlichten en ziekte kunnen voorkomen. "Het veranderen van levensstijl is gemakkelijker met hypnotherapie omdat het ons helpt ons denken te veranderen en ons in staat stelt om onze overtuigingen sneller te veranderen, maar ook om de symptomen sneller te verminderen. Om negatieve overtuigingen te veranderen, moet je je houding ten opzichte van je verleden, jezelf en je leven veranderen", zegt Olga.Het succes van Olga Willemsen bij het behandelen van chronische ziekten met hypnose en NLP is geworteld in haar eigen ervaring. Zelf kreeg ze de diagnose van de ziekte van Hashimoto - een auto-immuunziekte van de schildklier die volgens de conventionele geneeskunde ongeneeslijk is. Na tien jaar onderzoek en het verzamelen van haar kennis, was Olga in staat om remissie te bereiken door hypnose te gebruiken om haar geestelijke gezondheid aan te pakken en door aanpassingen in voeding en levensstijl aan te brengen. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is hypnose een alerte en gefocuste gemoedstoestand die het mogelijk maakt om snelle veranderingen teweeg te brengen. Toegepast in een combinatie: neuro-linguïstisch programmeren (NLP), cognitieve gedragstherapie (CGT) en hypnotherapie helpen mensen om snel van toestand te veranderen. Dat is waar mijn hypno-coaching kader na de therapiesessies over gaat. Je kunt zelfs zelfhypnose leren om het voor de rest van je leven te oefenen", legt Olga Willemsen uit.In haar praktijk coacht Olga haar cliënten om te herkennen wat er intern aan de hand is en hun emotionele toestand te beïnvloeden. Vanuit haar perspectief omvat de rol van hypnotherapie bij de behandeling van auto-immuunziekten het oplossen van beperkende overtuigingen die blijvende veranderingen in levensstijl en herstel van psychische stoornissen in de weg staan. Dit vermindert de kans op chronische ziekten en voorkomt dat ze verergeren, wat als basis dient voor remissie."Mijn missie is echter om met mijn eigen verhaal anderen te inspireren om oplossingen te zoeken voor hun eigen aandoening. Helaas zouden de meeste artsen je vertellen dat verbetering en genezing niet mogelijk zijn", besluit Olga.Over Olga Willemsen, Ph.D.Olga Willemsen is een gecertificeerd hypnotherapeut, RTT therapeut, en transformationeel coach gevestigd in Den Haag, Nederland. Olga is een Ph.D. afgestudeerd in natuurwetenschappen met als hoofdvak biochemie en combineert haar kennis van natuurwetenschappen met neurowetenschappen, psychotherapie, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT) in haar praktijk. Ze is ook lid van de International Association of Counselors and Therapists, die multidisciplinaire methodologieën van holistische beoefenaars toepast met als gemeenschappelijk doel de mensheid sterker te maken. Olga Willemsen is op verzoek beschikbaar voor een interview.Over New Empowered You Hypnotherapiepraktijk New Empowered You helpt cliënten op verschillende manieren bij het verlichten van stress en angst. Hypnotherapie- en coaching sessies zijn meertalig en beschikbaar in het Engels, Duits, Russisch en Nederlands. Olga's Hypno-coaching methode is effectief bij het verlichten van symptomen van burn-out, depressie, slaapstoornissen, trauma, gebrek aan zelfvertrouwen en zelfsabotage.Meld u vandaag nog aan voor een ontdekkings gesprek voor meer informatie.