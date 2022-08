Labour Mobility Applicants – Interview and Fitness Assessment, 23rd and 24th August, 2022

From: The Ministry of Foreign Affairs and External Trade, Labour Mobility Unit

Attention: SOLOMON ISLANDS / AUSTRALIA LABOUR MOBILITY APPLICANTS

August 2021 applications for the Work Ready Pool are now being screened.

Screening will proceed following the order and the day the applications were received. This screening is for candidates who applied on Day 9th & 10th of August 2021.

People named in the following list are required to attend a face to face interview and fitness assessment.

GROUP ONE: Tuesday 23rd August 2022

GROUP TWO: Wednesday 24th August 2022

TIME: 8:00AM-4:30PM EACH DAY

VENUE: SSEC Church Hall, Central Honiara

Candidates NOTE:

All candidates must attend on time

All candidates must be neatly dressed and well presented.

Wear Masks

Please bring your passport & vaccine cards to this event. Candidates with a driver’s licences should bring their licence.

Candidates should bring clothing suitable for fitness assessment.

Ladies must wear skirts or lava lava in the church compound (Don’t forget to bring your sport wear to do fitness test)

All Candidates are encouraged to bring in their own Lunch & a bottle of water.

CANDIDATES WILL BE SCREENED STRICTLY ACCORDING TO THE ORDER IN WHICH APPLICATIONS WERE RECEIVED.

THE MFAET LMU WILL HOST MORE SCREENING AND INTERVIEW EVENTS IN THE COMING MONTHS.

CANDIDATES ARE REQUIRED TO WAIT UNTIL THEY ARE NOTIFIED BY TELEPHONE CONTACT OR THROUGH PUBLISHED LISTS.

FURTHER LISTS WILL CONTAIN ALL DETAILS REQUIRED.

INTERVIEW AND FITNESS ASSESSMENT DOES NOT GUARANTEE THAT CANDIDATES WILL WORK IN AUSTRALIA!

Interview List.

Group 1: Tuesday 23rd August 2022

Tuesday 23rd August 1 Alice Gulauma F 2 Anna Tonga F 3 Anneth Abeau Suiti F 4 Betsy Aurua F 5 Betsy T F 6 Betty Jay Ulasi F 7 Caroline Danuosi F 8 Cathy Defe F 9 Christina Huaniu F 10 Cynthia S Marau F 11 Daisy Diisango F 12 Daisy Loaz Zaku F 13 Dalcy tatahu F 14 Doreen Mepobu F 15 Elia Eddie F 16 Elizaberth K Parakoro F 17 Elizaberth Lihuwei F 18 Eltina Sala F 19 Ennie Ledi F 20 Esther Poline Ofata F 21 Ethel Mary Hatakeni F 22 Florence Ambi Tamu F 23 Florence Tagini F 24 Florine Paul Samani F 25 Freda Diofo'oa F 26 Hazilyn Una Sade F 27 Hellen Maefaidinga F 28 Hellen Musu F 29 Isabella Rahe F 30 Jacina Jennifer Maelifoa F 31 Janet Agi Butala F 32 Janet Ramo F 33 Janet Saonia F 34 Janice Mataza Busu F 35 Jean Same F 36 Jellyn Kamae F 37 Jenny Afia F 38 Josephine Iro F 39 Joycelyn Iuwate F 40 Julien Boinnia Gerea F 41 Junita Agnes Luiramo F 42 Leanne Maesiola F 43 Lilly Pitisopa F 44 Linda Hou F 45 Lisa Teobasi F 46 Llian Mamarakeni F 47 Lovelyn Anna Leong F 48 Lydia Piga Bosamata F 49 Lynisah Patrick F 50 Margaret Kere F 51 Margaret Manibulao F 52 Mary Maefiti F 53 Mary Rilalo F 54 Mebie Maelilia M 55 Mebie Maelilia F 56 Melisa Bereta F 57 Mirriam Rerepe F 58 Monica Maunia F 59 Pauline Matoko F 60 Primilah Ofata F 61 Rachael Lingdeo F 62 Rebeccar Loe F 63 Rhoda Silvia Aho F 64 Rose Fay Raramo F 65 Rose Rosioa Aengari F 66 Roselyn Joyce Givi F 67 Rua Betty Radele F 68 Salome Molaki F 69 Sandra Manguhahine Kiukakea F 70 Serah Teah Hou F 71 Sheral Sumenta F 72 Sonia M F 73 Stephanie Kwai F 74 Susan Henry F 75 Leonisah Pichu F 76 Susan Kapini F 77 Unice Ata F 78 Veronica To'osi F 79 Wendy Tugu F 80 Abraham Da'a M 81 Abraham Smith M 82 Alex Griffson M 83 Alfred Jurai Chodo M 84 Appollonius Leveke M 85 Caleb Fatai Tolimauri M 86 Charles Junior Luiramo M 87 Charles Mccoy Titihau M 88 Chris Bata M 89 Chris Sale Junior M 90 Chris Santo Lebo M 91 Denny Grey Rooney M 92 Derek Junior Sagulinge M 93 Derick Denny M 94 Eddie Mare M 95 Eric Ezekiel M 96 Frank Olita M 97 Gabriel Parauta M 98 George Lee Angisieu M 99 George P Famaea M 100 Gerrard Ahukela M 101 Greg Asoa M 102 Haryson Ruhu M 103 Hendrick Diau M 104 Hendry Pongo Junior M 105 Henry Ramo M 106 Hudson Willie Galafa M 107 Ian Lawrence M 108 Ivan Nathan Maeluma M 109 Iven Idusulia M 110 James Kilivuzo M 111 Jefferey Vasale M 112 Jerob Dongai Aldo M 113 Jerry Bone Waki M 114 Jerry Ponihita M 115 Jim Nolan M 116 Jimmy Pilia M 117 Jimson Cook M 118 Joel Toito'ona M 119 John Faite M 120 John Taenao M 121 Jonathan Noli M 122 Jude Apea M 123 Junior Francis Deve M 124 Kali Ledi M 125 Kenta Lekelalu Nalo M 126 Kevin Bosa Thairole M 127 Lawrence Richard Beck M 128 Lloyd Fikiasi M 129 Luke Aru M 130 Maiano Maesara M 131 Martin Ferguson M 132 Martin Lakete'e Ugulu M 133 Martin Mae M 134 Mathias Dorekolo M 135 Mattson Kale'au M 136 Maxley Ofaia M 137 Mclean Awasanau M 138 Meck McSasai M 139 Molton Ghona M 140 Morris Pae M 141 Nathan Wale M 142 Peter Koke M 143 Peter Vovoti M 144 Philip Kauhiona M 145 Philip Paio M 146 Ramson Sale M 147 Robert Boe M 148 Robert Kekepe M 149 Rolland Fa'amalefo M 150 George Kai M 151 Sam Soata M 152 Samson Tovinia M 153 Scott Gimaika M 154 Scriven Gwala'a M 155 Shadrach Ramoni M 156 Silas George Gaso Pitu M 157 Stanley Severino Seni M 158 Stephen Talu M 159 Te'em Thomson Waitea M 160 Teeria Lulua M 161 Thomas Tonai M 162 Thompson Hebala Oswald M 163 Victor Junior Huihou M 164 William Mala M 165 Wilson Rekiti M

Group 2: Wednesday 24th August 2022

Wednesday 24th August Names Gender 1 Aaron Semaika M 2 Abraham Hiele M 3 Albert Foudia M 4 Albert Kainihau M 5 Albino Sam M 6 Alfred Alberto Wairaha M 7 Allen Moffat Samani M 8 Anderson Taheri M 9 Andrew Wea M 10 Andy Isika M 11 Andy Maeta'a M 12 Andy Suamoana M 13 Barnabas Grey M 14 Barnabas Kwaifiri M 15 Ben Lebia M 16 Bobby Logaifiu M 17 Bradley Saru M 18 Bradly Damsoe M 19 Billy Konata M 20 Bryan Kafa Walegerea M 21 Calvin Parahau M 22 Castro Teaheniu M 23 Charles Fox Sau Junior M 24 Chris Conmalefo Ini M 25 Chris Sautalau M 26 Christopher Uii M 27 Clayforce Manesalu M 28 Clement Tauman Dagi M 29 Clifton Orudiana Roboalasa M 30 Clinton Seda M 31 Clyde Waletafisia Quan M 32 Dalton Walasini Ramoni M 33 Daniel Dau M 34 Daniel Juti M 35 Dapelebo Brendon West M 36 Dennie Lonnie M 37 Desmond Erega M 38 Dicky Namoa M 39 Donald Melatua M 40 Dyson Ngedo M 41 Eddie Maqelo M 42 Edmond Folota Saefafia M 43 Elijah Taikole M 44 Ellison Vavuru Daga M 45 Elwin Tangimatai John M 46 Evans Eddie M 47 Frankson Ratu Taramu M 48 Gabriel Donga M 49 Gabriel Olofia M 50 Gavin Baiabe M 51 George Anifaewasi Kiriau M 52 George Leo M 53 Gerald Livuna M 54 Gheso Kituru M 55 Gibson Marahare M 56 Gibson Riimana M 57 Godfrey Malitaimau M 58 Greg Khalid Menimer M 59 Harry Ronnie M 60 Hendry Andresen M 61 Hicks Ma'ara M 62 Hicks Ma'ara M 63 Hillary Fete Wateouou M 64 Hilson Tanito M 65 Hubert Walter M 66 Ishmael Fred M 67 Itiaki Tomasi M 68 Jabeth Solomon Galotelia M 69 Jackson T Holosiui M 70 James Abana M 71 James Manaevi M 72 Japhia Poana Matangani M 73 Jeffery Wasi M 74 Jeremy Pitakoe M 75 Jeremy S Taieha M 76 Jerome Sam Suiga M 77 Jeromy Iputu M 78 Jethro Jerold Saua M 79 Jimmy Konita M 80 Joel Paka M 81 John Alairamo Pongi M 82 John Beliasi M 83 John Clinton Muia M 84 John Daoty M 85 John Noela M 86 John Stai M 87 John Steward Falea M 88 Johnson Leinga Dani M 89 Johnson Peter Anifelo M 90 Joseph Masikwai M 91 Joseph Saeni M 92 Jude Wilson M 93 Junior Peter Kwatega M 94 Junior Tobias Verabola M 95 Junior Vekebola Koevania M 96 Justin Wilson Watealaha M 97 Kali Ledi M 98 Kenneth Gura M 99 Larry Tengemoana M 100 Lawrence Holosivi M 101 Lawrence Luiramo Masi M 102 Leon Dione M 103 Leonard Puka M 104 Linford Daomae M 105 Lionel Lomon M 106 Lorence Rence M 107 Luke Langomi M 108 Maka Naki M 109 Mana Sugeli M 110 Manly Oca M 111 Mavis Sandy M 112 Michael Peter Ben Manebona M 113 Michael Tome Diudi M 114 Mico Bennett M 115 Mondeston Bob M 116 Mossley Gaiofa Oikali M 117 Mostyn Ngengere M 118 Nelson Thegna M 119 Nickson Boka Sulega M 120 Nigel B Pitasua M 121 Nigel Eric Honi M 122 Patrick Ashwin M 123 Patrick Gwaori'i M 124 Patrick Kwari Suri M 125 Patteson Isu M 126 Paul Mani Funusi M 127 Paul Saelea M 128 Paul Sculf Iro M 129 Paul Taka M 130 Peter Are M 131 Peter Bennie Samane M 132 Peter Gardner Wagapu M 133 Peter Kilukai M 134 Peter Orika M 135 Peter Tobi Wa'ako M 136 Peter Vota Karuba M 137 Peter Winiamae M 138 Philip Smith M 139 Philip Tua M 140 Ramington Rono M 141 Reginald Kokomana M 142 Rence Pozaegana M 143 Richard Sony M 144 Robert Miller Pauku M 145 Rolland Harirao M 146 Ross D R Leyinga M 147 Sam Rifasia M 148 Samson Longanimala M 149 Samson Wasi M 150 Samuel Junior Manakako M 151 Shakespear Vudere M 152 Simon Gehi M 153 Steven Kete M 154 Steward Narasipo Rapemora M 155 Tenly Rubaha M 156 Terrion Vega M 157 Timothy Tonisi M 158 Vincent Germely Konairamo M 159 Vincent Kagovai M 160 Wheatly Teu Zingite M 161 William Siosi M 162 William Wakio Ruriti M 163 Wilson Idute'e M 164 Winston Grift M 165 Younglee Tugumana M

To download PDF copy of the Interview List:

Click Here to Download Group 1 List

Click Here to Download Group 2 List