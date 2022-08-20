探影 ETF｜已於八個國家推廣其網上影院訂票系統，受益影院超過200家！

探影 ETF 在訂票系統中，推出了網上影院訂票排座系統，並加入了劃時代的線上購票模式，讓用戶體驗到「先購後售」的新體驗，在於電影界是史無前例。

HONG KONG, CHINA, August 20, 2022 / EINPresswire.com / -- 電視行業近年百花齊放，隨著全球化的進程加速，電影無分國界並跨越種族及文化，達到無國界的瘋狂吸金。根據維基百科2022年全球票房排名，前十名的電影包括壯志凌雲、侏羅紀世界、奇異博士2及蝙蝠俠等電影，其總票房高達73億美金(約567億港幣)。探影 ETF亦是看中其電影的商機，推出了網上影院訂票系統。探影 ETF推出的網上影院訂票系統是什麼？探影 ETF 網上影院訂票系統，是一個全平台的管理系統，是以票房助力為目標而開發的軟件，結合了營銷管理、會員管理及小賣部管理於一體的軟件。無論大小影院，都能夠無縫銜接其軟件。探影 ETF 花費了數年時間，深入瞭解電影行業的運作模式，併發現每個影院都有其獨立的運作系統，不少平台嘗試適應各個影院的系統而努力，最終因為各自的立場及利益的關係，無法讓其更進一步。而探影 ETF 認為，一個商業模式是否成功，籠絡用戶才有最大的談判籌碼。用戶至上的使用體驗！探影 ETF 在訂票系統中，推出了網上影院訂票排座系統，並加入了劃時代的線上購票模式，讓用戶體驗到「先購後售」的新體驗，在於電影界是史無前例。現時已和各大影視處方均有合作，並有超過200家影院使用其軟件，用戶規模超過20萬人，用戶好評率達97%。