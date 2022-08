ODA lifts quarantine in Deschutes County after several cases of HPAI confirmed

The U.S. Department of Agriculture (USDA) approved a request by the Oregon Department of Agriculture (ODA) to lift a regional quarantine in Deschutes County. ODA implemented the quarantine on July 12 after confirming highly pathogenic avian influenza (HPAI) in a backyard flock of chickens and ducks. HPAI is an infectious and deadly disease in birds. The state has confirmed 11 cases of HPAI in 5 Oregon counties.

Six cases of HPAI were confirmed in Deschutes County from July 12 through the 22. Because four of the affected flocks were backyard producers, selling eggs to the public, a regional quarantine was implemented covering the city of Bend and extending north through the southern half of Redmond. Due to federal and international disease control requirements, after a confirmed case of HPAI in a producer poultry flock, a regional quarantine for all avian species and vehicle traffic involved with avian species (under the authority of (ORS 596.402) must be issued for an area extending a minimum of 10 kilometers or about 6 miles around the infected property.

The purpose of the quarantine is to prevent the movement of poultry from within the affected area giving state and federal officials time to conduct surveillance to ensure no additional cases of HPAI exist. The quarantine also applies to importing all birds from states where a state or federal quarantine is in place. The quarantine was lifted after ODA completed two rounds of surveillance in the affected area starting after the humane euthanasia and disposal of the infected birds.

ODA is asking backyard poultry owners to please increase biosecurity and keep domesticated birds separated from wild birds, especially waterfowl. The risk of HPAI to human health is low, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

If you have poultry that appears sick or has died of respiratory or neurological disease, please call 503-986-4711 (Alt Phone: 1-800-347-7028) or email AHHotline@oda.oregon.gov.

If you see sick or dead wild birds, do not collect, or handle them but report the incident directly to ODFW at 866-968-2600 or Wildlife.Health@odfw.oregon.gov.

For more information about HPAI, please visit ODA’s Avian Influenza web pages. To receive news and updates on avian influenza in Oregon, sign up by email at https://oda.direct/AI or en Español at https://oda.direct/AIESP

ODA levanta la cuarentena en el condado de Deschutes después de que se habían detectado varios casos de influenza aviar altamente patógena (highly pathogenic avian influenza, HPAI)

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) aprobó una solicitud del Departamento de Agricultura de Oregon (Oregon Department of Agriculture, ODA) para levantar una cuarentena regional en el condado de Deschutes. ODA implementó la cuarentena el 12 de julio después de confirmar la influenza aviar altamente patógena (highly pathogenic avian influenza, HPAI) en la bandada de un productor de gallinas y patos de patio trasero. La HPAI es una enfermedad infecciosa y mortal en las aves. El estado ha confirmado 11 casos de HPAI en 5 condados de Oregon.

Se confirmaron seis casos de HPAI en el condado de Deschutes desde el 12 al 22 de julio. Debido a que cuatro de las bandadas afectadas eran productoras de huevos de patio trasero que vendían huevos al público, se implementó una cuarentena regional que cubría la ciudad de Bend and extendían norte a través del sur de Redmond. Debido a los requisitos federales e internacionales de control de enfermedades, después de un caso confirmado de HPAI en una bandada de aves de corral productoras de huevos, se debe establecer una cuarentena regional para todas las especies de aves y el tráfico de vehículos involucrados con especies de aviares (bajo la autoridad de (ORS 596.402) para un área que se extienda un mínimo de 10 kilómetros o aproximadamente 6 millas alrededor de la propiedad infectada.

El propósito de la cuarentena es evitar el movimiento de aves de corral desde el área afectada, dando a los funcionarios estatales y federales tiempo para investigar y asegurar que no existan casos adicionales de HPAI. La cuarentena también se aplica a la importación de todas las aves de los estados donde existe una cuarentena estatal o federal. La cuarentena se levantó después de que el ODA completara dos rondas de investigación en el área afectada a partir de la eutanasia humanitaria y la eliminación de las aves infectadas.

ODA está pidiendo a los propietarios de aves de patio trasero que por favor aumenten la bioseguridad y mantengan a las aves domesticadas separadas de las aves silvestres, especialmente las aves acuáticas. El riesgo de HPAI para la salud humana es bajo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Si tiene aves de corral que parecen enfermas o han muerto de enfermedades respiratorias o neurológicas, llame al 503-986-4711 (Teléfono alternativo: 1-800-347-7028) o envíe un correo electrónico AHHotline@oda.oregon.gov.

Si ve aves silvestres enfermas o muertas, no las recolecte ni las manipule, pero reporte el incidente directamente al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon (Oregon Department of Fish and Wildlife, ODFW) al 866-968-2600 o Wildlife.Health@odfw.oregon.gov.

Para obtener más información sobre influenza aviar altamente patógena, visite las páginas web de influenza aviar del ODA. Para recibir noticias y actualizaciones sobre la influenza aviar en Oregon, regístrese por correo electrónico a https://oda.direct/AI o en español a https://oda.direct/AIESP