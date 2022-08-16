Submit Release
News Search

There were 1,575 press releases posted in the last 24 hours and 220,986 in the last 365 days.

Sen. Jinggoy Ejercito Estrada manifestation re: privilege speech of Sen Grace Poe - hybrid work

PHILIPPINES, August 16 - Press Release
August 16, 2022

SEN. JINGGOY EJERCITO ESTRADA MANIFESTATION RE: PRIVILEGE SPEECH OF SEN GRACE POE - HYBRID WORK
AUGUST 16, 2022
19TH CONGRESS
SENATE OF THE PHILIPPINES

I WOULD LIKE TO THANK MY KUMADRE SENATOR GRACE POE FOR TACKLING THE ISSUE OF HYBRID WORK IN HER PRIVILEGE SPEECH. AS A STAUNCH ADVOCATE OF LABOR, EMPLOYMENT AND HUMAN RESOURCES, I ASSOCIATE MYSELF WITH HER PRIVILEGE SPEECH.

WITH OUR EXPERIENCE IN OUR COVID PANDEMIC RESPONSE, WHERE HUMAN INTERVENTION AND HUMAN INTERACTION ACTIVITIES WERE ALL RESTRICTED FOR SAFETY AND SECURITY CONCERNS, THE WORK FROM HOME SETUP HAS SAVED OUR INDUSTRIES AND OUR NATION, IN THE CONTINUANCE OF WORK PROCESSES.

I AM IN FAVOR OF ADOPTING HYBRID WORK SETUP FOR TYPES OF WORK THAT CAN BE ACCOMPLISHED REMOTELY AND VIRTUALLY. I BELIEVE THAT THIS WILL OPEN DOORS FOR MORE AND BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES, ESPECIALLY FOR OUR WOMEN, SENIORS AND PWDS.

I ALSO AGREE WITH ALL THE ADVANTAGES CITED BY SEN GRACE AND THOSE MENTIONED BY FELLOW ADVOCATES. WE HAVE TO MOVE WITH THE DEMANDS OF TIME AND TREND AND WE HAVE TO ADOPT ACCORDINGLY.

FOR THE RECORD, I HAVE FILED SENATE BILL NO 44 ENTITLED AN ACT PROVIDING FOR A WORKING TIME FLEXIBILIZATION IN THE PRIVATE SECTOR, AS AMONG MY PRIORITY LEGISLATIONS THIS MEASURE SEEKS TO MODIFY EXISTING NORMAL HOURS, INCLUDING SHORTENED MEAL BREAKS, AND OVERTIME WORK. THIS WILL ALSO COMPLEMENT THE PROVISIONS STATED IN REPUBLIC ACT 11165 OR THE TELECOMMUTING ACT WHICH PROVIDES FOR WORK FROM HOME ARRANGEMENT WITH THE USE OF TELECOMMUNICATIONS AND/OR COMPUTER TECHNOLOGIES.

AND SO, I AM THANKFUL THAT WE HAVE SUPPORTERS OF THE HYBRID WORK SETUP AS ONE IMMINENT FUTURE OF WORK FOR THE PHIILPPINE LABOR INDUSTRY. THANK YOU, MR. PRESIDENT

You just read:

Sen. Jinggoy Ejercito Estrada manifestation re: privilege speech of Sen Grace Poe - hybrid work

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.