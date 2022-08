Dietary Supplements Market Future Trend, Forecast, Drivers, Restraint, Company Profiles and Key Players Analysis by 2030

Emergen Research Logo

Increasing geriatric population across the globe and shifting consumer preference due to rising health awareness are key factors driving market revenue growth

Dietary Supplements Market Trend โ€“ High demand for additional supplements among the working population” — Emergen Research

VANCOUER, BC, CANADA, August 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- The global dietary supplements market size reached USD 145.40 Billion in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of 7.5% during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Over the projected period, rising consumer awareness of their own health and wellbeing is anticipated to be a major market driver for dietary supplements. Due to busy schedules and evolving lifestyles, the working population worldwide struggles to meet the needs for dairy nutrients. The industry is anticipated to grow increasingly dependent on supplements to meet nutritional needs due to their high level of convenience.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž Abbott, Archer Daniels Midland (ADM), Amway Corp., Procter & Gamble, Nestle, Bayer AG, Herbalife International of America Inc., Glanbia PLC, Nature's Sunshine Product, Inc., Solgar Inc., Lamberts, Universal Nutrition, Pfizer Inc., American Health, Capstone Nutrition, LLC, VitaminLab, Nuchido and Nuchido Time+, Truebasics.com, NUTRIBAND, Health Via Modern Nutrition Inc. (HVMN), and Persona Nutrition.

๐†๐ž๐ญ ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐œ๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ƒ๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ: https://www.emergenresearch.com/request-sample/155

The report offers an accurate forecast estimation of the dietary supplements market industry based on the recent technological and research advancements. The study involves the use of efficient analytical tools like SWOT analysis and Porterโ€™s Five Forces to inspect the strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with the growth of the various market segments. The report provides crucial details, such as the market shares of the key players, which help the reader attain a comprehensive outlook of the dietary supplements market.

๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐Œ๐ž๐ญ๐ก๐จ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ :

Emergen Research uses a consistent process to minimise residual mistakes by narrowing the scope, validating using first-hand information, and regularly maintaining the internal database. To account for the frequent market swings and keep up with any changes in the dynamics of the market, a dynamic model is developed. Individual markets will have different factors and variables included in the research, but most significantly, the model will take into account information from both the demand and supply sides to determine the market gap.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ƒ๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

COVID-19 effects on growth figures.

Statistical analysis pertaining to market size, sales volume, and overall industry revenue.

Organized mentions of major market trends.

Growth opportunities.

Figures showcasing market growth rate.

Advantages and disadvantages of direct and indirect sales channels.

Insights regarding traders, distributors, and dealers present in the industry.

Some Key Highlights from the Report :

๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ ๐‚๐€๐†๐‘ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐จ๐ญ๐š๐ง๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ.

The herbal dietary supplements market has had tremendous expansion in terms of value sales over the last several years. The main drivers driving the demand for herbal supplements are the growing knowledge of the health benefits linked to the intake of plant-based food products and the rising number of health-conscious customers. Some of the important herbal dietary supplements that have acquired more momentum in recent years include horehound, yohimbe, cranberry, black cohosh, senna, cinnamon, and flaxseed. As a whole, the growth of herbal and conventional dietary supplements has been very similar in recent years. Long-standing cultural practises that originated in places like East and South Asia have spread to the US and, to a lesser extent, Europe.

๐„๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ฒ & ๐ฐ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐ฆ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฅ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž :

over the forecast period due to rising health awareness among consumers and increasing number of weight management programs. Dietary supplements contain a variety of ingredients such as vitamins, herbs, minerals, fiber, caffeine, and others, which can help to boost energy, build muscle, and improve nutrition.

Asia Pacific market is expected to account for a considerably large revenue share due to rising prevalence of diabetes and obesity among adults and children owing to changing lifestyle and food habits. Increasing population and growing health consciousness among consumers are increasing expenditure on health-enhancing products, which is driving revenue growth of the Asia Pacific market.

๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐“๐Ž๐‚, ๐“๐š๐›๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ž, ๐‚๐ก๐š๐ซ๐ญ, ๐ž๐ญ๐œ. @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/dietary-supplements-market

The Dietary supplements market research study of historical, current, and forecast estimations for each sector, segment, sub-segment, and regions.The new report is updated with the impact of the COVID-19 pandemic on the Dietary supplements market .

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ญ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Botanicals

Minerals

Vitamins

Amino Acids

Enzymes

Probiotics

Herbal Supplements

Others

๐ ๐ฎ๐ง๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Medicinal Supplements

Sports Nutrition

Additional Supplements

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Bone & Joint

Energy & Weight Management

Diabetes

Immunity

Others

๐“๐š๐ซ๐ ๐ž๐ญ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Infants

Children

Adults

Pregnant Women

Geriatric

!!! ๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฆ๐ž ๐ƒ๐ˆ๐’๐‚๐Ž๐”๐๐“ ๐€๐ฏ๐š๐ข๐ฅ๐š๐›๐ฅ๐ž!!! ๐†๐ž๐ญ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐š๐ญ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐๐ซ๐ข๐œ๐ž@ https://www.emergenresearch.com/request-discount/155

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ข๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐Ÿ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐จ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐ฌ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ, ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž๐ฌ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ :

United States

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

๐–๐ž ๐œ๐š๐ง ๐š๐ฅ๐ฌ๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐ฌ๐ž๐ฉ๐š๐ซ๐š๐ญ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐จ๐ซ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ-๐ฅ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ, ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:

North America, United States, Canada, Mexico, Asia-Pacific, China, India, Japan, South Korea, Australia, Indonesia, Singapore, Rest of Asia-Pacific, Europe, Germany, France, UK, Italy, Spain, Russia, Rest of Europe, Central & South America, Brazil, Argentina, Rest of South America, Middle East & Africa, Saudi Arabia, Turkey, Rest of Middle East & Africa

๐“๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ ๐ค๐ž๐ฒ ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐ง:

Current market size

Market forecast

Market opportunities

Key drivers and restraints

Regulatory scenario

Industry trend

New product approvals/launch

Promotion and marketing initiatives

Pricing analysis

Competitive landscape

๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ ๐Ž๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ @ Request Sample Copy

๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

What is the size of the overall Dietary supplements market and its segments?

What are the key segments and sub-segments in the market?

What are the key drivers, restraints, opportunities and challenges of the Dietary supplements market and how they are expected to impact the market?

What are the attractive investment opportunities within the Dietary supplements market ?

What is the Dietary supplements market size at the regional and country-level?

Who are the key market players and their key competitors?

What are the strategies for growth adopted by the key players in Dietary supplements market ?

๐“๐Ž ๐‚๐ก๐ž๐œ๐ค ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐๐ฅ๐จ๐ ๐ฌ @

wastewater treatment services market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/wastewater-treatment-services-market

healthcare business intelligence market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/healthcare-business-intelligence-market

quantum computing for enterprise market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/quantum-computing-for-enterprise-market

nanowire battery markethttps://www.emergenresearch.com/industry-report/nanowire-battery-market

5g infrastructure market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/5g-infrastructure-market

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ:

At Emergen Research, we believe in advancing with technology. We are a growing market research and strategy consulting company with an exhaustive knowledge base of cutting-edge and potentially market-disrupting technologies that are predicted to become more prevalent in the coming decade.

Thank you for reading our report. For further details or to inquire about customization, please let us know. We will offer you the report as per your needs