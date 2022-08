PHILIPPINES, August 7 - Press Release

August 6, 2022 Sen. Grace Poe's ambush interview transcript on FVR

Heritage Park, Taguig City

Sat., Aug. 6, 2022 Sen. Grace Poe: ... Ang kanyang mga dokumento, mga sulat, iba talaga si FVR, napakaorganisado at talagang mayroon siyang plano palagi kung ano ang pwede nating gawin sa lipunan natin, sa ating bansa. Q: Ano 'yung pinayo niya sa inyo? Poe: Maraming bagay, alam mo, pagdating sa politika, papaano pagdadaanan 'yung mga hamon. Pero ang talagang sinasabi niya sa akin 'yung pagiging organisado--na kailangan masipag ka talaga. Alam mo, siya, maaga pa lang gising na. Siguro mga alas-singko pa lang ng umaga, binabasa na niya lahat ng mga nilalaman sa dyaryo at tinatawag na niya 'yung kanyang staff at gabinete para magbriefing kung ano'ng gagawin. Talagang tuloy-tuloy ang trabaho niya at marunong din siyang mag-relax at mag-enjoy pagkatapos ng trabaho. Very balanced siya. Higit sa lahat mayroon siyang vision o bisyon para sa ating bansa. Noong siya ay nanungkulan, talagang pinalakas niya ang ekonomiya galing sa paghihirap natin dahil doon sa pagiging pribado ng mga ibang serbisyo--para mas maging maayos ang serbisyo ng halimbawa, kuryente, tubig; dahil kung ngayon hindi masyadong maayos, noon mas grabe pa ang problema. Q: Ano pong standout characteristic ni FVR? 'Yung talagang maalala natin sa kanya? Poe: Para sa akin 'yung pagiging disiplinado niya at pagiging organisado. 'Yun 'yung dalawang bagay na hindi talaga matatawaran sapagkat kapag ikaw ay isang leader at buong bansa iyong pinaglilikuran, talagang dapat maayos ang schedule mo at alam mo na kung ano'ng gagawin mo bago pa lang humarap sa mga tao, alam mo na 'yung issue. Talagang masipag si FVR.