Sen. Tulfo launches Aksyon Center in Benguet, brings service closer to people

La Trinidad, Benguet - Senator Idol Raffy Tulfo is bringing public service closer to the people in need by setting up the "Raffy Tulfo In Action" Aksyon Center here.

Tulfo's Chief-of-Staff Atty. Garreth Tungol and daughter Maricel Tulfo-Tungol, together with Project Coordinator George Pumasen, led the ribbon-cutting ceremony during the launch of the Aksyon Center today, Aug. 6.

"Ang purpose nitong Aksyon Center ay para makatulong tayo sa tao. Tayo na po ang lalapit sa tao para magbigay serbisyo, para hindi na sila mahirapan na bumyahe pa nang pagkalayo-layo; ilang kilometro pa patungong Maynila para lamang idulog ang kanilang mga hinaing at problema," he said.

"Ayaw na nating mahirapan pa ang mga naaapi at nangangailangan ng ating tulong. Dito pa lamang sa Benguet Aksyon Center ay mayroon na tayong mga staff na handang makinig sa kanila, at tulungan sila sa kanilang mga problema," he added.

Sen. Tulfo, who is known for championing the poor and marginalized, is the main anchor of a long existing top-rated radio program "Wanted sa Radyo." Thousands of people flock to his radio show, particularly his Action Center in Quezon City regularly, to seek for his help.

The Action Center in Benguet, a two-storey facility located in 3K Building Swamp Betag, La Trinidad Benguet, will be open to serve the public starting Monday, August 8.

Sen. Tulfo nagpatayo ng Aksyon Center Sa Benguet para mas mapabilis ang serbisyo sa tao

Inilalapit ni Senator Idol Raffy Tulfo ang serbisyo publiko sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng "Raffy Tulfo In Action" Aksyon Center sa La Trinidad, Benguet.

Pinangunahan ng Chief-of-Staff ni Sen. Tulfo na si Atty. Garreth Tungol at anak niyang si Maricel Tulfo-Tungol, kasama ang Project Coordinator na si George Pumasen, ang ribbon-cutting ceremony sa paglulunsad ng Aksyon Center ngayong araw, Agosto 6.

"Ang purpose nitong Aksyon Center ay para makatulong tayo sa tao. Tayo na po ang lalapit sa tao para magbigay serbisyo, para hindi na sila mahirapan na bumyahe pa nang pagkalayo-layo; ilang kilometro pa patungong Maynila para lamang idulog ang kanilang mga hinaing at problema," he said.

"Ayaw na nating mahirapan pa ang mga naaapi at nangangailangan ng ating tulong. Dito pa lamang sa Benguet Aksyon Center ay mayroon na tayong mga staff na handang makinig sa kanila, at tulungan sila sa kanilang mga problema," he added.

Si Sen. Tulfo, na kilala bilang tagapagtanggol ng mga naaapi, ay ang host ng top-rated na programang "Wanted sa Radyo." Libu-libong mga tao ang dumadayo sa kanyang programa, particular na sa Aksyon Center sa Quezon City para humingi ng kanyang tulong.

Ang Aksyon Center sa Benguet na mayroong dalawang palapag ay matatagpuan sa 3K Building Swamp Betag, La Trinidad Benguet. Ito at magbubukas para sa publiko simula Lunes, ika-8 ng Agosto.