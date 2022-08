Étude : 20 % des Belges font plus confiance aux influenceurs qu’aux spécialistes

Les influenceurs et les réseaux sociaux restent la source d’information et d’inspiration privilégiée des utilisateurs, mais les spécialistes ont le dernier mot.

BRUXELLES, BELGIQUE, August 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Août 2022 - Les utilisateurs des réseaux sociaux font-ils plus confiance aux influenceurs qu'à leurs banquiers ou médecins ? Sortlist , la plateforme de mise en relation B2B, a interrogé 1000 utilisateurs en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France et aux Pays-Bas qui suivent des influenceurs santé/nutrition et/ou des influenceurs finance et gestion de patrimoine, pour comprendre le pouvoir des influenceurs sur les décisions des gens.Avec l’augmentation des influenceurs santé/bien-être et des influenceurs spécialisés dans la finance (cryptos, conseils en gestion de patrimoine ou investissements), Sortlist s’est demandé à quel point les influenceurs peuvent influencer l'état d'esprit des utilisateurs. En étudiant les sources d’informations préférées des utilisateurs sur la santé et les finances, les facteurs qui les motivent à se tourner vers une source plutôt qu’une autre et ce qui déclenche chez eux une décision chez les utilisateurs, l’étude que :- 1 utilisateur sur 5 fait plus confiance aux influenceurs qu'à un professionnel de la santé ou un conseiller financier.- 38 % des Belges utilisent les réseaux sociaux pour s’informer sur des sujets de la santé- Les Belges sont les utilisateurs Européens les plus méfiants quant aux influenceurs finance- YouTube est le réseau social préféré des Belges pour s’informer- Le coût et l'effort pour prendre rendez-vous sont les deux principaux obstacles qui empêchent les gens de contacter un spécialiste.- 39% des Belges vérifient les informations données par les influenceurs - et ce sont les 45-54 ans plus enclins à faire confiance aveuglément aux influenceurs, tandis que les jeunes recherchent les informations- 71% des followers influencés à l’achat par un influenceur actif dans le domaine de la santé- 50% des utilisateurs disent que le coût est la barrière principale pour contacter un spécialiste et pour 25% c’est leur accessibilité.En conclusion : grâce à leur facilité d’accès, les influenceurs et les réseaux sociaux, en général, sont une source importante d'inspiration chez les utilisateurs, c’est là qu'ils vont chercher leurs informations et ce sont les influenceurs qui sont les déclencheurs de comportements chez eux. Toutefois, lorsque des détails supplémentaires sont nécessaires ou lorsque la première action est prête à être réalisée, les gens se tournent souvent vers les spécialistes, même en dépit de blocages tels que le coût et les difficultés de rendez-vous.Notre étude est disponible ici : https://www.sortlist.be/fr/blog/pouvoir-des-influenceurs/