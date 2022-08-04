“Wi-SUN物联网新生态研讨会”在2022表计大会中举办，联芯通发布OFDM/FSK 并发的 Wi-SUN FAN RF Mesh SoC
“Wi-SUN物联网新生态研讨会”在2022表计大会中举办，联芯通发布OFDM/FSK 并发的 Wi-SUN FAN RF Mesh SoC
VC7351是联芯通最新研发的Wi-SUN SoC，也是OFDM高速无线通讯芯片，旨在通过Wi-SUN FAN1.1认证。VC7351 的关键特性是 FSK 和 OFDM 在任何数据速率下的并发性。”杭州市, 中国, August 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- 由环球表计主办的“2022表计行业年度大会”于8月2-3日在无锡盛大举办，联芯通半导体有限公司联合Wi-SUN联盟、Silicon Labs、海兴电力、利尔达物联科技、粒合信息科技等Wi-SUN会员企业，共同于会中举办”物联网新生态之Wi-SUN专题研讨会”， 联芯通于研讨会中发布其新一代 Wi-SUN SoC VC7351，这是一款具有 OFDM/FSK 并发的 Wi-SUN FAN RF Mesh 无线 SoC。
— 联芯通半导体营销副总裁杨立
联芯通半导体营销副总裁杨立表示VC7351是联芯通最新研发的Wi-SUN SoC，也是OFDM高速无线通讯芯片，旨在通过Wi-SUN FAN1.1认证。VC7351 的关键特性是 FSK 和 OFDM 在任何数据速率下的并发性。这意味着VC7351不仅支持FSK 50/100/150/200/300/400/600 Kbps，1 Mbps数据速率；VC7351同时具备联芯通独家开发的FSK/OFDM 并发，也称为 FSK/OFDM 自动侦测模式(FSK/OFDM auto mode detection)，它依赖于 Rx 自动检测传入数据包模式的能力，促使 Tx 可以根据信道质量自由决定数据包，可以有效提升传输速率和路由效率。
杨立进一步指出VC7351 的另一个特点是它兼容 Wi-SUN FAN 1.0 和 FAN 1.1 。相较于原本的FAN 1.0，新版FAN 1.1特色是具有更高的传输速率，由于FAN 1.1支持OFDM调制，传输速率可从150 kbps提升至2.4 Mbps，而联芯通的VC7351 更可提供高达 3.6 Mbps 的私有(proprietary)传输速率；其次FAN 1.1 同时支持FSK调制，VC7351可以选择性支持在FSK、OFDM或不同的传输速率之间做切换。
此外，Wi-SUN FAN 1.1 引入完善的Limited Function Node (LFN)装置规范，具备更低的功耗，可支持电池供电设备，电池使用寿命长达 20 年，适合燃气和水表计量、环境监测、交通传感、停车管理和天气传感器等应用。
联芯通是 Wi-SUN 工作组成员之一，积极参与 Wi-SUN FAN 1.1 标准开发，并多次参与 FAN 1.1 Plugfest，包括 FSK 和 OFDM 调制，以及 FSK 和 OFDM 之间的多数据速率切换模式。
Wi-SUN联盟表示Wi-SUN已在全球范围的公用事业网络和智慧城市基础设施设备中占据了重要地位，目前在全球已有超过1亿个Wi-SUN节点部署，是最大的户外IoT网络！此次在“2022表计行业年度大会”举办Wi-SUN专题研讨会，集结5家會員企業以Wi-SUN聯盟名義聯合參展，於會中展出各种透过Wi-SUN FAN认证的产品，包括芯片、模块、智慧电表、以及物联网平台，显现Wi-SUN联盟已具备完整的生态体系。
关于杭州联芯通半导体有限公司
联芯通是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，拥有完整的通信解决方案，包括Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，无线有线融合双模通信方案。作为国际通信规范的贡献者，联芯通参与Wi-SUN FAN1.1及G3-PLC&RF混合双模规范的制定。联芯通为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了高可靠、低成本、低功耗的通信方案，目标成为广域大规模物联网通讯芯片与组网软件解决方案的领航者。
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关于Wi-SUN 联盟
Wi-SUN联盟成立于2012年，是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。
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