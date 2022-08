PHILIPPINES, August 2 - Press Release

August 2, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON INSTITUTIONALIZING PHILHEALTH COVERAGE OF 144 DIALYSIS SESSIONS Malaking pasasalamat sa PHILHEALTH sa pagtugon sa panawagan nating ipagpatuloy ang coverage ng 144 dialysis session ngayong taon. Malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Patuloy nating ipapanawagan na gawin itong permanente at palawigin pa hanggang 156 session kada taon. Apela rin nating huwag gawing annual back-and-forth exercise sa pagitan ng dialysis patients at PHILHEALTH ang usaping ito. Dialysis remains to be one of the most emotionally and financially taxing causes of mortality among Filipinos. It is an important decision to make so that we are able to remain faithful to our mission of healthcare for all.