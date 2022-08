Mabey Bridge levert negen bruggen om het herstel van de overstromingen in Duitsland te ondersteunen

Mabey Bridge in Germany - Image courtesy of THW

Mabey Bridge kent een lange geschiedenis van het leveren van oplossingen om te helpen bij de wederopbouw van infrastructuur in de nasleep van natuurrampen.” — Michael Treacy, CEO Mabey Bridge

LYDNEY, UNITED KINGDOM, August 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Mabey Bridge , een bedrijf van de Acrow Group, gespecialiseerd in modulaire stalen bruggen, heeft vandaag aangekondigd dat het negen van zijn Compact 200 ™ bruggen heeft geleverd om gemeenschappen in het Ahrdal van Duitsland opnieuw te verbinden in de nasleep van verwoestende overstromingen in een groot deel van Europa in juli 2021.De extreme weersomstandigheden veroorzaakten grote schade door de hele vallei waarbij talloze wegen beschadigd of vernietigd werden en meer dan 60 bruggen instortten. Omdat het versnelde herstel van de transportinfrastructuur van de regio dringend nodig was, werden begin augustus vier van de modulaire structuren van Mabey Bridge besteld om verwoeste oversteekplaatsen in de stad Bad Neuenahr-Ahrweiler te herstellen. Twee van de bruggen werden besteld door de stad en twee door Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Slechts één week later werden ze met behulp van componenten in voorraad geleverd en snel geassembleerd en geïnstalleerd door THW. De bruggen werden in september geopend, waarvan een voor autogebruik en drie voor voetgangers en fietsers ontworpen zijn.Op basis van het succes van de eerste projecten werd Mabey Bridge geselecteerd om vijf extra bruggen te leveren om de voortdurende herstelwerkzaamheden in de regio te ondersteunen. Medio september 2021 bestelde THW drie verkeersbruggen voor de steden Rech, Insul en Liers. Drie weken later werden componenten op de locaties afgeleverd, door THW geïnstalleerd en in november 2021 voor het verkeer geopend. Begin januari 2022 bestelde de stad Sinzig twee bruggen voor voetgangers en fietsers. Een van de twee bruggen is al geïnstalleerd en de tweede installatie is gepland voor voltooiing tegen eind september.De negen geleverde constructies zijn Compact 200™ bruggen, variërend in lengte van 36 meter tot 42 meter, en zullen hetzij als permanente of langdurige tijdelijke oplossingen dienen voor de komende decennia. Unegg GmbH, de partner van Mabey Bridge in Centraal-Europa, verleende technische ondersteuning ter plaatse aan THW voor elk project. Sommige bruggen werden met het Mabey SmartEdge ™-systeem geleverd, aanpasbare, verzinkte staalplaten die aan het brugdek worden bevestigd om de spanten veilig te bekleden en dat een esthetisch mooier alternatief is dantraditioneel staal of vakwerk.De modulaire staalconstructies van Mabey Bridge worden samengesteld uit voorgebouwde, gebruiksklare componenten en kunnen worden geconfigureerd voor lengte, breedte en belastingsvereisten. De bruggen van Mabey kunnen gemakkelijk uit voorraad op de meest uitdagende locaties worden geleverd en worden snel met de hand of met lichte machines geïnstalleerd, waardoor ze een ideale keuze zijn voor tijdelijke of permanente noodtoepassingen.Michael Treacy, CEO Mabey Bridge, merkte op:"Mabey Bridge kent een lange geschiedenis van het leveren van oplossingen om te helpen bij de wederopbouw van infrastructuur in de nasleep van natuurrampen. We zetten ons in om landen in deze tijden van nood te ondersteunen en zullen onze rol blijven spelen in deze vitale projecten om de getroffen gemeenschappen weer met elkaar te verbinden."Over Mabey BridgeMabey Bridge is een toonaangevende internationale leverancier van hoogwaardige modulaire brugoplossingen. We zijn gespecialiseerd in snel monteerbare, voorgebouwde modulaire stalen bruggen om versnelde brugconstructie mogelijk te maken en de verbindingen in stedelijke en landelijke gebieden te verbeteren. We leveren ook brugoplossingen voor de bouw-, olie- en gas- en mijnbouwsectoren, evenals voor gespecialiseerde militaire toepassingen, humanitaire noodsituaties en rampenbestrijding.Mabey Bridge, een bedrijf van de Acrow Group, is gevestigd in Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk en heeft modulaire brugoplossingen aan meer dan 150 landen over de hele wereld geleverd. Wilt u meer informatie over hoe we u kunnen helpen met uw project, bezoek dan onze website www.mabeybridge.com ###